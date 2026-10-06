ΕΦΚΑ: Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι το μεσημέρι – Ποια είναι τα αιτήματά τους

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Πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 12:00 ώρα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα τους.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου, ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.

Επίσης επισημαίνεται πως στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1μμ έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της Περιφέρειας.

Τα αιτήματα

Αναλυτικά, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής: