Πανεπιστήμιο Κορνέλ: Μαζική διαδήλωση φοιτητών για την υπόθεση ομαδικού βιασμού – Ζητούν «ποινές φυλάκισης, όχι εκθέσεις ιδεών» για τους κατηγορούμενους

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Σε πεδίο διαδηλώσεων μετατράπηκε η πανεπιστημιούπολη του Κορνέλ, στη Νέα Υόρκη, καθώς εκατοντάδες φοιτητές πραγματοποίησαν μαζική πορεία αλληλεγγύης προς την συμφοιτήτριά τους που καταγγέλλει ομαδικό βιασμό από επτά μέλη της αδελφότητας Chi Phi.

Η υπόθεση, που έχει λάβει διαστάσεις εθνικού σκανδάλου στις ΗΠΑ, πυροδοτεί πλέον ένα ευρύ κύμα αμφισβήτησης απέναντι στη διοίκηση του κορυφαίου ιδρύματος της Ivy League, με τους διαμαρτυρόμενους να απαιτούν ουσιαστικά μέτρα κατά της σεξουαλικής βίας και την απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα.

Οι διαδηλωτές απαίτησαν τη διενέργεια εξωτερικής έρευνας για τους χειρισμούς της διοίκησης του Κορνέλ, ανεξάρτητες ακροαματικές διαδικασίες, ενιαίες ελάχιστες ποινές για όλα τα περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη, καθώς και βελτιωμένη εκπαίδευση της πανεπιστημιακής αστυνομίας στη διαχείριση καταγγελιών σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης.

Η καταγγέλλουσα, η οποία αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Jane Doe», υποστηρίζει ότι το Πανεπιστήμιο Κορνέλ απέτυχε να ερευνήσει επαρκώς και να τιμωρήσει τα εμπλεκόμενα μέλη της αδελφότητας.

Ορισμένοι από τους διαδηλωτές ζήτησαν επίσης την παραίτηση του προέδρου του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, και άλλων στελεχών της διοίκησής του, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές τους συντηρούν αυτό που αποκάλεσαν «κουλτούρα βιασμού» στο ίδρυμα.

Στην αγωγή που κατέθεσε τον περασμένο μήνα, η Jane Doe ανέφερε ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και στη συνέχεια υπέστη σεξουαλική επίθεση από αρκετά μέλη του τοπικού παραρτήματος της αδελφότητας Chi Phi τον Οκτώβριο του 2024, αφού είχε περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας αντίστασης.

Η Jane Doe, η οποία ήταν 20 ετών τότε, στρέφεται δικαστικά κατά επτά μελών της Chi Phi, του ίδιου του παραρτήματος της αδελφότητας, ενός τοπικού μπαρ, της δικής της φοιτητικής αδελφότητας και του πανεπιστημίου.

Αν και είχε καταγγείλει την επίθεση στην αστυνομία λίγες εβδομάδες μετά το συμβάν -γεγονός που οδήγησε σε εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου και έρευνα των αρχών- ο τοπικός εισαγγελέας είχε αποφασίσει να μην ασκήσει ποινικές διώξεις.

Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, υπερασπιζόμενο την αντίδρασή του στην αρχική αναφορά, έκλεισε το παράρτημα της Chi Phi και επέβαλε σειρά πειθαρχικών κυρώσεων στα εμπλεκόμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένων αποβολών.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη, με ορισμένους να ισχυρίζονται ότι η σεξουαλική επαφή ήταν συναινετική και άλλους να αμφισβητούν τη συμμετοχή τους, όπως αναφέρει δημοσίευμα των New York Times επικαλούμενο έγγραφα του πανεπιστημίου.

Η αγωγή επικρίνει το πανεπιστήμιο επειδή προσέφερε σε ορισμένους από τους φερόμενους ως δράστες τη δυνατότητα να μετριάζουν τις ποινές τους γράφοντας εκθέσεις/δοκίμια.

Τη Δευτέρα, οι διαδηλωτές απαίτησαν από το Κορνέλ να αποβάλει ή να ανακαλέσει τα πτυχία οποιουδήποτε φοιτητή κριθεί συνένοχος στον καταγγελλόμενο ομαδικό βιασμό.

«Ποινές φυλάκισης, όχι εκθέσεις ιδεών»

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, διόρισε την περασμένη Παρασκευή τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για να αναλάβει την εκ νέου την ποινική έρευνα, δηλώνοντας «βαθιά ανήσυχη» για τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές αρχές διαχειρίστηκαν αρχικά την υπόθεση.

Η δυναμική διαδήλωση της Δευτέρας περιελάμβανε πορεία εκατοντάδων φοιτητών, καθηγητών και ακτιβιστών της κοινότητας –ενδεχομένως 1.000 ή και περισσότερων ατόμων– στους χώρους της πανεπιστημιούπολης στην Ιθάκη της Νέας Υόρκης.

Στη συγκέντρωση, που κατέκλυσε τον μεγάλο χώρο μπροστά από το φοιτητικό κέντρο, οι παρευρισκόμενοι κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Στήριξη στα θύματα, αποβολή στους βιαστές», «Δικαιοσύνη για κάθε Jane Doe», «Στεκόμαστε στο πλευρό των θυμάτων» και «Ποινές φυλάκισης, όχι εκθέσεις ιδεών».

Άλλοι παρακολουθούσαν από τα γύρω περάσματα, τα παράθυρα και έναν κοντινό λόφο.

NOW: Thousands march through Cornell University campus, demanding Justice for Jane Doe and “Tear Down the Fkn Frats!” https://t.co/es7v60IIFU — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) October 5, 2026



«Πολύ συχνά συναντάμε σιωπή, συναντάμε ανακοινώσεις, συναντάμε γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά όχι επαρκή στήριξη», δήλωσε η φοιτήτρια Αθηνά Χόλογουεϊ απευθυνόμενη στο πλήθος.

«Πόσα πρέπει να συμβούν ακόμα για να σταθεί το πανεπιστήμιό μας στο πλευρό των θυμάτων;».

Η καθηγήτρια Ισπανικών Σπουδών, Τζούλια Τσανγκ πρόσθεσε καταχειροκροτούμενη: «Ο βιασμός δεν πρέπει να θεωρείται κάτι το αναπόφευκτο».

Οι ομιλητές έστρεψαν τα βέλη τους κατά των αδελφοτήτων, του συμβουλίου των επιτρόπων και του προέδρου του Κορνέλ, Μάικλ Κότλικοφ, τονίζοντας ότι η διοίκηση έθεσε ως προτεραιότητα την προστασία της φήμης του ιδρύματος έναντι της ασφάλειας των φοιτητών.

«Κότλικοφ, παραιτήσου!», φώναζαν μεταξύ άλλων συνθημάτων οι διαδηλωτές καθώς κατευθύνονταν προς το κτίριο της διοίκησης για να υποβάλουν λίστα αιτημάτων.

Αυτά περιλάμβαναν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο φοιτητικός κώδικας δεοντολογίας ορίζει τη σεξουαλική συναίνεση, ριζική αναμόρφωση του πειθαρχικού συστήματος και αποβολές ή ανακλήσεις πτυχίων για όλους τους εμπλεκόμενους στην επίθεση του 2024.

Η αφήγηση του καταγγελόμενου περιστατικού για τη σεξουαλική κακοποίηση από μέλη της αδελφότητας κατέστησε σαφές, εντός και εκτός πανεπιστημίου, ότι «παρά τα έντονα συναισθήματα για τη σεξουαλική βία, δεν κάνουμε αρκετά για να την προλάβουμε, ούτε για να στηρίξουμε τα θύματα αφού αυτή συμβεί», επισήμανε η φοιτήτρια Μάντλιν Γκέιτζ.

Οι διαδηλωτές, φωνάζοντας «Ένας αγώνας, μια μάχη» και «Χωρίς δικαιοσύνη δεν υπάρχει ειρήνη», κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πανεπιστημιούπολης.

Το πλήθος άρχισε να διαλύεται φωνάζοντας συνθήματα όπως «Καταργήστε τις αδελφότητες!».

Βανδαλισμοί στο κτίριο της διοίκησης

Η πορεία κατέληξε στο κεντρικό κτήριο διοίκησης του Κορνέλ, το οποίο υπέστη ζημιές τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας από αγνώστους ακτιβιστές, οι οποίοι έσπασαν δύο τζάμια της κεντρικής εισόδου και έγραψαν συνθήματα με σπρέι, μεταξύ των οποίων: «Στο Κορνέλ οι βιαστές προστατεύονται».

Η ανεξάρτητη φοιτητική εφημερίδα Cornell Daily Sun ανέφερε ότι έλαβε δήλωση από τους ακτιβιστές, στην οποία υποστήριζαν ότι ο βανδαλισμός ήταν μια πράξη διαμαρτυρίας για την καταγγελλόμενη επίθεση και τα «παγκόσμια συστήματα εξουσίας που επέτρεψαν να συμβεί αυτό εξαρχής».

Organizers are gearing up for a week of protests on Cornell University’s campus in support of a former classmate who alleges she was gang-raped by seven fraternity members in 2024. Painted messages on campus walls appeared early Monday morning. https://t.co/pC2mZnTEUz https://t.co/w4j8gmueWh — The Washington Post (@washingtonpost) October 5, 2026



Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του δικηγόρου της Jane Doe ότι, ο ίδιος και η πελάτισσά του έχουν λάβει πολλαπλές απειλές μετά την κατάθεση της αγωγής.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κατακραυγή, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το χάσταγκ #IamJaneDoe (Είμαι η Jane Doe), σχετικά με τους λόγους για τους οποίους οι αρχές δεν ασκησαν διώξεις το 2024.

Παράλληλα, η αναταραχή προκάλεσε και αντίθετες αντιδράσεις από ορισμένους που αμφισβήτησαν αν η διατήρηση της ανωνυμίας της Jane Doe είναι δίκαιη, υποστηρίζοντας ότι στερεί από τους εμπλεκόμενους τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν δημόσια την κατήγορό τους.

O πρόεδρος Κότλικοφ δεσμεύτηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του να εξετάσει τον ρόλο των φοιτητικών αδελφοτήτων στην πανεπιστημιούπολη, τονίζοντας ότι «το να είσαι μέρος μιας ομάδας δεν μπορεί ποτέ να μειώνει την ατομική ευθύνη».