Ασθενείς εισάγονταν με εικονικές διαγνώσεις και κατά τη νοσηλεία τους εμφανίζονταν να λαμβάνουν χημειοθεραπείες. «Φύλλο και φτερό» όλες οι δομές του επιχειρηματία.