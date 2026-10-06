Ασθενείς εισάγονταν με εικονικές διαγνώσεις και κατά τη νοσηλεία τους εμφανίζονταν να λαμβάνουν χημειοθεραπείες. «Φύλλο και φτερό» όλες οι δομές του επιχειρηματία.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένας δικαστικός και ελεγκτικός μαραθώνιος, με τις Αρχές να κάνουν «φύλλο και φτερό» όλες τις ιδιωτικές κλινικές επιχειρηματία, γνωστού στον ιατρικό χώρο, μετά τον τεράστιο σάλο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη ότι λειτουργούσε ένα πλήρως αυθαίρετο και παράνομο ογκολογικό τμήμα στη Θεσσαλονίκη.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), σε συνεργασία με την Εισαγγελία, έχει «ξετυλίξει» το κουβάρι των παρανομιών που ξεπερνά κάθε φαντασία. Οι έλεγχοι επεκτείνονται σε βάθος χρόνου, αποκαλύπτοντας ένα δίκτυο που λειτουργούσε κάτω από τη «μύτη» κρατικών επιτροπών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές ανυποψίαστων πολιτών.

Ύστερα από ανώνυμη καταγγελία στις αρχές του 2025, οι επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατάφεραν να «ξεσκεπάσουν» το παράνομο ογκολογικό τμήμα, στο οποίο ένας και μόνο πνευμονολόγος, χωρίς καν έγγραφη σύμβαση, συνταγογραφούσε και χορηγούσε βαριά χημειοθεραπευτικά φάρμακα από το 2022. Το πιο εφιαλτικό εύρημα, ωστόσο, αφορά το γεγονός ότι ασθενείς εισάγονταν με εικονικές διαγνώσεις, όπως «άλλα σύνδρομα κεφαλαλγίας», «οξεία βρογχίτιδα» ή «λειτουργική διάρροια», και κατά τη νοσηλεία τους εμφανίζονταν να λαμβάνουν χημειοθεραπείες!

Οι αντιδράσεις των συγγενών είναι πλέον καταιγιστικές, με τις πρώτες δηλώσεις τους στα μέσα ενημέρωσης να αποτυπώνουν το μέγεθος της παρανομίας που συντελείτο επί σειρά ετών.

«Τον φέραμε με μια απλή βρογχίτιδα και μας έλεγαν ότι πρέπει να κάνει μια ειδική ενδοφλέβια θεραπεία. Δεν ξέραμε τι του έσταζαν στις φλέβες, εμπιστευτήκαμε τους γιατρούς και τώρα ζούμε με τον τρόμο για το ποια ζημιά του έκαναν», δήλωσε συντετριμμένη η κόρη ηλικιωμένου ασθενούς.

Ενας άλλος συγγενής προσέθεσε με οργή: «Βλέπαμε μια ταμπέλα που έγραφε ‘‘Ογκολογικό’’, βλέπαμε τις νοσοκόμες να τρέχουν, αλλά δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι όλα αυτά γίνονταν στα κρυφά, χωρίς άδεια, χωρίς ΜΕΘ και χωρίς ασφάλεια. Μας είχαν σαν πειραματόζωα για να εισπράττουν λεφτά».

Επίσης διαπιστώθηκε ότι μέσα στην κλινική υπήρχε προς χρήση θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών και χημικοθεραπευτικών φαρμάκων. Και αυτό το εύρημα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, καθώς κανείς δεν γνωρίζει αν μια κλινική που λειτουργούσε χωρίς άδεια θα μπορούσε να διατηρεί τα σκευάσματα που λάμβαναν οι καρκινοπαθείς με τον προβλεπόμενο τρόπο.

Το… ντόμινο

Μετά το πρώτο σοκ, ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΕΑΔ στράφηκε στη δεύτερη ιδιωτική κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη, η οποία επίσης είναι εγκατεστημένη στη βόρεια Ελλάδα. Τα ευρήματα, σύμφωνα με τους επιθεωρητές, αποκάλυψαν μια δομική, εγκληματική υποστελέχωση. Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στην κλινική απασχολούνταν συνολικά 28 εργαζόμενοι λιγότεροι από τον προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού που ορίζει ο νόμος για την ασφαλή λειτουργία της.

Οι ελλείψεις αυτές δεν ήταν επιφανειακές, αλλά αφορούσαν κρίσιμες ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως μικροβιολόγοι, νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών και μεταφορείς ασθενών. Το πιο χαρακτηριστικό και εξόφθαλμο παράδειγμα αυτής της κατάστασης εντοπίστηκε στην κατηγορία των βοηθών νοσοκόμων: ενώ ο νόμος προέβλεπε τη δεσμευτική απασχόληση 18 ατόμων, στην κλινική απασχολείτο μόλις ένας εργαζόμενος.

«Ο νόμιμος εκπρόσωπος, παραβιάζοντας κάθε έννοια της κείμενης νομοθεσίας, άφησε την κλινική εντελώς γυμνή, αδυνατώντας να διασφαλίσει την κάλυψη των αναγκών νοσηλείας των ασθενών, την ασφάλεια του ίδιου του εξουθενωμένου προσωπικού, αλλά και την εν γένει στοιχειώδη λειτουργία του ιδρύματος», ανέφερε σχετική πηγή.

Νέες διαστάσεις

Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις όσον αφορά τον ρόλο των τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου της κλινικής, η οποία είχε συγκροτηθεί στην οικεία περιφέρεια, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προέβησαν στη μη ακριβή αποτύπωση του αριθμού των εργαζομένων της κλινικής, χωρίς διασταύρωση με επίσημα στοιχεία και παρέλειψαν να συνεκτιμήσουν τις ελλείψεις στελέχωσης. Η συνταχθείσα από την εν λόγω επιτροπή έκθεση επιθεώρησης της κλινικής αποτέλεσε τη θετική εισήγηση για τη χορήγηση βεβαίωσης καλής λειτουργίας στην κλινική.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη τριμελής επιτροπή της περιφέρειας είχε «αποτύχει» να δει το ογκολογικό τμήμα δίπλα στο ακτινολογικό και τον θάλαμο βιολογικής ασφάλειας στην πρώτη κλινική. Όσα δεν διαπίστωσε το αρμόδιο κλιμάκιο ελέγχου, κατέγραψαν με απόλυτη ακρίβεια οι επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που, με αφετηρία μια ανώνυμη –ούτε καν επώνυμη καταγγελία, δεν περιορίστηκαν στα στενά όρια της αρχικής αναφοράς για τους νοσηλευτές, αλλά επεξέτειναν αυτεπάγγελτα τον έλεγχο και ξεσκέπασαν ένα ολόκληρο σύστημα αυθαιρεσίας.

Ο φάκελος της δεύτερης υπόθεσης διαβιβάστηκε μεταξύ άλλων στην αρμόδια περιφέρεια για την άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, αλλά και για τον πειθαρχικό έλεγχο μελών της επιτροπής ελέγχου. Το πιο κρίσιμο βήμα είναι η διαβίβαση της έκθεσης στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, για την ποινική αξιολόγηση όλων των εμπλεκομένων.

Στην πραγματικότητα, η αποκάλυψη του παράνομου τρόπου που λειτουργούσαν οι δύο κλινικές του ίδιου επιχειρηματία στον τομέα της υγείας αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου μιας μακράς σειράς ελέγχων που διεξάγονται σε ολόκληρη τη χώρα αυτήν την περίοδο. Στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών τονίζουν με νόημα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα αποκαλυφθούν και άλλα αντίστοιχα περιστατικά, καθώς αρκετές κλινικές λειτουργούν επί σειρά ετών χωρίς τον παραμικρό έλεγχο.