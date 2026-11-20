Την άποψη ότι «δεν είναι ωραία εικόνα να περιληφθεί η περίοδος της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ‘15-19 στους ελέγχους της Εξεταστικής Επιτροπής για τα κόκκινα δάνεια» εξέφρασε ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Κώστας Αρβανίτης διαχωρίζοντας την θέση του από την ηγεσία του κόμματος.

«Την πολιτική ευθύνη την έχουν οι των Αθηνών», είπε o Κώστας Αρβανίτης ερωτηθείς σε εκπομπή του ERTnews για τα σχόλια που έκανε η ΝΔ ότι στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι στην πραγματικότητα ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Κώστας Αρβανίτης δήλωσε «περήφανος για τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 15-19». «Θεωρώ ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και οι υπουργοί έπραξαν το καθήκον τους σε μια κρίσιμη στιγμή που η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «το μεγάλο έγκλημα με τα funds έχει γίνει από την κυβέρνηση Μητσοτάκη από το ‘19 και μετά».

Όσον αφορά τα όσα γίνανε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι θα μπορούσε να είναι αντικείμενο αξιολόγησης από το ίδιο το κόμμα και όχι να κριθούν από τον «αντίπαλο». «Δεν είναι μια ωραία εικόνα. Δεν θα το ήθελα αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης από τον ένα χρόνο της απώλειας του Αλέκου Φλαμπουράρη στηλίτευσε την στάση της Ρένας Δούρου και του Νίκου Παππά για την υπόθεση των «κόκκινων δανείων» για την πρώτη κατοικία.

«Η προστασία της πρώτης κατοικίας που σήμερα, όπως τα πάντα που αφορούν την κυβέρνησή μας, επιχειρείται με κατασκευές και συκοφαντικά ψεύδη, να σβηστεί από το χάρτη της αλήθειας. Δεν χρειάζεται δα και καμία σοφία να διαθέτει κανείς. Παρά μονάχα να αναρωτηθεί αν έγινε έστω και ένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας τη περίοδο 15-19. Και αν έγινε γιατί δεν τον δείξανε στα μέσα ενημέρωσης», είπε ο Αλέξης Τσίπρας. «Αντί όμως αναλυτικής περιγραφής των όσων κατάφερε, θέλω σήμερα να σας μιλήσω με τα λόγια του ίδιου του Αλέκου για τη προστασία της πρώτης κατοικίας», πρόσθεσε ο Αλέξης Τσίπρας για να συμπληρώσει: «Ξεσκαρτάροντας το αρχείο μου, βρήκα μια δήλωση του Αλέκου για τη πρώτη κατοικία 4 χρόνια πριν, το Νοέμβρη του 22».

Συνεχίζοντας στον ίδιο τόνο, ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Μιας και ορισμένοι επιχειρούν να παίξουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και του συμψηφισμού, και βάζουν στο ίδιο κάδρο τη κυβέρνηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με αυτήν της κοινωνικής αναλγησίας, θέλω σήμερα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από αυτήν την δημόσια επιστολή». «Ίσως, αν ήταν μαζί μας ο Αλέκος, να ήταν και το υπόμνημα που θα κατέθετε στην Επιτροπή της Βουλής, αν τον καλούσε, για την αποκατάσταση της αλήθειας», υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας.