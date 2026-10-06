ΕΦΚΑ: Σε πανελλαδική στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι το μεσημέρι – Ποια είναι τα αιτήματά τους

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ προχωρούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 12:00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ. Η κινητοποίηση αποσκοπεί στην ικανοποίηση αιτημάτων που αφορούν την ενίσχυση του φορέα με προσωπικό, τη βελτίωση του συστήματος ραντεβού, την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, την ενίσχυση του Helpdesk και την καθιέρωση μιας ημέρας χωρίς κοινό για τη διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.
  • Στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1μμ έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν και στην Περιφέρεια.
  • Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνουν την ενίσχυση του ΕΦΚΑ με νέες προσλήψεις, την αποσαφήνιση της λειτουργίας των ραντεβού και την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πανελλαδική στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 12:00 ώρα το μεσημέρι οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ, προκειμένου να ικανοποιηθούν μια σειρά από αιτήματα τους.

Η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως τη λήξη του ωραρίου, ύστερα από σχετική απόφαση που έλαβε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΕΦΚΑ.

Επίσης επισημαίνεται πως στην Αθήνα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στη 1μμ έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του ΕΦΚΑ, στην Ακαδημίας 22, ενώ αντίστοιχες δράσεις θα πραγματοποιηθούν σε υπηρεσίες και πόλεις της Περιφέρειας.

Τα αιτήματα

Αναλυτικά, τα αιτήματα της Ομοσπονδίας είναι τα εξής:

  •  Να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ με εκατοντάδες νέες προσλήψεις, καθώς οι πιο πολλές υπηρεσίες του σήμερα βρίσκονται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης.
  • Να αποσαφηνιστεί οριστικά η κατάσταση ασάφειας που επικρατεί σήμερα σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ με την λειτουργία των ραντεβού και να τροποποιηθεί ο απαράδεκτα χαμηλός χρόνος του πεντάλεπτου για την ολοκλήρωση κάθε ραντεβού.
  • Να υλοποιηθούν αποφασιστικά τα μέτρα για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για τους εργαζόμενους και τους παριστάμενους στον χώρο συμπολίτες μας, με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας στις υπηρεσίες που δέχονται μεγάλη πίεση, με τοποθέτηση σκάνερ αναγνώρισης μεταλλικών αντικειμένων και τέλος, με την εφαρμογή ΠΑΝΤΟΥ των οδηγιών για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.
  • Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η υπηρεσία Helpdesk, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σε άμεσο χρόνο ουσιαστικές λύσεις στα υπηρεσιακά προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν.
  • Να υπάρξει η νομοθετική τροποποίηση που απαιτείται για την καθιέρωση μιας μέρας χωρίς κοινό για όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (με προτεινόμενη μέρα την Τετάρτη), ώστε να διεκπεραιώσουμε το τεράστιο στοκ αιτημάτων που συσσωρεύεται καθημερινά στις υπηρεσίες μας.

 

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