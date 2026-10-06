Τρόμος σε σχολείο της Κωνσταντινούπολης: Μαθητής επιτέθηκε με μαχαίρι – 4 μαθήτριες στο νοσοκομείο

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Αναστάτωση επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη έπειτα από βίαιο επεισόδιο με μαχαιρώματα που σημειώθηκε εντός σχολικού συγκροτήματος, θέτοντας σε συναγερμό τις τουρκικές αρχές.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Ιμάμ Χατίπ «Σεΐχης Σαμίλ», στην περιοχή Καγιασεχίρ, αφήνοντας πίσω του τραυματισμένες τέσσερις ανήλικες μαθήτριες.

Σύμφωνα με το TR Haber, η επίθεση εκδηλώθηκε εντός σχολικής αίθουσας όπου βρίσκονταν μαθήτριες.

Αμέσως μετά την επίθεση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Η διεύθυνση του σχολείου απέστειλε κατεπείγον ενημερωτικό μήνυμα στους γονείς των μαθητών, καλώντας τους να παραλάβουν εκτάκτως τα παιδιά τους.

«Αγαπητοί γονείς, σημειώθηκε επίθεση από μαθητή στο σχολείο μας. Τέσσερις μαθητές τραυματίστηκαν – το περιστατικό συνέβη σε αίθουσα κοριτσιών και οι τραυματισμένες είναι όλες κορίτσια. Μπορείτε να παραλάβετε τα παιδιά σας – τα έχουμε βγάλει όλα στην αυλή του σχολείου».

Οι τέσσερις τραυματισμένες μαθήτριες, αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες από τα σωστικά συνεργεία που κατέφθασαν στο σημείο, διακομίστηκαν εσπευσμένα με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ακριβή κατάσταση της υγείας των τραυματισμένων κοριτσιών, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει ευρεία έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.