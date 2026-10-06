Λαμία: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πάνω από το ΚΕΥΠ

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Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη μεγάλη μάχη που δόθηκε στη Λαμία για να κατασβεστεί η φωτιά που ξέσπασε πάνω από το ΚΕΥΠ. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τον αγώνα των πυροσβεστικών δυνάμεων, επίγειων και εναέριων για να μην επεκταθούν οι φλόγες.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο μέρος κοντά στον αστικό ιστό λίγα λεπτά πριν τις 11.30 σήμερα Τρίτη και χρειάστηκε η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με στρατιώτες και εθελοντές, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του Lamiareport.gr.

Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ελεγχθεί γρήγορα και να κατασβεστεί η φωτιά, κοντά στον αστικό ιστό και στο δάσος του Προφήτη Ηλία.