Χρυσοχοΐδης: «Η απάτη σε βάρος ηλικιωμένων θα γίνει ιδιώνυμο» – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο «Κόμβος» για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, τις τηλεφωνικές απάτες, την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και την πολιτική συζήτηση για τις μετακινήσεις στελεχών μεταξύ των κομμάτων, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο ERTNews.

«Στόχος να βελτιώσουμε 20%-25% τη ροή στην Αττική»

Αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, ο κ. Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε το πρόβλημα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Αττικής.

Όπως είπε, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την ονομασία «ΚΟΜΒΟΣ», στόχος της οποίας είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας στις βασικές λεωφόρους της Αττικής. «Ο στόχος μας είναι να βελτιώσουμε 20%-25% τη ροή σε όλη την Αττική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης έχει δημιουργηθεί ειδικό κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, όπου βρίσκονται περίπου 200 αστυνομικοί. Παράλληλα, δεκάδες αστυνομικοί κινούνται με μοτοσικλέτες στους δρόμους, ενώ χρησιμοποιούνται και drones, για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας.

«Μέσα από την τεχνολογία προσπαθούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία, για να μη «μπουκώνουν» οι δρόμοι», σημείωσε ο υπουργός.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι το σχέδιο δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πως σταδιακά προστίθενται αστυνομικοί, μέσα και νέα τεχνολογικά εργαλεία. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Κηφισό, τονίζοντας ότι αποτελεί από μόνος του ένα ξεχωριστό πρόβλημα.

Παράνομη στάθμευση: «Χρειάζεται και άλλη προσπάθεια και άλλο προσωπικό»

Για την παράνομη στάθμευση, ο υπουργός αναγνώρισε ότι δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία, ιδιαίτερα στους βασικούς δρόμους. Όπως είπε, χρειάζεται επιπλέον προσωπικό που θα ασχολείται αποκλειστικά με το ζήτημα, ενώ σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο έχει και η Δημοτική Αστυνομία.

Παράλληλα, έκανε έκκληση και στους ίδιους τους πολίτες να δείχνουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα. «Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη ανευθυνότητα από ορισμένους που παρατάνε το αυτοκίνητό τους για να πάρουν καφέ, για παράδειγμα», ανέφερε.

Τα μέτρα για την επίσκεψη Ρούμπιο

Αναφερόμενος στην επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι υπάρχουν ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, για συγκεκριμένες περιοχές όπου θα υπάρξουν περιορισμοί και αποκλεισμοί.

Κάλεσε τους πολίτες να ενημερώνονται για τα μέτρα που θα ληφθούν, προκειμένου η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, σε θέματα ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών, ιδιαίτερα στον τομέα των αερομεταφορών.

Visa Waiver: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο»

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στο πρόγραμμα Visa Waiver, που αφορά την κατάργηση της βίζας για την επίσκεψη Ελλήνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», είπε, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Όπως διευκρίνισε, η σχετική συμφωνία είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο η Ελλάδα, εργάζεται ώστε να προχωρήσει το ζήτημα το συντομότερο δυνατό.

«Δεν υπάρχει αύξηση στην εγκληματικότητα»

Στο ζήτημα της μικροεγκληματικότητας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, απέρριψε την εκτίμηση ότι υπάρχει συνολική αύξηση της εγκληματικότητας.

«Δεν υπάρχει καμία αύξηση στην εγκληματικότητα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι υπάρχουν κατά περιόδους αυξήσεις ή εντοπισμός συγκεκριμένων φαινομένων, όπως οι αρπαγές αλυσίδων και οι απάτες.

Για την παραβατικότητα σε γειτονιές της Αττικής, υποστήριξε ότι υπάρχει καθημερινή επικοινωνία της Αστυνομίας με τους πολίτες και πως όπου εντοπίζεται πρόβλημα, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις. Όπως είπε, σε πολλές γειτονιές η εγκληματικότητα έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Τηλεφωνικές απάτες: «Θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες, όπως είπε, αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα.

Ο υπουργός σημείωσε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συλλήψεις και εκτίμησε ότι το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών θα περιοριστεί σημαντικά. «Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ», ανέφερε.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το επόμενο μεγάλο μέτωπο αφορά στις διαδικτυακές απάτες, καθώς ολοένα και περισσότερες συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω του Διαδικτύου.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, αποκάλυψε επίσης ότι προωθείται διάταξη ώστε η εκμετάλλευση ηλικιωμένων να αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση.

«Να είναι ιδιώνυμο η εκμετάλλευση ηλικιωμένων, έτσι ώστε όποιος εκμεταλλεύεται ηλικιωμένο να έχει μεγαλύτερη ποινή», ανέφερε.

Οι ταυτότητες

Για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, ο υπουργός υποστήριξε ότι η διαδικασία έχει πλέον ομαλοποιηθεί, αν και παραδέχθηκε ότι υπήρξε καθυστέρηση.

Τόνισε ότι οι παλιές ταυτότητες σταδιακά αποσύρονται και δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για όλες τις διαδικασίες, ενώ για ταξίδια στην Ευρώπη, απαιτείται η νέα ταυτότητα ή διαβατήριο.

Κλοπές καλωδίων και οργανωμένο έγκλημα

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις επιχειρήσεις της Αστυνομίας για την αντιμετώπιση των κλοπών καλωδίων και των παράνομων συνδέσεων.

Όπως είπε, στη Δυτική Αττική πραγματοποιούνται καθημερινές επιχειρήσεις και έχουν εντοπιστεί ακόμη και ολόκληρα χιλιόμετρα καλωδίων που χρησιμοποιούνται για παράνομες συνδέσεις.

Γυναικοκτονίες και ενδοοικογενειακή βία

Στο θέμα των γυναικοκτονιών και της ενδοοικογενειακής βίας, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι πρόκειται για ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα. Αναφέρθηκε στις καταγγελίες που γίνονται καθημερινά, σημειώνοντας ότι μόνο στην Αττική καταγράφονται περίπου 100 καταγγελίες την ημέρα.

Όπως είπε, περίπου το 25%-30% των περιστατικών οδηγεί σε συλλήψεις, ενώ πέρυσι πραγματοποιήθηκαν περίπου 13.000 συλλήψεις σε ολόκληρη τη χώρα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.

«Κάθε μέρα, κάθε 24ωρο, σώζονται ανθρώπινες ζωές», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να εξαφανιστεί πλήρως, αλλά μπορεί να περιοριστεί.

Ο υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα 64 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, μέσω των οποίων τα θύματα μπορούν να ζητήσουν προστασία και φιλοξενία.

«Προχωράμε στο βραχιολάκι για τους δράστες»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι προχωρά η εφαρμογή του ηλεκτρονικού βραχιολιού για περιπτώσεις στις οποίες έχει επιβληθεί στον δράστη περιοριστικός όρος, να μην πλησιάζει το θύμα.

Όπως εξήγησε, σε περίπτωση που ο δράστης παραβιάσει την απόσταση που έχει οριστεί από τον εισαγγελέα, θα υπάρχει άμεση ειδοποίηση τόσο του θύματος όσο και της Αστυνομίας.

Στόχος, όπως υπογράμμισε, είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η προστασία των θυμάτων.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα»

Κλείνοντας, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πολιτική συζήτηση σχετικά με την προέλευσή του από το ΠΑΣΟΚ και τη σημερινή του παρουσία στη Νέα Δημοκρατία.

«Τι νόημα έχει αυτή η συζήτηση; Υπάρχουν σήμερα ιδεολογικά χάσματα μεταξύ τους;» διερωτήθηκε, υποστηρίζοντας ότι το ζητούμενο είναι η αποτελεσματικότητα στην άσκηση των καθηκόντων.

«Η δική μας δουλειά είναι μία: να εργαζόμαστε καθημερινά και να αποδίδουμε στα θέματα αυτά που ανέφερα προηγουμένως. Να στηρίζουμε τους πολίτες, να δημιουργούμε ασφάλεια στη χώρα», είπε.

«Η Ελλάδα σήμερα είναι μια ασφαλής χώρα», τόνισε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι η χώρα να μπορεί να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε απειλή και να δημιουργεί ανάπτυξη και ευημερία», τόνισε με έμφαση.