Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: 57χρονος παρακολουθούσε ερωτικά βίντεο στο κινητό του και έκανε άσεμνες πράξεις

Συνελήφθη ένας 57χρονος άνδρας κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, αφού παρακολουθούσε βίντεο ερωτικού περιεχομένου και προέβαινε σε άσεμνες πράξεις. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες και οδήγησε στη σύλληψή του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, με τον άνδρα να αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από ένα περίεργο και άκομψο περιστατικό, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.
  • Ο 57χρονος παρακολουθούσε από το κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου και προέβαινε σε άσεμνες πράξεις, προκαλώντας αναστάτωση στους άλλους επιβαίνοντες.
  • Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από ένα περίεργο και άκομψο περιστατικό, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Voria.gr,  ο 57χρονος, ενώ βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, παρακολουθούσε από το κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου και προέβαινε σε άσεμνες πράξεις.

Η συμπεριφορά του έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πτήσης και προκάλεσε αναστάτωση στους άλλους επιβαίνοντες, οι οποίοι άθελά τους έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Έπειτα από τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές, διερευνούν την υπόθεση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

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