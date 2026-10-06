LIVE UPDATE
LIVE η κίνηση: «Έμφραγμα» στις εξόδους των Εθνικών Οδών και στο λιμάνι του Πειραιά – Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό

Κρήτη: Δύο επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης περίπου 80 αλλοδαπών, σημειώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με το Λιμενικό Σώμα να περισυλλέγει τους επιβαίνοντες δύο λέμβων. Τα περιστατικά, που συντονίστηκαν από το ΕΚΣΕΔ και εντοπίστηκαν από τη Frontex, οδήγησαν στη μεταφορά όλων των διασωθέντων στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να έχουν περισυλλεχθεί από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.
  • Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε χθες (5/10/2026) το βράδυ, όταν αεροσκάφος της Frontex εντόπισε λέμβο 50 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης, με το Λιμενικό να περισυλλέγει περίπου 40 αλλοδαπούς.
  • Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με αποτέλεσμα την περισυλλογή άλλων περίπου 40 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών, σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Γαλήνης, με συνολικά περίπου 80 άτομα να έχουν περισυλλεχθεί από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Γαύδος: 131 μετανάστες διασώθηκαν από τη Frontex σε δύο νυχτερινές επιχειρήσεις

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε χθες (5/10/2026) το βράδυ, όταν αεροσκάφος της δύναμης Frontex, εντόπισε λέμβο σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), πλωτό σκάφος του Λιμενικού, έσπευσε στην περιοχή και προχώρησε στην περισυλλογή περίπου 40 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Γαύδος: Διασώθηκαν 46 μετανάστες που εντοπίστηκαν από drone της Frontex

Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα, καταγράφηκε νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε δεύτερη λέμβο περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης.

Και στη δεύτερη περίπτωση, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, πλωτό σκάφος του Λιμενικού, περισυνέλεξε περίπου 40 μετανάστες, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ