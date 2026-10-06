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Λαμία: Εντυπωσιακές εικόνες από τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πάνω από το ΚΕΥΠ

Στη Λαμία ξέσπασε πυρκαγιά σε δύσβατο σημείο, πάνω από το ΚΕΥΠ και κοντά στον αστικό ιστό, λίγα λεπτά πριν τις 11.30 σήμερα Τρίτη. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων, της Πολιτικής Προστασίας, στρατιωτών και εθελοντών, η φωτιά ελέγχθηκε και κατασβέστηκε γρήγορα, αποτρέποντας την επέκτασή της προς σπίτια και το δάσος του Προφήτη Ηλία

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ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη μεγάλη μάχη που δόθηκε στη Λαμία για να κατασβεστεί η φωτιά που ξέσπασε πάνω από το ΚΕΥΠ.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο μέρος κοντά στον αστικό ιστό, κινητοποιώντας ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, Πολιτική Προστασία, στρατιώτες και εθελοντές.
  • Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ελεγχθεί γρήγορα και να κατασβεστεί η φωτιά, κοντά στον αστικό ιστό και στο δάσος του Προφήτη Ηλία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άκρως εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από τη μεγάλη μάχη που δόθηκε στη Λαμία για να κατασβεστεί η φωτιά που ξέσπασε πάνω από το ΚΕΥΠ. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τον αγώνα των πυροσβεστικών δυνάμεων, επίγειων και εναέριων για να μην επεκταθούν οι φλόγες.

Φωτιά στη Λαμία – Καίει κοντά στον αστικό ιστό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατο μέρος κοντά στον αστικό ιστό λίγα λεπτά πριν τις 11.30 σήμερα Τρίτη και χρειάστηκε η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με στρατιώτες και εθελοντές, όπως δείχνουν οι φωτογραφίες του Lamiareport.gr.

Η γρήγορη και συντονισμένη επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα να ελεγχθεί γρήγορα και να κατασβεστεί η φωτιά, κοντά στον αστικό ιστό και στο δάσος του Προφήτη Ηλία.

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

 

ΦΩΤΙΑ ΛΑΜΙΑ

@lamiareport.gr Πυρκαγιά πάνω από το ΚΕΥΠ, δίπλα σε σπίτια στη Λαμία. #lr #lamia #news #lamiareport ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

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