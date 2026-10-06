Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Γαλήνη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαγκαδά για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.