Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman

Όταν η συγγραφέας επί πληρωμή Βερόνικα Μπλάκστοουν αναλαμβάνει να γράψει ένα κείμενο για την ετήσια ξενάγηση σε σπίτια και κήπους που οργανώνουν οι Φίλοι του Χάιντ Παρκ, δεν περιμένει να βρεθεί μπλεγμένη σε έναν βίαιο θάνατο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν ο διάσημος συγγραφέας Λάντον Ντόντε βρίσκεται νεκρός στο γραφείο του κατά τη διάρκεια του δείπνου που αποτελεί το επιστέγασμα της ξενάγησης. Η καριέρα του Λάντον ήταν στη δύση της και φαίνεται ότι είχε αναγκαστεί να διαγράψει από τον υπολογιστή το χειρόγραφο του τελευταίου βιβλίου του. Όλα δείχνουν ότι ο Λάντον αυτοκτόνησε, αλλά η Βερόνικα δεν είναι και τόσο σίγουρη. Ανακαλύπτει ότι ο αριστερόχειρας Λάντον πυροβόλησε με το δεξί και πείθεται ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Είναι αλήθεια ότι ο Λάντον είχε πολλούς εχθρούς. Από τον ανταγωνιστή γείτονά του, συγγραφέα ευπώλητων ρομαντικών μυθιστορημάτων, τον Ρ. Λ. Λίνκολν, μέχρι τον βοηθό του τον Μπραντ αλλά ακόμη και την ίδια του την κόρη! Όμως είναι κάποιος από αυτούς ικανός για φόνο; Η Βερόνικα είναι αποφασισμένη να αναζητήσει την αλήθεια και να αποκαλύψει τον δολοφόνο…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews