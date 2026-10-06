Μάρκο Ρούμπιο: Σειρά επαφών του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα – Το πρόγραμμά του

Σειρά επαφών με αντικείμενο την άμυνα και την ασφάλεια θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα αύριο (7/10).

Το πρόγραμμα επισκέψεων του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της Τετάρτης, όπου θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη μισή ώρα αργότερα θα προχωρήσουν σε δηλώσεις προς τον Τύπο. Στις 10 το πρωί οι κ.κ. Γεραπετρίτης και Ρούμπιο θα κηρύξουν την έναρξη του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου.

Στις 12:30 μ.μ. στο «Conrad Athens – The Ilisian», ο Μάρκο Ρούμπιο θα γίνει δεκτός από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και θα παραστούν στην υπογραφή από τον αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Florida υποστράτηγο John Haas της επιστολής προθέσεων για τη συνεργασία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Florida.

Ακολούθως, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα με αντικείμενο τα 250 χρόνια Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που βλέπουν την ομιλία του Ρούμπιο στην Πνύκα ως συνέχεια της αντίστοιχης ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο για 200 χρόνια ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Στις 19.00 ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο μεταξύ, το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν πρόκειται να συνεχίσει το ταξίδι του στην Τουρκία, αλλά να επιστρέψει στην Ουάσινγκτον, αυτό μεταφράζεται ως ενίσχυση της ελληνικής θέσης στην διεθνή σκακιέρα.

«Φρούριο» το κέντρο της Αθήνας– Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν

Αυστηρά αστυνομικά μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στο κέντρο της Αθήνας, ενόψει της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και των συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας που έχουν εξαγγελθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις απογευματινές και βραδινές ώρες σήμερα Τρίτη 6.10.2026 έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8.10.2026

Συγκεκριμένα:

Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του Κέντρου της Αθήνας πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί.

πέριξ της Πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικούς Λεωφόρους όπως η Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας, οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς και σε όποια οδικά σημεία απαιτηθεί. Οι περιορισμοί θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Η Αστυνομία συστήνει στους οδηγούς:

Να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο Κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης 7-10-2026.

Να αξιοποιήσουν τα Mέσα Μαζικής Μεταφοράς.

«Οι οδηγοί που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών προς αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πού απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις

Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών από τις 6 το πρωί Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Οι απαγορεύσεις θα ισχύσουν στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Όπως σημειώνεται στην αστυνομική ανακοίνωση, «η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται, καθώς από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας και απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, τόσο στην εν λόγω περιοχή όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων».