Θεσσαλονίκη: Τα χρυσαφικά ήταν… κάλπικα – Πώς η ΕΛΑΣ πέρασε χειροπέδες σε 62χρονο που πήγε να ξεγελάσει καταστηματάρχη 2η φορά

Ένας 62χρονος Κροάτης φέρεται να πούλησε κάλπικα χρυσαφικά αξίας 2.200 ευρώ σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης. Ο δράστης επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα στην ίδια επιχείρηση, όπου και συνελήφθη από την Αστυνομία, αφού ο ιδιοκτήτης είχε αντιληφθεί την απάτη. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

σύλληψη - χειροπέδες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κάλπικα χρυσαφικά αξίας 2.200 ευρώ πούλησε σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης ένας 62χρονος υπήκοος Κροατίας.
  • Μετά τη συναλλαγή, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα χρυσαφικά ήταν ψεύτικα. Παρά το γεγονός αυτό, ο 62χρονος επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα στην ίδια επιχείρηση.
  • Ο ιδιοκτήτης, υποψιασμένος, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του 62χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κάλπικα χρυσαφικά αξίας 2.200 ευρώ φέρεται να πούλησε σε κατάστημα αγοράς χρυσού στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, ένας 62χρονος υπήκοος Κροατίας, ο οποίος, σύμφωνα με την Αστυνομία, επέστρεψε μόλις δύο ημέρες αργότερα στην ίδια επιχείρηση για να πουλήσει ακόμη ένα ψεύτικο κόσμημα.

Ο 62χρονος εμφανίστηκε το περασμένο Σάββατο στο κατάστημα και κατάφερε να πείσει τον ιδιοκτήτη ότι τα κοσμήματα που είχε στην κατοχή του ήταν γνήσια. Συγκεκριμένα, πούλησε δύο αλυσίδες και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, λαμβάνοντας συνολικά το ποσό των 2.200 ευρώ.

Μετά τη συναλλαγή, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι τα χρυσαφικά ήταν κάλπικα.

Επέστρεψε με νέα «χρυσή» αλυσίδα

Παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη συναλλαγή είχε αποκαλυφθεί ως απάτη, ο 62χρονος επέστρεψε δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της Δευτέρας, στην ίδια επιχείρηση.

Αυτή τη φορά επιχείρησε να πουλήσει ακόμη μία «χρυσή» αλυσίδα. Ο ιδιοκτήτης, έχοντας πλέον αντιληφθεί τι είχε συμβεί κατά την προηγούμενη επίσκεψη, υποψιάστηκε τον 62χρονο και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του 62χρονου με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ