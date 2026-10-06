Δημογλίδου για τηλεφωνικές απάτες: «Κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν ακούσετε φωνή συγγενούς σας»

Νέα διάσταση έχει πάρει το φαινόμενο με τις τηλεφωνικές απάτες, με τους επιτήδειους να εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους και να αξιοποιούν ακόμη και τεχνολογίες, που τους επιτρέπουν να εμφανίζονται ως υπάλληλοι τραπεζών, αστυνομικοί, γιατροί, λογιστές ή ακόμη και συγγενικά πρόσωπα των θυμάτων.

270 συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες

Όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη με την Εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου-στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές», μόνο μέσα στη φετινή χρονιά έχουν συλληφθεί 270 άτομα σε όλη τη χώρα για υποθέσεις απάτης, ωστόσο το φαινόμενο εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρή ανησυχία, καθώς οι εγκληματικές ομάδες προσαρμόζουν συνεχώς τη δράση τους.

«Οι απατεώνες προκαλούν φόβο και δεν αφήνουν τα θύματα να κλείσουν το τηλέφωνο»

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι τηλεφωνικές απάτες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές επειδή δεν απαιτούν από τους δράστες να ασκήσουν βία ή να εισέλθουν στην κατοικία ή την επιχείρηση του θύματος.

«Γιατί είναι σαν Λερναία Ύδρα; Διότι, με πάρα πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να χρησιμοποιήσουν βία, χωρίς να χρειαστεί να εισέλθουν στην οικία μας, στην επιχείρησή μας οι άνθρωποι αυτοί καταφέρνουν να μας πείσουν να τους παραδώσουμε ουσιαστικά με εύκολο τρόπο τις περιουσίες μας, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Και το περίεργο είναι ότι παρόλο που το επικοινωνούμε καθημερινά και εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και εμείς από την πλευρά μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε, ακόμα και διαλέξεις σε ΚΑΠΗ σε συνεργασία με Δήμους κάνουν πλέον οι συνάδελφοι αλλά και υλικό που διανέμουμε με τη βοήθεια της Εκκλησίας. Παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές οι επιτήδειοι και υποδύονται υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, εφοριακούς και αστυνομικούς τα τελευταία χρόνια», τόνισε.

Ακόμη και η φωνή συγγενικού προσώπου μπορεί να είναι προϊόν τεχνητής επεξεργασίας

Και συμπλήρωσε:

«Αυτό που θα παρατηρήσει λοιπόν ένας συμπολίτης μας είναι ότι είναι επίμονοι και προσπαθούν να τους προκαλέσουν φόβο ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους ή για τη ζωή κάποιου οικείου προσώπου. Είναι το συχνότερο που συναντούμε στις τελευταίες μορφές απατών. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι ότι δεν τους επιτρέπουν να κλείσουν την τηλεφωνική σύνδεση. Έρχονται συνεχώς σε επικοινωνία μαζί τους ώστε να μην μπορούν να κλείσουν το τηλέφωνο και να καλέσουν είτε την Ελληνική Αστυνομία, είτε κάποιον οικείο τους. Αυτό θα πρέπει να τους προβληματίσει και μόνοι τους να κλείσουν το τηλέφωνο.

Για αυτό και πλέον η οδηγία που δίνουν οι συνάδελφοι σε όλη τη χώρα που ασχολούνται καθημερινά με τέτοιου είδους περιστατικά είναι κλείστε το τηλέφωνο ακόμη και αν θεωρείτε ότι ακούτε ένα οικείο σας πρόσωπο (…). Αυτό που συναντούμε καθημερινά είναι η τηλεφωνική απάτη και η τεχνική είναι συγκεκριμένη: υπάλληλοι ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές, εφοριακοί, αστυνομικοί, γιατροί, νοσηλευτές ή ακόμη και οικείο πρόσωπο. Έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι έχουν καταφέρει να επεξεργάζονται τεχνικά τη φωνή ενός συγγενικού προσώπου και να θεωρούμε ότι ακούμε τον άνθρωπό μας στην άλλη άκρη της γραμμής», υπογράμμισε με έμφαση η κ.Δημογλίδου.

Η υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα και η «πυραμίδα»

Αναφερόμενη στην υπόθεση των κρυπτονομισμάτων επισήμανε:

«Η πολύ σημαντική αυτή υπόθεση με την οποία ασχολήθηκε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Κατερίνης είχαμε τη σύλληψη 17 ατόμων αλλά και το σχηματισμό δικογραφίας σε ακόμη εννέα άτομα και μόνο προανακριτικά έχουν προκύψει αυτά. Η υπόθεση έχει μπει στην ανάκριση, οπότε καταλαβαίνετε πόσοι εμπλεκόμενοι μπορεί να προκύψουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη δεν υπάρχουν θύματα. Δεν υπάρχουν θύματα που να έχουν καταγγείλει στην Ελληνική Αστυνομία ότι έχουν εξαπατηθεί υπό τον φόβο της επίπληξης, προφανώς από το οικογενειακό περιβάλλον ή από το φιλικό περιβάλλον. Πολλές φορές έχουμε το αίσθημα της ντροπής. Όμως, καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στην ανακριτική διαδικασία να μας προκύψουν τα θύματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ουσιαστικά όλη η έρευνα στηρίχθηκε καθαρά στη συνεργασία των αστυνομικών. Επειδή ακριβώς υπήρξε μία πληροφορία ότι υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα που δραστηριοποιείται με αυτό τον τρόπο και προβαίνει και σε διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από αυτή την εγκληματική δραστηριότητα και έτσι σιγά σιγά καταφέραμε να φτάσουμε και στα αρχηγικά μέλη αυτής της εγκληματικής ομάδας αλλά και σε άλλα άτομα τα οποία τι παρατηρήσαμε; Για αυτό και μιλάμε για τη μέθοδο της πυραμίδας. Παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν θύματα, τα οποία στη συνέχεια προέτρεπαν κι άλλα θύματα να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Για αυτό ακριβώς και ίσως δεν έχουμε καταγγελίες ακόμη από θύματα, καθώς και οι ίδιοι ουσιαστικά συμμετείχαν με κάποιο τρόπο στη συνέχεια στην εγκληματική ομάδα», σημείωσε.

Τέλος, παράλληλα με τις επιχειρησιακές δράσεις για την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων, η Ελληνική Αστυνομία έχει ενισχύσει και την ενημέρωση των πολιτών. Αστυνομικοί από υπηρεσίες ασφαλείας σε όλη τη χώρα πραγματοποιούν ενημερωτικές δράσεις σε συνεργασία με δήμους, απευθυνόμενοι μεταξύ άλλων σε ανθρώπους που επισκέπτονται τα ΚΑΠΗ. Με την Εκκλησία επίσης, υπάρχει πολύ καλή επικοινωνία αλλά και με τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας πλέον, ώστε να περνάμε συνεχώς μηνύματα στον κόσμο.