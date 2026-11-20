Στις κακουχίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλία αναφέρθηκε ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος επισκέφθηκε την Παρασκευή (20/11) την Περιφέρεια Θεσσαλίας και είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Λάρισα.

Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε λόγο για απανωτές τραγωδίες στη Θεσσαλία και για συντριβή οικονομική, κοινωνική και ανθρώπινη.

Συγκεκριμένα τόνισε: «Η γενική εικόνα που έχω αποκομίσει μετά τις απανωτές τραγωδίες, είναι πως η Θεσσαλία είναι ξεκάθαρο ότι πονάει ακόμα. Υπάρχει συντριβή, οικονομική, κοινωνική και, θα ‘λεγα, και ανθρώπινη, οικογενειακή. Τόσο μεγάλη που αντιλαμβάνομαι το απίστευτο, ότι δικηγορικά γραφεία εδώ του τόπου έχουν λάβει αιτήσεις ανθρώπων και ιδιαίτερα κτηνοτρόφων, οι οποίοι θέλουν να πάνε μέχρι και στην Αυστραλία, δηλαδή να μετοικήσουν από εδώ, προκειμένου να βρουν κάποια δουλειά.

Αυτή είναι, αν θέλετε, η φωτογραφία της απελπισίας. Και ιδιαίτερα με αυτά που συνέβησαν με τις σφαγές, τα πρόβατα και την ευλογιά, θα ‘λεγε κανείς ότι είναι σχεδόν ένα φυσικό επακόλουθο αυτό που συμβαίνει. Υπάρχουν, μετά τον Daniel χωράφια τα οποία ακόμα δεν έχουν καθαριστεί, κι όμως ήδη ξεκίνησε η πίεση και η διαδικασία για να μπουν φωτοβολταϊκά».

Όπως υπογράμμισε ο Αντώνης Σαμαράς, «αυτό δείχνει μια άλλη τραγωδία, την τραγωδία της αρρυθμίας και της έλλειψης συνείδησης μεταξύ εκείνων που απλώς θέλουν να βγάλουν λεφτά κι εκείνων οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Έφυγαν εν τω μεταξύ και οι Ολλανδοί, όπως ξέρετε. Ζητούν κι αποζημιώσεις. Και βέβαια, από πλευράς αντιπλημμυρικής προστασίας, χάθηκαν 3 ολόκληρα χρόνια. Αυτό πού να το πεις; Σήμερα ξεκινάει ο περιφερειάρχης τη δικιά του δουλειά απ’ την αρχή. Υπάρχει ο σεισμός μετά στο Δαμάσι, κι υπάρχουν 6 χρόνια άνθρωποι οι οποίοι ακόμα μένουν μέσα στα κοντέινερ. Και λες, η εικόνα της κοινωνικής ευαισθησίας, της ελάχιστης, άραγε υπάρχει; Και το λέω εγώ που το 1986 ήμουν εκεί στους σεισμούς της Καλαμάτας. Τεράστιοι σεισμοί. Δεν υπήρχε κοντέινερ μετά από 6 χρόνια. Ούτε είδα να υπάρχει και ηθική επιβράβευση ορισμένων ανθρώπων, όπως ήταν οι διασώστες, όπως ήταν μέλη των σωμάτων ασφαλείας, οι οποίοι δεν πήραν ούτε ένα ηθικό ευχαριστώ γι’ αυτή τη μάχη που δώσανε τότε, την ώρα της τραγωδίας».

Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη Λάρισα σημείωσε: «Η Λάρισα, έχει το πρόβλημα της αναστολής, της σύνδεσης των δρομολογίων με τα τρένα, που δημιουργούν κι αυτά ένα τεράστιο πρόβλημα. Αντιλαμβάνομαι ότι ακόμα και κρούσματα Νείλου υπάρχουν από φερτά υλικά. Εύχομαι ο δήμαρχος, που δεν είχα την ευκαιρία να τον δω και που ακούω ότι κι αυτός είναι αξιόλογος, να κοιτάξει να βάλει μπροστά το σχέδιο πόλης, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό για μια περιοχή η οποία επιζητεί να έχει μια ανάπτυξη σοβαρή».

Τέλος, για το αγροτικό ζήτημα ο κ. Σαμαράς επισήμανε πως «είναι το ζήτημα που πονάει περισσότερο όλη την περιοχή, και μέσω αυτής της περιοχής και του πόνου της πονάει όλη η Ελλάδα», για να συνεχίσει:

«Υποστηρίζω το αυτονόητο, ότι δηλαδή μια χώρα η οποία δεν μπορεί να τραφεί στοιχειωδώς και να θρέψει στοιχειωδώς τον πληθυσμό της, είναι καταδικασμένη να αντιμετωπίσει εθνικά αδιέξοδα. Και γι’ αυτό τον λόγο, πέρα και πάνω από κόμματα, η Θεσσαλία απαιτεί σοβαρότητα. Σταθερότητα και πίστη ότι μπορούμε όλοι μαζί να βάλουμε μπροστά το σχέδιο, ώστε επιτέλους ο κόσμος να αισθανθεί το δικαίωμα να χαμογελάσει».