Εκδρομές και εκπαιδευτικές δράσεις: Τι αλλάζει για σχολεία και μαθητές – Όσα ισχύουν για τα τουριστικά γραφεία

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Νέες διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις εκτός σχολικής μονάδας μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας.

Με την εγκύκλιο της 5ης Οκτωβρίου 2026 αποσαφηνίζονται ζητήματα που αφορούν στον προγραμματισμό των εκδρομών και μετακινήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις ασφαλιστικές καλύψεις, τις διαδικασίες ενημέρωσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και τη συνεργασία των σχολείων με τουριστικά γραφεία.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί και δεύτερη εκπαιδευτική δράση μέσα στον ίδιο μήνα για κάθε τμήμα, εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η ανώτατη διάρκεια μετακίνησης αφορά σε κάθε εκπαιδευτική δράση ξεχωριστά και όχι το σύνολο των δράσεων.

Σημαντική είναι και η διευκρίνιση για τους χώρους όπου πραγματοποιούνται οι δράσεις. Τα δικαιολογητικά για άδειες λειτουργίας και πυρασφάλειας απαιτούνται μόνο όταν η δράση πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς χώρους ή οι υπηρεσίες παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς. Για δημόσιους φορείς και χώρους δεν απαιτείται η υποβολή των συγκεκριμένων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να αφορά σε περισσότερες από μία εκπαιδευτικές δράσεις ή ακόμη και το σύνολο των δράσεων που έχουν προγραμματιστεί για το τρίμηνο, τετράμηνο ή σχολικό έτος. Αντίστοιχα, η ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται μία φορά για το σύνολο των προγραμματισμένων δράσεων, με υποχρέωση επικαιροποίησης εφόσον υπάρξουν αλλαγές.

Τι ισχύει για τα τουριστικά γραφεία

Για τα συνεργαζόμενα τουριστικά γραφεία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ανά σχολικό έτος. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτά το σχολείο μπορεί επίσης να αφορά σε περισσότερες από μία ή και το σύνολο των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δράσεων.

Σε ό,τι αφορά την πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη για ατύχημα ή ασθένεια, αυτή αφορά, στις μετακινήσεις χωρίς διανυκτέρευση, την ημερήσια εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και την ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τι προβλέπεται για μαθητές χωρίς ΕΚΑΑ

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για μαθητές που αδυνατούν να εκδώσουν Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας λόγω υπαγωγής στη νομοθεσία για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στην περίπτωση αυτή, ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στον/στη διευθυντή/ντρια του σχολείου ότι δεν διαθέτει ιδιωτική ασφάλιση, προκειμένου ο Σύλλογος Διδασκόντων να αποφασίσει για τη δυνατότητα συμμετοχής του μαθητή στην εκδρομή ή τη μετακίνηση.

Τέλος, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι όταν οι μαθητές μετακινούνται στον τόπο πραγματοποίησης της εκπαιδευτικής δράσης με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν απαιτείται η συμμετοχή τουριστικού γραφείου ούτε η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών.