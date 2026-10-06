Ελεονώρα Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο: «Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από εργαζόμενους;» – Οι αντιδράσεις

Αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια συζήτησης για ψήφισμα που αφορά την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο για «εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζόμενους».

Στην ομιλία της, η Ελεονώρα Μελέτη αναφέρθηκε αρχικά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον χώρο εργασίας, ωστόσο στη συνέχεια μίλησε για τα δικαιώματα των εργοδοτών, αναφέροντας ότι και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο εργασιακό περιβάλλον.

«Πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους; Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες, στη διαχείριση των ομάδων τους; Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι» ανέφερε η Ευρωβουλευτής της ΝΔ.

Και συνέχισε: «Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Αυτό που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα, απολαμβάνοντας την εργασία τους».

«Από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού» κατέληξε η Ελεονώρα Μελέτη.

Αρβανίτης: «Ούτε η Ένωση Βιομηχάνων δεν θα τα έλεγε αυτά»

Η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κώστα Αρβανίτη, ο οποίος σχολίασε με καυστικό τρόπο τη γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ).

«Η τοποθέτηση της εκπροσώπου του ΕΛΚ πριν από λίγη ώρα ήταν πραγματικά εντυπωσιακή. Ούτε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ή Ευρωπαίων Βιομηχάνων δεν θα μιλούσε για τα σοβαρά προβλήματα που επηρεάζουν την ψυχική υγεία των εργοδοτών. Αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Υπέρβαση πραγματικά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«H Διεθνής Οργάνωση Εργασίας εκτιμά ότι περισσότεροι από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο παγκοσμίως από παθήσεις που συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς κινδύνους. Στη χώρα μου, το 49 % των εργαζομένων δηλώνει ότι η εργασία προκάλεσε ή επιδείνωσε το άγχος, την κατάθλιψη, το στρες, ενώ είμαστε πρώτοι σε εργατικά δυστυχήματα, που στην πραγματικότητα είναι εγκλήματα» πρόσθεσε ο κ. Αρβανίτης.

Και κατέληξε: «Βεβαίως, χρειαζόμαστε δεσμευτική ευρωπαϊκή νομοθεσία, υποχρεωτικές αξιολογήσεις και σχέδια πρόληψης, δικαίωμα στην αποσύνδεση, προστασία από παρενόχληση, αλγοριθμική διαχείριση και επιτήρηση, ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων. Η έκθεση που έρχεται προς ψήφιση αποτελεί ένα απαραίτητο πρώτο βήμα. Η ψυχική υγεία των εργαζομένων είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμα».

Μαρία Ζαχαρία: «Αλήθεια τώρα;»

Η Ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Μαρία Ζαχαρία, δήλωσε τα εξής: «Η έκθεση για την ψυχική υγεία στην εργασία αποτελεί μια σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία διότι ζητά δεσμευτικούς ευρωπαϊκούς κανόνες για την προστασία των εργαζομένων από τους ψυχοσωματικούς κινδύνους, ουσιαστικές υποχρεώσεις για τους εργοδότες, ισχυρότερες επιθεωρήσεις εργασίας και αναγνώριση των συνεπειών αυτών των κινδύνων ως επαγγελματικών ασθενειών.

Αυτή η συζήτηση αφορά άμεσα τη χώρα μου, την Ελλάδα, διότι την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν τη μεγαλύτερη πραγματική εβδομάδα εργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη χώρα που θεσμοθετήθηκαν ακόμη και οι 13 ώρες ημερήσιας εργασίας, που είναι στον πάτο της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους εργάζονται χωρίς συλλογική σύμβαση, έρχεται εδώ η εκπρόσωπος του ΕΛΚ, ευρωβουλευτής της κυβέρνησης της Δεξιάς του Μητσοτάκη στην Ελλάδα, η σκιώδης εισηγήτρια Ελεονώρα Μελέτη, να μας ρωτήσει αν γνωρίζουμε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους! Αλήθεια τώρα; Καταλάβατε λοιπόν γιατί είναι αναγκαία αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία στηρίζω;».

Τεμπονέρας: «Λευτεριά στους CEO»

«”Ξέρετε πόσοι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους…”, “..Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι…”. Με αυτές τις φράσεις η Ευρωβουλευτής της ΝΔ, κα Μελέτη επιχείρησε να αναφερθεί ενώπιον της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου στα ζητήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζουν όχι οι εργαζόμενοι αλλά οι …εργοδότες» ανέφερε σε δήλωσή του ο Τομεάρχης Εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Διονύσης Τεμπονέρας.

«Η κα Μελέτη αισθάνθηκε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον κάθε φουκαριάρη, βιοπαλαιστή CEO που γυρίζει σπίτι κάθε βράδυ «ράκος» από την τρομοκρατία που του ασκεί καθημερινά ο υπάλληλος της εταιρείας. Την ίδια ώρα σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση της Επιθεώρησης Εργασίας τα στοιχεία κάνουν λόγο για αύξηση 43% στις καταγγελίες για εργασιακό bullying και εκφοβισμό στο χώρο εργασίας, με το 79% των περιπτώσεων να κάνει λόγο για συνθήκες ψυχολογικής και λεκτικής βίας» πρόσθεσε.

«Αποδεικνύεται καθημερινά ότι μετά τους κ. Κουλκουδίνα, Τσιάρα, Θεοχάρη κλπ τα στελέχη, υπουργοί, βουλευτές και ευρωβουλευτές της ΝΔ έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Όσο πιο τοξική και άδικη γίνεται η πολιτική τους τόσο περισσότερο βγάζουν τη γλώσσα και κουνούν το δάχτυλο στους πολίτες. Όμως η αλαζονεία και η προκλητικότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία δεν θα μείνει αναπάντητη. Προφανώς η ΝΔ δεν ενδιαφέρεται ούτε για την εντατικοποίηση της εργασίας, ούτε για την κατακόρυφη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, ούτε για την παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς. Για την ΝΔ η αυθαιρεσία είναι μάλλον κανονικότητα.

Οι πολίτες έχουν μπροστά τους ένα δίλλημα: Ή με την ανασφάλεια και το 13ωρο του εκφοβισμού και της αδικίας ή με την ΕΛ.Α.Σ. και με μια πολιτική που θα αγωνίζεται για μια ζωή με αξιοπρέπεια» κατέληξε.

Ο κ. Τεμπονέρας μάλιστα έγραψε στο facebook: «Λευτεριά στους CEO».