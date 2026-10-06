Γαλλία: Μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σχολείων – 6.100 συλλήψεις από την έναρξη των διαδηλώσεων

Στους δρόμους βγήκαν την Τρίτη μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία, στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής ημέρα κινητοποιήσεων για την κατάσταση στα σχολεία. Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ελλείψεις προσωπικού, γερασμένες σχολικές υποδομές και χρόνια υποχρηματοδότηση, ενώ εκατοντάδες λύκεια παρέμειναν αποκλεισμένα.

Στη Μασσαλία, τη Νάντη και τη Λυών οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ειρηνικά το πρωί, ενώ η μεγαλύτερη συγκέντρωση αναμενόταν στο Παρίσι το απόγευμα.

Μαθητές κρατούσαν καπνογόνα και πλακάτ με συνθήματα όπως «Κάτω από τα σχολικά μας βιβλία, οργή» και «Πού είναι οι πολιτικοί; Ξέρουν καν ότι υπάρχουμε;».

Δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων

Οι διαδηλώσεις της Τρίτης έρχονται έπειτα από περίπου δύο εβδομάδες κινητοποιήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν από υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού και στη συνέχεια εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

Η κυβέρνηση απάντησε με ανάπτυξη δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, υποστηρίζοντας ότι μέρος του κινήματος έχει πλέον μετατραπεί σε αστική βία.

Τη Δευτέρα, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάρκεια συγκρούσεων μαθητών με την αστυνομία στη βόρεια Γαλλία.

Ο νομάρχης του Πα-ντε-Καλέ, Φρανσουά-Ξαβιέ Λος, απέφυγε να σχολιάσει τις ακριβείς συνθήκες, αναφέροντας ότι περίπου 200 με 250 διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα προς αστυνομικούς.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εφημερίδα La Voix du Nord, ο έφηβος έχασε το χέρι του και τμήμα του αντιβραχίου του όταν σήκωσε από το έδαφος χειροβομβίδα διάλυσης πλήθους της αστυνομίας.

1.800 σχολεία σε αποκλεισμό ή κλειστά

Η Ένωση Μαθητών Λυκείων ανακοίνωσε ότι 1.800 λύκεια είχαν αποκλειστεί ή επρόκειτο να παραμείνουν κλειστά την Τρίτη.

Ορισμένες τοπικές εκπαιδευτικές αρχές προσπάθησαν να μεταφέρουν τα μαθήματα στο διαδίκτυο, ενώ το υπουργείο Παιδείας δεν είχε δώσει άμεσα επίσημα στοιχεία.

«Όταν η απάντηση είναι η βία, σημαίνει ότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί πλέον», δήλωσε ο Ουγκό Βετζέλ, απόφοιτος λυκείου στο Στρασβούργο που προετοιμάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε κορυφαία γαλλικά πανεπιστήμια. «Υπάρχει τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις ελίτ και σε εμάς», πρόσθεσε.

Ο Λεκορνί υπόσχεται απαντήσεις

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει ζητήσει από τους υπουργούς του να επεξεργαστούν λύσεις για τα βασικά αιτήματα των μαθητών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αντικατάσταση των απόντων εκπαιδευτικών, η επανεξέταση της σχολικής ημέρας που σε πολλές περιπτώσεις διαρκεί από τις 08:00 έως τις 18:00 και η ανάγκη για μεγαλύτερα διαλείμματα μεσημεριανού.

Η κυβέρνηση εξετάζει επίσης παρεμβάσεις για την επισκευή παλαιών σχολικών κτιρίων, με τον Λεκορνί να ζητεί τις πρώτες προτάσεις από τους υπουργούς έως το τέλος Οκτωβρίου.

Το δημοσιονομικό «αγκάθι»

Η εξεύρεση χρημάτων, ωστόσο, θεωρείται δύσκολη. Οι κινητοποιήσεις αυξάνουν την πίεση σε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να περιορίσει το διογκούμενο δημοσιονομικό έλλειμμα, την ώρα που οι ανησυχίες των επενδυτών για το αυξανόμενο γαλλικό χρέος, τη χαμηλή ανάπτυξη και την απροθυμία περιορισμού των δαπανών έχουν ωθήσει υψηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά το 5% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας σε υψηλό 24 ετών.

Χιλιάδες συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματισμοί

Το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι 6.100 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων, με τη συντριπτική πλειονότητα να είναι ανήλικοι.

Περισσότεροι από 1.800 άνθρωποι διώκονται ποινικά, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να διευκρινίζονται οι κατηγορίες.

Από τις συγκρούσεις έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Πολιτική σύγκρουση έξι μήνες πριν από τις εκλογές

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές που θα διαδεχθούν τον Εμανουέλ Μακρόν, η κυβέρνηση και ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κατηγορούν στελέχη και δημάρχους της Ανυπότακτης Γαλλίας ότι υποκινούν τις κινητοποιήσεις. Η LFI απορρίπτει τις κατηγορίες.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο, δήμαρχος του Σεν-Ντενί με την Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε ότι αντιτίθεται στη βία, αλλά στηρίζει τους μαθητές που διαδηλώνουν.

«Είμαι στο πλευρό των κατοίκων μου και οι μαθητές λυκείου είναι κάτοικοί μου», είπε.