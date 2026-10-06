Γιώργος Αυτιάς σε Φον Ντερ Λάιεν: «Υιοθετήστε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για να στηριχθούν οι κοινωνίες»

Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να υιοθετήσει την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη στήριξη των κοινωνιών, καθώς το ενεργειακό εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα. Τόνισε την ανάγκη για δημοσιονομικό χώρο στα κράτη για να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιώργος Αυτιάς ζήτησε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τη στήριξη των κοινωνιών.
  • Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τόνισε ότι το ενεργειακό εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα και η Ευρώπη βρίσκεται στην καρδιά του, με τον Πρωθυπουργό να ζητά δημοσιονομικό χώρο για κράτη, πολίτες και επιχειρήσεις.
  • Ο κ. Αυτιάς υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται «θερμές αποφάσεις που να είναι κοντά στην κοινωνία, κοντά στον κόσμο» και κάλεσε την κα Φον Ντερ Λάιεν να υιοθετήσει την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, η οποία αφορά όλες τις χώρες.

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Να υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού ώστε να στηριχθούν οι κοινωνίες ζήτησε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο Γιώργος Αυτιάς από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

«Το ενεργειακό εξελίσσεται σε παγκόσμιο πρόβλημα. Και η Ευρώπη είναι στην καρδιά αυτού του προβλήματος» είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς και συνέχισε:

«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με απόλυτη σαφήνεια έστειλε επιστολή στην κα Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν με την οποία της ζητεί δημοσιονομικό χώρο. Το δικαιούνται τα κράτη μας, το δικαιούνται οι πολίτες. Το δικαιούται το ελληνικό νοικοκυριό. Το δικαιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Δεν χρειάζεται η Ευρώπη παγωμένες αποφάσεις Επιτρόπων που λένε “μειώστε τη θέρμανση, μειώστε τις μετακινήσεις”.  Θέλουμε θερμές αποφάσεις που να είναι κοντά στην κοινωνία, κοντά στον κόσμο. Υιοθετήστε κα Φον Ντε Λάιεν την επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα δεν έχει ελλείμματα και η απόφαση είναι δική σας και αν συμφωνήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης».

Δείτε την παρέμβαση του Έλληνα ευρωβουλευτή στο Ε.Κ.:

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