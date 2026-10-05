Λασίθι: Στην Ιεράπετρα για αυτοψία στις πληγείσες περιοχής μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου

Στην Ιεράπετρα και δη στα Φέρμα, περιοχή που επλήγη σκληρά από την κακοκαιρία στην Κρήτη και αντιμετωπίζει μεγάλες ζημιές σε υποδομές και αλλού, βρέθηκαν, μετά το Οροπέδιο Λασιθίου, τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που από νωρίς το πρωί βρίσκονται στο νησί για να δουν από κοντά την κατάσταση που επικρατεί.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ανέφερε ότι ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή, με πρωταρχικό στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

«Η Κρήτη χτυπήθηκε από μια τεράστια κακοκαιρία, με καταιγίδες, με τεράστιες ποσότητες νερού που προκάλεσαν πολλά προβλήματα. Ο κρατικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή και βρέθηκε σε όλα τα σημεία όπου υπήρχαν έντονα φαινόμενα».

Ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι άμεση προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των χωριών και η πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις εγκαταστάσεις τους, ενώ αναφέρθηκε και στην αποκατάσταση των ζημιών.

«Το πρώτο μας βήμα είναι πραγματικά να δούμε πώς θα αποκαταστήσουμε την κυκλοφορία, την επικοινωνία μεταξύ των χωριών, πώς θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στα ποιμνιοστάσιά τους». Σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις, σημείωσε πως στόχος είναι να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής Κώστας Κατσαφάδος, επανέλαβε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι αυτοψίες σε κτίρια και επιχειρήσεις, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη καταγραφή.

«Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες από τη γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Σήμερα επισκέφτηκαν πρώτη μέρα τα κλιμάκια, θα συνεχίσουν και αύριο. Έκαναν μια καταγραφή στα πρώτα κτίρια, ιδιωτικά αλλά και κτίρια επιχειρήσεων».

Σε ό,τι αφορά τις δημόσιες υποδομές, ο κ. Κατσαφάδος σημείωσε ότι ο δήμος και η περιφέρεια θα πρέπει να αποστείλουν τα αιτήματά τους μέσα σε 15 ημέρες, προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότηση.

«Σε 15 μέρες από σήμερα, θα συνεδριάσει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής. Μέσα σε αυτές τις 15 ημέρες θα πρέπει να έχει στείλει η περιφέρεια και ο δήμος τα αιτήματά τους στο υπουργείο Οικονομικών, για να διαβιβαστούν σε μένα. Σε 15 μέρες που θα συνεδριάσουμε, θα αποφασίσουμε και άμεσα θα δοθούν τα χρήματα, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με την ανακατασκευή των υποδομών». Για τις ζημιές σε κατοικίες, ο υφυπουργός ανέφερε ότι η οικοσκευή θα ενισχυθεί με ποσά από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία της εφάπαξ ενίσχυσης ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς.

Αισιόδοξος ο περιφερειάρχης για τις αποζημιώσεις

Από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, αναφέρθηκε στο μέγεθος των καταστροφών, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσης παρέμβασης σε ότι αφορά την στήριξη των παραγωγών.

«Οι ποσότητες του νερού που έπεσαν μέσα σε λίγες ημέρες είναι τεράστιες και οι καταστροφές είναι γεγονός και στις αγροτικές καλλιέργειες» τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας ότι πρέπει να στηριχθούν οι παραγωγοί προκειμένου να παραμείνουν στις καλλιέργειες τους . Όπως εξήγησε, προτεραιότητα αποτελεί και η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας, καθώς θα πρέπει τόσο οι κτηνοτρόφοι να μπορούν να πηγαίνουν στις στάνες τους, όσο και οι παραγωγοί στις καλλιέργειες τους.

Τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου συνόδευσε ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η διαδικασία των χρηματοδοτήσεων θα προχωρήσει σύντομα.

«Θεωρώ ότι μέχρι τις 20-25 του μήνα θα έχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Μπορούμε όμως και πιο νωρίς να δούμε πώς μπορούμε να ξεκινήσουν κάποια έργα. Μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα έχουμε τη βοήθεια των συναρμόδιων υπουργείων σύντομα, για να μην πιάσει ο χειμώνας» είπε χαρακτηριστικά, ενώ μεταξύ άλλων συμπλήρωσε ότι: «Δεν είναι μία εύκολη κατάσταση, είναι μία δύσκολη κατάσταση. Όλοι μαζί όμως είμαστε μία γροθιά για να μπορούμε να ολοκληρώσουμε τα έργα».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ