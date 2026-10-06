Θεσσαλονίκη: Τα χρυσαφικά ήταν… κάλπικα – Πώς η ΕΛΑΣ πέρασε χειροπέδες σε 62χρονο που πήγε να ξεγελάσει καταστηματάρχη 2η φορά

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Κάλπικα χρυσαφικά αξίας 2.200 ευρώ φέρεται να πούλησε σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, ένας 62χρονος υπήκοος Κροατίας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, επέστρεψε μόλις δύο ημέρες αργότερα στην ίδια επιχείρηση για να πουλήσει ακόμη ένα ψεύτικο κόσμημα.

Ο 62χρονος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη ότι τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή του ήταν γνήσια. Συγκεκριμένα, πούλησε δύο αλυσίδες και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 2.200 ευρώ.

Μετά τη συναλλαγή, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα χρυσαφικά ήταν κάλπικα.

Επέστρεψε με νέα «χρυσή» αλυσίδα

Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη συναλλαγή είχε αποκαλυφθεί ως απάτη, ο 62χρονος επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας, στην ίδια επιχείρηση.

Αυτή τη φορά επιχείρησε να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας πλέον αντιληφθεί τι είχε συμβεί κατά την προηγούμενη επίσκεψη, υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 62χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.