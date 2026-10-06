Ανδρουλάκης από Οροπέδιο Λασιθίου: Θα πιέσουμε την κυβέρνηση ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν άμεσα – Απαρχαιωμένος ο κανονισμός του ΕΛΓΑ

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Στο Οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, πραγματοποιώντας επίσκεψη στην περιοχή, που έχει βρεθεί αντιμέτωπη, με σοβαρές καταστροφές, εξαιτίας της πολυήμερης κακοκαιρίας.

Ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στο Δημαρχείο στο Τζερμιάδο, όπου πραγματοποιείται σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατοίκων, αγροτών και κτηνοτρόφων.

Προηγήθηκε συνάντηση με τον δήμαρχο Οροπεδίου Λασιθίου Γιάννη Αθανασάκη και αντιδημάρχους, κατά την διάρκεια της οποίας, τέθηκαν επί τάπητος, τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε ότι βασικός στόχος της παρουσίας του είναι να καταγραφούν με σαφήνεια οι ανάγκες των πληγέντων και να αναδειχθεί η έκταση των προβλημάτων, ενώ παράλληλα ζήτησε άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

«Θα ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα στήριξη»

«Θέλουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και να ασκήσουμε πίεση στην κυβέρνηση, ώστε οι άνθρωποι που έχουν πληγεί να λάβουν άμεσα τις λύσεις και τη στήριξη που χρειάζονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραγωγοί και κάτοικοι περιγράφουν το μέγεθος των ζημιών

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, παραγωγοί και κάτοικοι της περιοχής, μετέφεραν στον Νίκο Ανδρουλάκη, την εικόνα που έχει διαμορφωθεί, έπειτα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Σύμφωνα με το Nea Kriti, οι ζημιές δεν περιορίζονται στις καλλιέργειες, αλλά επεκτείνονται σε υποδομές και στην ευρύτερη παραγωγική δραστηριότητα, δημιουργώντας σημαντικές δυσκολίες για την επόμενη ημέρα. Στο επίκεντρο των αιτημάτων, βρίσκονται οι άμεσες και ουσιαστικές αποζημιώσεις, αλλά και ένα συνολικότερο σχέδιο στήριξης για τους κατοίκους και τους παραγωγούς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει για την τοπική κοινωνία, η δυνατότητα να παραμείνουν οι κάτοικοι στον τόπο τους και να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Οι παραγωγοί ζητούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά και ταχύτερες διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών και την καταβολή των αποζημιώσεων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στο ισχύον πλαίσιο του ΕΛΓΑ, υποστηρίζοντας ότι δεν ανταποκρίνεται πλέον στις σημερινές ανάγκες.

«Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι απαρχαιωμένος και χρειάζεται να αλλάξει, ώστε το σύστημα αποζημιώσεων να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ζημιές και στις νέες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί», τόνισε.

Παράλληλα, έκανε λόγο για την ανάγκη ειδικής μέριμνας για το Οροπέδιο Λασιθίου, δεδομένων των ιδιαίτερων γεωγραφικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

Όπως επεσήμανε, «οι δυσκολίες που προκαλούν τέτοια φαινόμενα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το ήδη έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Για τον λόγο αυτό, όπως ανέφερε, απαιτούνται πρόσθετα μέτρα που θα δίνουν κίνητρα στους νέους ανθρώπους να παραμείνουν στην περιοχή, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους».

Στο επίκεντρο το αίτημα για πλήρη αποζημίωση

Η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στο Οροπέδιο Λασιθίου, πραγματοποιείται μία ημέρα μετά την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου στην περιοχή, όπου επίσης καταγράφηκαν τα προβλήματα και τα αιτήματα των πληγέντων.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής (5/10/2026) σύσκεψης, αγρότες και παραγωγοί έθεσαν με έμφαση το ζήτημα της πλήρους αποζημίωσης, ζητώντας να καλυφθεί το 100% της πραγματικής ζημιάς, που έχει προκληθεί. Παράλληλα, ζήτησαν να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των καταστροφών και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Οι απώλειες στις καλλιέργειες και οι επιπτώσεις στην παραγωγική δραστηριότητα έχουν εντείνει την αγωνία για την επόμενη ημέρα, με τους πληγέντες να αναμένουν συγκεκριμένα μέτρα και σαφές χρονοδιάγραμμα από την Πολιτεία.

Οι πληγέντες ζητούν άμεση ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης

Την ίδια ώρα, η επίσκεψη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ πραγματοποιείται λίγες ώρες πριν από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16:00 και αναμένεται να εξετάσει τα πρώτα μέτρα στήριξης για τις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Στα μέτρα που έχουν τεθεί προς συζήτηση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η αναστολή πλειστηριασμών για τους πληγέντες.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κατοίκους, παραγωγούς και επιχειρήσεις της Κρήτης, καθώς το ζητούμενο πλέον είναι η άμεση ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης και η γρήγορη αποκατάσταση των ζημιών.