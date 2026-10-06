Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στην Αττική για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ: 8 συλλήψεις – Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης φέρεται ως αρχηγός – 5 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ και να εμπλεκόταν σε φοροδιαφυγή.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι», ενώ ανάμεσα στους συλληφθέντες φέρονται να βρίσκονται και πρόσωπα με αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.

Γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης φέρεται ως αρχηγός – Στο «κόλπο» και η γυναίκα του

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ως αρχηγός της οργάνωσης φέρεται γνωστό πρόσωπο της τηλεόρασης, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και η σύζυγός του.

Η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της από το 2021, ιδρύοντας εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων». Οι συγκεκριμένες εταιρείες φέρεται να λειτουργούσαν μέχρι τη στιγμή που έφτανε η ώρα της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εταιρείες είτε έκλειναν είτε άφηναν απλήρωτες τις οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποσαφήνιση του ρόλου των εμπλεκομένων.

5 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Ίλιγγο προκαλεί το ποσό που «τσέπωσαν» οι απατεώνες καθώς η ζημιά για το δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ.