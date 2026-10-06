Αναστάτωση σε πτήση προς Θεσσαλονίκη: 57χρονος παρακολουθούσε ερωτικά βίντεο στο κινητό του και έκανε άσεμνες πράξεις

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Στη σύλληψη ενός 57χρονου προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από ένα περίεργο και άκομψο περιστατικό, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το Voria.gr, ο 57χρονος, ενώ βρισκόταν μέσα στο αεροσκάφος, παρακολουθούσε από το κινητό του τηλέφωνο βίντεο ερωτικού περιεχομένου και προέβαινε σε άσεμνες πράξεις.

Η συμπεριφορά του έγινε αντιληπτή κατά τη διάρκεια της πτήσης και προκάλεσε αναστάτωση στους άλλους επιβαίνοντες, οι οποίοι άθελά τους έγιναν μάρτυρες του περιστατικού.

Ο άνδρας συνελήφθη για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας των επιβατών και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Έπειτα από τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Το συμβάν σημειώθηκε σε πτήση με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ οι αρμόδιες Αρχές, διερευνούν την υπόθεση, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.