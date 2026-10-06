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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Γαλήνη

Στη Θεσσαλονίκη, έχει εκδηλωθεί φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Γαλήνης.

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς.
  • Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση.
  • Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή της Γαλήνης Θεσσαλονίκης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Γαλήνη Θεσσαλονίκης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00. Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 42 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Λαγκαδά για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

 

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