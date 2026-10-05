Πεζεσκιάν: «Άνευ νοήματος οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ – Στόχος τους η ανατροπή της ηγεσίας του Ιράν»

«Οι ΗΠΑ χρησιμοποιεί τον διάλογο ως ‘προκάλυμμα’ για στρατιωτικά πλήγματα και προσπάθειες ανατροπής της Ισλαμικής Δημοκρατίας», τόνισε σε νέα του παρέμβαση ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο πλαίσιο συνάντησής του με τον υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας, Αραράτ Μιρζογιάν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «το πρόβλημά μας με την Αμερική είναι ότι κάθε φορά που προσερχόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, μας επιβάλλεται αμέσως πόλεμος». Μέχρι στιγμής, μας έχουν επιτεθεί τρεις φορές μετά τις συνομιλίες, και αυτό δείχνει ότι δεν επιδιώκουν συνομιλίες, αλλά μάλλον ο στόχος τους είναι να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», υπενθύμισε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

Παράλληλα, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου μέσω της στοχοποίησης πυρηνικών κέντρων και επιστημόνων. Βέβαια, παρά τις πιέσεις και τις κυρώσεις, ο Μασούντ Πεζεσκιάν εμφανίστηκε καθησυχαστικός, δηλώνοντας ότι «οι αμερικανικές ενέργειες συσπειρώνουν τον ιρανικό λαό και ενισχύουν τις σχέσεις της χώρας με τους γείτονές της».

Κάνοντας ειδική αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε: «Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει επανειλημμένα αποδείξει την ειλικρίνειά της στον τομέα των πυρηνικών δραστηριοτήτων και η μεγαλύτερη παρακολούθηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας στον κόσμο σχετίζεται με τη χώρα μας». «Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ασκήσει πιέσεις στο Ιράν με ψευδείς ισχυρισμούς», σημείωσε.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν συνέχισε: «Στην ομιλία μου στα Ηνωμένα Έθνη, ανακοίνωσα ότι είμαστε έτοιμοι για διάλογο και επαλήθευση στον τομέα των πυρηνικών δραστηριοτήτων, αλλά το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που επιθεωρητές έρχονταν στο Ιράν, εντοπίζονταν τα πυρηνικά μας κέντρα και οι επιστήμονες, και στη συνέχεια αυτά τα κέντρα βομβαρδίζονταν και οι επιστήμονές μας δολοφονούνταν». «Με ποια λογική θα έπρεπε να βομβαρδίζονται τα επιστημονικά και ακαδημαϊκά μας κέντρα;», διερωτήθηκε ο Μασούντ Πεζεσκιάν. «Αυτό συμβαίνει ενώ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τους κανονισμούς, δεν έχουν το δικαίωμα να επιτίθενται σε πυρηνικά κέντρα υπό την επίβλεψη του Οργανισμού», σημείωσε.

«Εγκληματικές οι ενέργειες των ΗΠΑ»

Ο ίδιος καταλόγισε «εγκληματικές ενέργειες» στις ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν. «Δεν λογοδοτούν για το έγκλημα για το οποίο μαρτύρησαν 168 αθώα παιδιά του Μινάμπ και δεν ντρέπονται και συνεχίζουν να διεκδικούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένας κόσμος που ισχυρίζεται ότι είναι πολιτισμένος, αλλά έχει γίνει βάρβαρος στην πράξη, είναι το πρόβλημά μας σήμερα», είπε ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Η διαπραγμάτευση με έναν εχθρό που τρομοκρατεί, επιβάλλει κυρώσεις, πιέζει και απειλεί καθημερινά και παραβιάζει συνθήκες είναι άνευ νοήματος και το έθνος μας δεν αποδέχεται μια τέτοια προσέγγιση», τόνισε ο πρόεδρος του Ιράν. «Δόξα τω Θεώ, ο λαός μας στέκεται σταθερός. Έχουμε πολύ καλούς γείτονες, θα ενισχύσουμε τις επικοινωνίες μας και θα εξουδετερώσουμε τις πιέσεις», υπογράμμισε για να καταλήξει: «Η επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν με στόχο την ανατροπή του καθεστώτος έφερε το έθνος μας πιο κοντά και, αν θέλει ο Θεός, θα περάσουμε αυτή την περίοδο με υπερηφάνεια».