Φανταστείτε ένα υλικό τόσο ισχυρό όσο το μέταλλο, αλλά ταυτόχρονα τόσο ελαφρύ που να μπορεί να επιπλέει στο νερό σαν κομμάτι φελλού – ακόμη κι αν υποστεί σοβαρή, ανεπανόρθωτη ζημιά.

Αυτό που μέχρι χθες έμοιαζε με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, έγινε πραγματικότητα χάρη σε μια ομάδα Αυστραλών μηχανικών, οι οποίοι κατάφεραν να αναπτύξουν το πρώτο «αβύθιστο» τιτάνιο στον κόσμο, φέρνοντας επανάσταση στις θαλάσσιες υποδομές.

Ανατροπή στη φυσική των υλικών: Μηχανικοί κατασκεύασαν τιτάνιο που… επιπλέει!

Αυστραλοί μηχανικοί ανέπτυξαν ένα ισχυρό, ελαφρύ υλικό τιτανίου που παραμένει στην επιφάνεια ακόμη και μετά από σοβαρή ζημιά, προσφέροντας μια πιθανή νέα επιλογή για τις θαλάσσιες υποδομές. Οι σημαντήρες, οι πλωτοί αισθητήρες και άλλες θαλάσσιες κατασκευές βασίζονται σε στεγανούς χώρους για να κρατούν έξω το νερό και να παραμένουν στην επιφάνεια.

Ένα σοβαρό ράγισμα μπορεί να πλημμυρίσει αυτούς τους χώρους και να βυθίσει ολόκληρη την κατασκευή. Ως εκ τούτου, οι μηχανικοί χρειάζονται υλικά που μπορούν να επιβιώσουν σε σκληρές θαλάσσιες συνθήκες χωρίς να θυσιάζουν την αντοχή, το χαμηλό βάρος ή την πλευστότητα.

Ο ανοξείδωτος χάλυβας και το πλαστικό υψηλής πυκνότητας χρησιμοποιούνται ευρέως για αυτόν τον εξοπλισμό, αλλά κανένα από τα δύο δεν λύνει το πρόβλημα της διατήρησης μιας κατεστραμμένης κατασκευής στην επιφάνεια Οι μεταλλικές δομές πλέγματος (lattice) φαίνονται κατάλληλες για αυτήν την πρόκληση, επειδή ο περίπλοκος σκελετός τους μπορεί να είναι εξαιρετικά ελαφρύς, διατηρώντας παράλληλα σημαντική αντοχή.

Ωστόσο, η ανοιχτή αρχιτεκτονική τους δημιουργεί ένα θεμελιώδες πρόβλημα στο νερό. Το υγρό μπορεί να κινείται ελεύθερα μέσα από τους διασυνδεδεμένους χώρους, εξαλείφοντας το πλεονέκτημα της πλευστότητας που θα φαινόταν να παρέχει η χαμηλή συνολική πυκνότητά τους.

“Αν και τα μεταλλικά πλέγματα μπορούν να είναι απίστευτα ελαφριά –με πυκνότητες μικρότερες από το ένα δέκατο της πυκνότητας του νερού– οι ανοιχτοί, διασυνδεδεμένοι χώροι τους επιτρέπουν στο νερό να εισχωρήσει, προκαλώντας τη βύθισή τους”, δήλωσε ο Δρ Τζόρνταν Νορόνια (Dr. Jordan Noronha), επικεφαλής ερευνητής από το Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής του Πανεπιστημίου RMIT. “Αυτό καθιστούσε αυτές τις ισχυρές και ελαφριές δομές ακατάλληλες για θαλάσσιες υποδομές – μέχρι τώρα”.

Γεμίζοντας τα κενά: Πώς ο αφρός πολυουρεθάνης εξασφαλίζει την πλευστότητα

Ερευνητές με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο RMIT αντιμετώπισαν αυτή την αδυναμία εκτυπώνοντας τρισδιάστατα (3D printing) ένα πλέγμα τιτανίου, το οποίο αποτελείται από κοίλες, διασυνδεδεμένες δοκούς, και γεμίζοντας αυτές τις δοκούς με αφρό πολυουρεθάνης.

Οι χώροι που περιβάλλουν τις δοκούς παραμένουν ανοιχτοί, έτσι ώστε το νερό να μπορεί να περνά μέσα από το ίδιο το πλέγμα, αντί να εμποδίζεται από ένα στεγανό εξωτερικό κέλυφος. “Γεμίζοντας μόνο τις κοίλες δοκούς τιτανίου με αφρό πολυουρεθάνης, δημιουργήσαμε μια δομή που επιτρέπει στο νερό να ρέει ανάμεσά της, ενώ παράλληλα παραμένει πλωτή ακόμη και μετά από σημαντικό ράγισμα και ζημιά”, δήλωσε ο Νορόνια.

Τα δείγματα παρέμειναν στην επιφάνεια του γλυκού νερού για περισσότερους από δύο μήνες, παρέχοντας συνεχή απόδειξη της πλευστότητάς τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη επίδειξη ενός πλωτού μεταλλικού-υβριδικού μεταϋλικού πλέγματος (metal-hybrid lattice metamaterial).

Ξαναγράφοντας τους νόμους της πλευστότητας: Ο νέος μαθηματικός κανόνας

Η πρόβλεψη για το αν μια ανοιχτή δομή όπως αυτή θα επιπλέει, απαίτησε από την ομάδα να επανεξετάσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υπολογίζεται η πυκνότητά της. Οι συμβατικοί υπολογισμοί προσμετρούν όλο τον ανοιχτό χώρο μέσα σε ένα πλέγμα, παρόλο που ο χώρος αυτός μπορεί να γεμίσει με νερό και, ως εκ τούτου, δεν συνεισφέρει καθόλου στη διατήρηση της δομής πάνω από την επιφάνεια.

Αντίθετα, οι ερευνητές ανέπτυξαν ένα μέτρο που ονομάζεται “σκελετική πυκνότητα” (skeletal density), το οποίο προσμετρά μόνο τα τμήματα εκείνα της δομής που αποκλείουν το νερό. Στον σχεδιασμό τους, τα τμήματα αυτά είναι τα τοιχώματα τιτανίου και τα στεγανά, γεμάτα με αφρό κανάλια στο εσωτερικό του.

“Αυτό δίνει στους μηχανικούς έναν απλό κανόνα σχεδιασμού: εάν η σκελετική πυκνότητα είναι χαμηλότερη από εκείνη του γύρω υγρού, η δομή θα επιπλέει —ακόμη και όταν το νερό ρέει μέσα από όλα τα εξωτερικά της ανοίγματα”, δήλωσε ο Νορόνια.

Αντοχή και πλευστότητα κόντρα σε κάθε καταστροφή

Το πλέγμα τιτανίου άντεξε επίσης σημαντικά μεγαλύτερα φορτία σε σύγκριση με υλικά που χρησιμοποιούνται ήδη σε θαλάσσιες εφαρμογές. Όταν οι ερευνητές συνέκριναν υλικά με την ίδια συνολική πυκνότητα, η δική τους δομή αποδείχθηκε 70% ισχυρότερη από τον ανοξείδωτο χάλυβα ή το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας.

Η έκθεση στο θαλασσινό νερό προκάλεσε σχετικά μικρή φθορά κατά τη διάρκεια των βραχυπρόθεσμων δοκιμών. Ύστερα από δύο εβδομάδες βύθισης σε φυσικό θαλασσινό νερό που συλλέχθηκε από τον κόλπο Πορτ Φίλιπ (Port Phillip Bay) της Μελβούρνης, το πλέγμα είχε χάσει μόλις το 0,15% της μάζας του, ενώ η αντοχή του μειώθηκε κατά λιγότερο από 1%.

Τα ραγίσματα και οι δομικές αστοχίες δεν έθεσαν ούτε αυτά αμέσως σε κίνδυνο την πλευστότητα. Το υβριδικό πλέγμα συνέχισε να επιπλέει μετά από σημαντική ζημιά, η οποία περιλάμβανε ρωγμές, αστοχίες σε κρίσιμα σημεία σύνδεσης, ακόμη και το σπάσιμο ενός ολόκληρου στρώματος του πλέγματος.

Βυθίστηκε μόνο αφού υπέστη σοβαρή σύνθλιψη και συμπίεση. “Μικροσκοπικά, σφραγισμένα κύτταρα μέσα στον αφρό παγιδεύουν το αέριο και εμποδίζουν το νερό να πλημμυρίσει τις κοίλες δοκούς”, δήλωσε ο Νορόνια. “Με αυτόν τον τρόπο, ο αφρός λειτουργεί ως ένα διεσπαρμένο φράγμα που βοηθά τη δομή να παραμείνει στην επιφάνεια μετά από μια ζημιά – σε αντίθεση με τις συμβατικές κοίλες θαλάσσιες κατασκευές, οι οποίες μπορούν να γεμίσουν γρήγορα με νερό μετά από ένα ράγισμα”.

Το επόμενο βήμα: Δοκιμές μακράς διαρκείας στα ανοιχτά της θάλασσας

Ο επικεφαλής του έργου, Διακεκριμένος Καθηγητής Μα Τσιάν (Ma Qian), δήλωσε ότι οι ερευνητές σχεδιάζουν τώρα να αυξήσουν την κλίμακα των εξαρτημάτων επίδειξης και να εξετάσουν πώς συμπεριφέρεται το υλικό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα υπό ρεαλιστικές θαλάσσιες συνθήκες και συνθήκες βαθέων υδάτων.

Η εσωτερική του δομή μπορεί επίσης να τροποποιηθεί για χρήσεις πέραν της πλευστότητας. “Αλλάζοντας το υλικό στο εσωτερικό του πλαισίου τιτανίου, θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε μια παρόμοια δομή για την απορρόφηση ενέργειας, τη διαχείριση της θερμότητας, τον έλεγχο των κραδασμών και άλλες εφαρμογές”, δήλωσε ο Τσιάν.