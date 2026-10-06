Θεσσαλονίκη: Απέδρασε από περιπολικό και συνελήφθη 4 ημέρες μετά στο Κιλκίς

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Στις φυλακές οδηγείται ένας 21χρονος Αλγερινός, ο οποίος απέδρασε από περιπολικό στη Θεσσαλονίκη και παρέμενε ελεύθερος επί τέσσερις ημέρες, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας οπότε και συνελήφθη σε περιοχή του Κιλκίς.

Ο 21χροονος, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, άνοιξε την πόρτα του περιπολικού και έγινε… καπνός, την ώρα που αστυνομικοί τον μετέφεραν στα κρατητήρια από το Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Επί τέσσερις ημέρες κατάφερε να παραμείνει ελεύθερος, ωστόσο, τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη τη Δευτέρα στο Κιλκίς, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ. Μαζί του συνελήφθη κι ένας 22χρονος Έλληνας, ο οποίος φαίνεται να του παρείχε στέγη τα προηγούμενα 24ωρα.

Ένοχος ο 21χρονος, οδηγείται στη φυλακή

Οι δύο συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που τους έκρινε ένοχους για τις εις βάρος τους αποδιδόμενες πράξεις.

Ο 21χρονος Αλγερινός καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών για απόδραση κρατουμένου και βία κατά υπαλλήλων (φέρεται να αντιστάθηκε κατά τη σύλληψή του), ενώ ο 22χρονος Έλληνας σε φυλάκιση 18 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία, με την ποινή του να μετατρέπεται προς 10 ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την απόφαση των δικαστών, ο Αλγερινός καλείται να εκτίσει την ποινή του, η οποία δεν ανεστάλη ούτε μετατράπηκε και υπό αυτές τις συνθήκες οδηγείται στις φυλακές.

Τι είπε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 21χρονος Αλγερινός παραδέχθηκε ότι άνοιξε την πόρτα και διέφυγε, τονίζοντας ότι αρχικά φιλοξενήθηκε από γνωστό του στην Μενεμένη, ενώ στη συνέχεια μέσω μίας φίλης του αναζήτησε δουλειά και έτσι βρήκε καταφύγιο στον 22χρονο συγκατηγορούμενό του.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος αρνήθηκε την κατηγορία της υπόθαλψης, λέγοντας ότι δεν γνώριζε ούτε τον ίδιο ούτε το ποινικό του παρελθόν και δέχθηκε να του προσφέρει εργασία μετά τη μεσολάβηση της κοινής τους γνωστής. «Χρειαζόμαστε χέρια στην επιχείρηση, το πρωί δούλευε και το βράδυ έμενε στο σπίτι», πρόσθεσε.