Οχάιο: Ισόβια σε πρώην παίκτη του American Idol που δολοφόνησε τη σύζυγό του στον ύπνο της – Έπλασε σενάριο ληστείας αφού την εκτέλεσε

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Μια σκοτεινή υπόθεση δολοφονίας έκλεισε οριστικά στις αίθουσες της αμερικανικής Δικαιοσύνης, καθώς ο Κάλεμπ Φλιν, πρώην διαγωνιζόμενος του τηλεοπτικού μουσικού σόου American Idol και πρώην πάστορας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς το δικαίωμα αποφυλάκισης υπό όρους, για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν, την οποία πυροβόλησε εν ψυχρώ ενώ εκείνη κοιμόταν στο κρεβάτι τους στο Οχάιο.

Η δικαστής Τζανίν Πρατ απευθύνθηκε στον Φλιν σε αυστηρό τόνο, χαρακτηρίζοντας τις πράξεις του «απεχθείς» και υπογραμμίζοντας ότι χρησιμοποίησε τη θέση του στην εκκλησία για να χειραγωγεί τους γύρω του.

Το έγκλημα και τα ψέματα στις αρχές

Η 37χρονη Άσλεϊ διαπιστώθηκε νεκρή τις πρώτες πρωινές ώρες της 16ης Φεβρουαρίου, όταν η αστυνομία της πόλης Τιπ Σίτι στο Οχάιο ανταποκρίθηκε σε κλήση για διάρρηξη σε εξέλιξη και πυροβολισμούς στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η Άσλεϊ έφερε θανάσιμο τραύμα από όπλο στο κεφάλι ενώ κοιμόταν.

Ο σύζυγός της και οι δύο κόρες τους, ηλικίας τότε 9 και 12 ετών, βρίσκονταν επίσης στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν.

Στην κλήση που πραγματοποίησε ο ίδιος στο 911, ξέσπασε πολλαπλές φορές σε λυγμούς φωνάζοντας «Ω Θεέ μου», υποστηρίζοντας ότι ένας εισβολέας παραβίασε την κατοικία τους και σκότωσε τη σύζυγό του.

Στην πρώτη του κατάθεση στους αστυνομικούς ισχυρίστηκε ότι την ώρα των πυροβολισμών ήταν ξαπλωμένος στο δωμάτιο των κοριτσιών.

Σε μεταγενέστερες ανακρίσεις, ωστόσο, άλλαξε την εκδοχή του, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν στον καναπέ και ξύπνησε από τον ήχο των πυροβολισμών.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι την προηγούμενη ημέρα είδε έναν άγνωστο άνδρα να παραδίδει στην σύζυγό του μια αμερικανική σημαία, κάνοντας μια «παράξενη διαφημιστική παρουσίαση για την Αμερική».

Ο Φλιν συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα, στις 19 Φεβρουαρίου, και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, δύο κακουργηματικές επιθέσεις και δύο κατηγορίες για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων, δηλώνοντας αθώος σε όλες.

Η αποκάλυψη της ερωμένης και η καταδίκη

Κατά τη διάρκεια της δίκης τον Σεπτέμβριο, κομβική ήταν η κατάθεση της ερωμένης του, της 24χρονης πλέον Αλίγια Μπότνερ, η οποία ήταν ασκούμενη στην εκκλησία όπου ο Φλιν ήταν πάστορας μουσικής.

Η Μπότνερ, με την οποία διατηρούσε παράνομη σχέση για πάνω από δύο χρόνια, ανέγνωσε στο δικαστήριο γραπτά μηνύματα μεταξύ τους, στα οποία και οι δύο εξέφραζαν την επιθυμία να δουν την Άσλεϊ νεκρή.

Shocking moment in the Caleb Flynn trial this morning as his mistress choked up reading text messages between the two of them about Ashley Flynn, Caleb’s wife. “I just wish I didn’t say this. I didn’t mean this, Alleigha Botner said on the stand. Then she read a message she sent Caleb: “I want to kill her, Caleb. So bad.” Caleb responded: “That makes two of us.” #calebflynn — Nate Eaton (@NateNewsNow) September 24, 2026



Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Φλιν δολοφόνησε τη σύζυγό του προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα ζωή με την ερωμένη του.

Στις 29 Σεπτεμβρίου, ο Φλιν κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας.

Ο Φλιν είχε εμφανιστεί σύντομα ως διαγωνιζόμενος στη 12η σεζόν του American Idol. Είχε περάσει από τις οντισιόν και τους πρώτους γύρους, χωρίς όμως να φτάσει στα ζωντανά σόου.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή το 2013, είχε δηλώσει πάστορας μουσικής από το Τιπ Σίτι, προσθέτοντας ότι «αγαπά τον Κύριο» και αγαπά την «πολύ, πολύ όμορφη» σύζυγό του «περισσότερο από οτιδήποτε άλλο».

Η Άσλεϊ ήταν αφοσιωμένη μητέρα, αγαπητή αναπληρώτρια δασκάλα, προπονήτρια βόλεϊ και εθελόντρια, ενώ στην κηδεία της περιγράφηκε ως «φωτεινή ακτίνα χαράς για όσους διασταυρώνονταν μαζί της».

Σπαρακτικές καταθέσεις από τις μικρές κόρες

Στη συνεδρίαση της 5ης Οκτωβρίου για την ανακοίνωση της ποινής, ο 40χρονος κατηγορούμενος έκλαιγε και ίδρωνε ασταμάτητα, την ώρα που διαβάζονταν στην αίθουσα οι συντριπτικές δηλώσεις των κορών του, Άβα και Αλίσα.

«Η μαμά ήταν ο τέλειος άνθρωπος, ο απολύτως τέλειος άνθρωπος», ανέφερε η 10χρονη Άβα στη δήλωσή της, την οποία ανέγνωσε ο θείος των κοριτσιών, Μάθιου Κιτ.

«Τι σου έκανε για να τη μισήσεις τόσο πολύ; Ήταν η καλύτερή μου φίλη και εσύ επιλέγεις να σκοτώσεις τη μόνη μητέρα που είχα ποτέ».

Η μικρή Άβα κατέκρινε επίσης τον πατέρα της για την παράνομη σχέση του.

«Πώς μπόρεσες να την απατήσεις και να πας με αυτό το απαίσιο κορίτσι, την Αλίγια; Ποτέ δεν τη συμπάθησα», ανέφερε. «Εσύ και η Αλίγια αμαρτήσατε βαριά, αλλά έχεις ακόμα μια ευκαιρία να πεις στον Θεό ότι λυπάσαι».

Η 12χρονη Αλίσα, στη δική της δήλωση που ανέγνωσε η γιαγιά της, σημείωσε ότι είναι «λυπηρό το ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν άλλον εκτός από τον εαυτό σου».

«Έχεις ήδη προκαλέσει τόσο πόνο στην οικογένειά σου και στον κόσμο. Το λιγότερο που θα μπορούσες να κάνεις είναι να πεις σε όλους ότι το έκανες εσύ», τόνισε.

«Παρεμπιπτόντως, δεν σχεδιάζω να έρθω να σε δω» στη φυλακή, ξεκαθάρισε.

Τα δύο κορίτσια φροντίζουν πλέον η αδελφή της Άσλεϊ, Κέιλα, και ο σύζυγός της, Μάθιου Κιτ. Το ζευγάρι περιέγραψε στο δικαστήριο τον καθημερινό γολγοθά των παιδιών.

Η Κέιλα ανέφερε ότι μόλις τις προάλλες μία από τις μικρές «ήταν ξαπλωμένη δίπλα μου, πλαντάζοντας στον ώμο μου, όπως κάνουν συχνά και οι δύο, γιατί της έλειπε η μαμά της και δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ο ίδιος της ο πατέρας μπόρεσε να μας το κάνει αυτό».

«Μετά με κοίταξε και με ρώτησε: “Γιατί να πιστεύω καν στον Ιησού αν επέτρεψε να μας συμβεί αυτό;”», κατέθεσε η Κέιλα.

Ο Μάθιου περιέγραψε μια εξίσου σπαρακτική εικόνα: «Σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε τις κόρες της Άσλεϊ να επισκέπτονται τον τάφο της μητέρας τους. Τις βλέπω να κλαίνε και να της μιλάνε. Συχνά ξαπλώνουν στο γρασίδι μπροστά από την ταφόπλακα – φαντάζονται ότι αυτό θα τις φέρει λίγο πιο κοντά στη μαμά τους».

One of the most heartbreaking courtroom moments I’ve ever watched. Former “American Idol” contestant and music pastor Caleb Flynn sobs as letters from his 10- and 12-year-old daughters are read at his sentencing for murdering their mother, Ashley. “Dear Daddy, I don’t even know where to start. How could you do such a thing? I looked up to you. I loved you with all my heart.” She calls her mom her “best friend” and “the perfect person,” and says she misses her “so, so, so much.” “You chose to kill the only mother I’ve ever had.” His other daughter didn’t call him Daddy. “Dear Caleb.” “Did you even think about how much pain you would bring your own two daughters?” “You had the best life ever, and you decided to throw it away forever for a girl who was half your age.” “And by the way, I don’t plan on coming to see you.” Both girls begged him to confess. Earlier, Flynn told the court: “I did not kill my wife.” He was sentenced to life without parole. The jury didn’t believe him. Neither do his daughters. — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) October 5, 2026



Πριν η δικαστής εξαντλήσει την αυστηρότητα του νόμου επιβάλλοντας την εσχάτη των ποινών, ο Φλιν διάβασε μια μακροσκελή δήλωση ξεσπώντας σε λυγμούς, εκφράζοντας τη θλίψη του που δεν θα μπορέσει να μεγαλώσει τα κορίτσια του και ζητώντας συγγνώμη που αθέτησε τους γαμήλιους όρκους του.

BREAKING: Caleb Flynn, convicted of murdering his wife Ashley Flynn, maintains his innocence during his sentencing hearing. “I have unfortunately lied about a lot of things over the last couple of years. But as I stand here before God, who is my ultimate judge… I did not kill my wife. “I will continue to fight for my innocence as long as the Lord allows me to do this.” “I did not kill my wife.” — Fox News (@FoxNews) October 5, 2026



Ωστόσο, επέμεινε μέχρι τέλους στον ισχυρισμό του ότι δεν δολοφόνησε τη σύζυγό του.