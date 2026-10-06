Θρίλερ στη Σιβηρία με τον θάνατο 28χρονης ερευνήτριας: Εκκλήσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία για «διαφάνεια» – Φόβοι για έξαρση πνευμονικής πανώλης

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Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ρωσία, μετά τον αιφνίδιο θάνατο 28χρονης εργαζόμενης σε ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, ο οποίος προκάλεσε έντονη ανησυχία για πιθανή έξαρση πνευμονικής πανώλης.

Ενώ η Ουάσινγκτον ζητεί επιτακτικά περισσότερη ενημέρωση από τη Μόσχα και εκφράζει την ετοιμότητά της να συνδράμει, οι ρωσικές αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαιώνουν ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Πιέσεις των ΗΠΑ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη από την Ισλανδία ότι η Ρωσία οφείλει να μοιραστεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της εργαζόμενης.

Όπως τόνισε, η Ουάσινγκτον παρακολουθεί τις εξελίξεις «πολύ στενά, ώρα με την ώρα».

«Νομίζω ότι είναι υποχρέωση της Ρωσίας να μοιραστεί προφανώς περισσότερες πληροφορίες με τον κόσμο», ανέφερε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τα απαραίτητα «μέτρα» και μέσα για να βοηθήσουν τη Ρωσία, εφόσον η κατάσταση αποδειχθεί σοβαρότερη από ό,τι έχει αναγνωριστεί μέχρι στιγμής, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται πληρέστερη εικόνα προτού υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα έξω από τον Λευκό Οίκο ότι οι ΗΠΑ θα βοηθήσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας την ξαφνική αυτή έξαρση ως «μεγάλο πρόβλημα για τη Ρωσία».

«Είναι μια σκληρή ασθένεια. Ξέρετε, πρόκειται για μια ασθένεια που συνηθίζαμε να μπορούμε να ελέγξουμε, αλλά με κάποιον τρόπο αυτά τα μικρόβια έχουν γίνει πιο ισχυρά και πιο έξυπνα. Είναι σαν στρατός», δήλωσε.

«Ακόμη και με τη μεγάλη πρόοδο, τα μικρόβια έχουν γίνει πραγματικά σχετικώς ισχυρότερα από ό,τι ήταν, και πράγματα που λειτουργούσαν παλαιότερα στην πνευμονία δεν λειτουργούν πλέον τόσο καλά».

Η απάντηση του Κρεμλίνου και η εμπλοκή του ΠΟΥ

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαιρέτισε την πρόταση βοήθειας του Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η εθνική αρχή προστασίας του καταναλωτή και δημόσιας υγείας της Ρωσίας, Rospotrebnadzor, διαχειρίζεται πλήρως την κατάσταση.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η υπηρεσία θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες, ενώ παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές αρχές έχουν εντοπίσει όλες τις επαφές της 28χρονης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ρωσικών μέσων ενημέρωσης, περίπου 200 άτομα που είχαν έρθει σε επαφή με τη νεκρή γυναίκα τέθηκαν σε καραντίνα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κριστιάν Λίντμαγερ, ανέφερε: «Όλες οι επαφές φέρεται ότι έχουν εντοπιστεί και παρακολουθούνται για τυχόν νόσηση και μέχρι σήμερα καμία από αυτές δεν έχει εμφανίσει συμπτώματα».

Ο Λίντμαγερ σημείωσε επίσης ότι οι ρωσικές αρχές, οι οποίες δεν έχουν ακόμη απαντήσει επισήμως σε αίτημα του ΠΟΥ για παροχή επίσημων πληροφοριών, διερευνούν εάν ο θάνατος οφείλεται πράγματι σε πνευμονική πανώλη.

Το χρονικό της υπόθεσης και τα μέτρα προστασίας

Η άτυχη 28χρονη εργαζόταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης της Σιβηρίας και της Άπω Ανατολής στο Ιρκούτσκ, στη νοτιοανατολική Σιβηρία.

Σύμφωνα με τοπικό κρατικό τηλεοπτικό σταθμό, η γυναίκα ασθένησε και απεβίωσε την προηγούμενη εβδομάδα σε νοσοκομείο της πόλης Σελέχοφ, λίγο έξω από το Ιρκούτσκ.

Ο δήμαρχος της πόλης Σελέχοφ, Μαξίμ Μοντίν, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το νοσοκομείο τέθηκε αμέσως σε καραντίνα, αναστέλλοντας τις εισαγωγές και τα εξιτήρια ασθενών, καθώς και τις τακτικές εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ τα εξωτερικά ιατρεία συνέχισαν να λειτουργούν κανονικά.

Η επικεφαλής της Rospotrebnadzor, Άννα Πόποβα, μετέβη εσπευσμένα στο Ιρκούτσκ, όπου συναντήθηκε με τον κυβερνήτη Ίγκορ Κόμπζεφ.

Ο Κόμπζεφ δήλωσε ότι όλα τα άτομα που ήρθαν σε επαφή με τη γυναίκα βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, κάνοντας λόγο για ύποπτο περιστατικό «ιδιαίτερα επικίνδυνης λοίμωξης» και βεβαιώνοντας πως εφαρμόζεται ένα πλήρες φάσμα αντιεπιδημικών μέτρων.

Από την πλευρά της, η Rospotrebnadzor ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η διαγνωσθείσα αιτία ήταν «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» ή προέλευσης.

Η υπηρεσία υποστήριξε ότι από τις εκτεταμένες εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντοπίστηκαν μικροοργανισμοί που να σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες της ασθενούς, ενώ δεν διαπιστώθηκε κανένα περιστατικό διαρροής ή συμβάντος με παθογόνους μικροοργανισμούς στο ινστιτούτο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι δύο από τα άτομα που τέθηκαν σε καραντίνα βρέθηκαν θετικά σε κοινό ιό κρυολογήματος και άλλα δύο στον ιό Covid-19, ενώ τα υπόλοιπα δείγματα ήταν αρνητικά.

Ωστόσο, το ανεξάρτητο τοπικό μέσο ενημέρωσης Lyudi Baikala, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, μετέδωσε ότι η 28χρονη πέθανε πράγματι από πνευμονική πανώλη και ότι περισσότερα νοσοκομεία στο Ιρκούτσκ τέθηκαν σε καραντίνα.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, το Εργοστάσιο Αλουμινίου του Ιρκούτσκ στο Σελέχοφ επέβαλε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στο προσωπικό, με τον διευθυντή Αρτιόμ Φομίνιχ να απευθύνει έκκληση για ψυχραιμία, σημειώνοντας στο Telegram: «Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε».

Τι λένε οι επιστήμονες για την πνευμονική πανώλη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας περιγράφει την πνευμονική πανώλη ως μια σπάνια αλλά ιδιαίτερα σοβαρή μορφή πανώλης — μιας νόσου που προκαλείται από το βακτήριο Yersinia pestis, το οποίο συναντάται συνήθως σε μικρά θηλαστικά και στους ψύλλους τους.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές, η πνευμονική πανώλη μπορεί να μεταδοθεί απευθείας από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Δρ. Μάλικ Γκιμπάνι, αναπληρωτής καθηγητής βακτηριακής εμβολιολογίας στο Imperial College του Λονδίνου, ανέφερε σε γραπτή του δήλωση: «Στην περίπτωση μιας πιθανής εργαστηριακής έκθεσης, θα ήταν φυσιολογικό να εντοπιστούν τα άτομα που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και να παρακολουθούνται ανάλογα με το αξιολογημένο επίπεδο κινδύνου».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κλίμακα οποιουδήποτε προγράμματος παρακολούθησης εξαρτάται από «τις συνθήκες της έκθεσης και τον αριθμό των ατόμων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί».

Τέλος, ο Ίαν Τζόουνς, καθηγητής ιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, επεσήμανε ότι «Η πανώλη φέρει μια τεράστια ιστορία και εξακολουθεί να είναι παρούσα σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας».

Ωστόσο, ο καθηγητής καθησύχασε τονίζοντας ότι χάρη στις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης και τα αντιβιοτικά, «οι δυνατότητες εξάπλωσής της παραμένουν περιορισμένες».