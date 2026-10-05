Ποιοι είναι οι τρεις επιστήμονες που γέννησαν την «οπτογενετική» και τιμήθηκαν με το Νόμπελ Ιατρικής 2026

Όταν ο Πίτερ Χέγκεμαν, ο Τζορτζ Νάγκελ και ο Καρλ Ντέισεροθ ξεκίνησαν να φωτίζουν τα μυστικά του εγκεφάλου, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν ότι θα κατάφερναν να τιθασεύσουν το φως για να μιλήσουν απευθείας στη γλώσσα των νευρώνων. Η κοινή τους βράβευση με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας του 2026 δεν αναγνωρίζει απλώς μια σειρά κορυφαίων ακαδημαϊκών επιτευγμάτων, αλλά επισφραγίζει τη γέννηση μιας επαναστατικής επιστήμης: της οπτογενετικής. Συνδυάζοντας τη βιοχημεία, τη βιοφυσική και τη γενετική μηχανική, οι τρεις επιστήμονες άνοιξαν ένα εντελώς νέο παράθυρο στην κατανόηση της ανθρώπινης σκέψης, της συμπεριφοράς και των πιο σκοτεινών νευρολογικών παθήσεων, αποδεικνύοντας ότι η επιστήμη μπορεί να φωτίσει ακόμα και τα πιο αχαρτογράφητα μονοπάτια του νου.

Ποιος είναι ο Πίτερ Χέγκεμαν

Ο Πίτερ Χέγκεμαν, γεννημένος στις 11 Δεκεμβρίου 1954 είναι κάτοχος της Ανώτερης Έδρας Έρευνας Hertie για τις Νευροεπιστήμες και καθηγητής Πειραματικής Βιοφυσικής στο Τμήμα Βιολογίας, στη Σχολή Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Humboldt του Βερολίνου, στη Γερμανία.

Είναι γνωστός για την ανακάλυψη της καναλοροδοψίνης (channelrhodopsin), ενός τύπου ιοντικών διαύλων που ρυθμίζονται από το φως, λειτουργώντας έτσι ως αισθητήρας φωτός. Αυτό δημιούργησε το πεδίο της οπτογενετικής, μιας τεχνικής που ελέγχει τις δραστηριότητες συγκεκριμένων νευρώνων εφαρμόζοντας φως. Έχει λάβει πολυάριθμες διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας του 2026.

Ο Πίτερ Χέγκεμαν γεννήθηκε στο Μόνστερ το 1954, αλλά μεγάλωσε στο Άαχεν. Πολλοί στην άμεση και ευρύτερη οικογένειά του είναι γιατροί, συμπεριλαμβανομένων των γονέων του, του αδερφού του και των δύο παπππούδων του. Φοίτησε σε ανθρωπιστικό γυμνάσιο (humanistisches Gymnasium) για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το οποίο δεν του άρεσε λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντός του για τις κλασικές σπουδές. Του άρεσαν τα θετικά μαθήματα και αρχικά ενδιαφερόταν για την ανακάλυψη νέων εδαφών και στη συνέχεια για το διάστημα. Τελικά, πήγε στο Πανεπιστήμιο του Μόνστερ το 1975 για να σπουδάσει χημεία και συνέχισε στο LMU του Μονάχου δύο χρόνια αργότερα για να στραφεί στη βιοχημεία.

Μετά την αποφοίτησή του το 1980, ο Πίτερ Χέγκεμαν συνέχισε για το διδακτορικό του στο Ινστιτούτο Βιοχημείας Μαξ Πλανκ στην ερευνητική ομάδα του Dieter Oesterhelt, ο οποίος μόλις είχε γίνει Διευθυντής του ινστιτούτου.

Έχοντας κερδίσει μια υποτροφία για τη διδακτορική του διατριβή, ο Πίτερ Χέγκεμαν πήγε στο Πανεπιστήμιο Syracuse το 1985 ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο εργαστήριο του Kenneth W. Foster για έναν χρόνο. Μετά την επιστροφή του στη Γερμανία, του προσφέρθηκε μια πενταετής θέση ως κύριος ερευνητής στο Ινστιτούτο Βιοχημείας Max Planck.

Το 1993, ο Πίτερ Χέγκεμαν εντάχθηκε στο Τμήμα Βιοχημείας του Πανεπιστημίου του Regensburg ως καθηγητής. Μετακόμισε στο Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου το 2004 και έγινε καθηγητής Πειραματικής Βιοφυσικής.[8] Το 2015, του απονεμήθηκε η Ανώτερη Έδρα Έρευνας Hertie για τις Νευροεπιστήμες.

Ποιος είναι ο Τζορτζ Νάγκελ

Ο Τζορτζ Νάγκελ, γεννημένος στις 24 Αυγούστου 1953 στο Weingarten της Γερμανίας είναι βιοφυσικός και καθηγητής στο Τμήμα Νευροφυσιολογίας του Πανεπιστημίου του Würzburg στη Γερμανία. Η έρευνά του επικεντρώνεται στους μικροβιακούς φωτοϋποδοχείς και στην ανάπτυξη εργαλείων οπτογενετικής.

Ο Τζορτζ Νάγκελ σπούδασε βιολογία και βιοφυσική στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας (Konstanz) στη Γερμανία. Έλαβε το διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης το 1988, εργαζόμενος στο Ινστιτούτο Βιοφυσικής Max Planck στη Φρανκφούρτη. Ως μεταδιδακτορικός ερευνητής, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Yale και στο Πανεπιστήμιο Rockefeller στις ΗΠΑ.

Από το 1992 έως το 2004, ηγούνταν μιας ανεξάρτητης ερευνητικής ομάδας στο Τμήμα Βιοφυσικής Χημείας στο Ινστιτούτο Βιοφυσικής Max Planck στη Φρανκφούρτη. Από το 2004, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Würzburg στη Γερμανία, αρχικά στο Τμήμα Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών και Βιοφυσικής, και από το 2019 στο Τμήμα Νευροφυσιολογίας.

Ο Τζορτζ Νάγκελ, μαζί με τον Πέτερ Χέγκεμαν, πιστώνονται την ανακάλυψη των καναλοροδοψινών, η οποία άνοιξε το νέο πεδίο της οπτογενετικής. Στις αρχές του 1995, ο Τζορτζ Νάγκελ και ο Ερνέστ Μπαμπεργκ απέδειξαν ότι μια μικροβιακή ροδοψίνη (βακτηριοροδοψίνη), όταν εκφράζεται σε ζωικά κύτταρα (ωοκύτταρα Xenopus), είναι πλήρως λειτουργική και καθιστά τα κύτταρα ευαίσθητα στο φως.[3] Το 2003, ο Τζορτζ Νάγκελ έδειξε τη λειτουργικότητα της καναλοροδοψίνης-2 (ChR2) σε μια κυτταρική σειρά θλαστικών, όπου ο φωτισμός με μπλε φως προκάλεσε ισχυρή αποπόλωση του δυναμικού της μεμβράνης.

Μετά από αυτή τη δημοσίευση απόδειξης της αρχής (proof-of-principle), η ChR2 εκφράστηκε σε νευρώνες του ιπποκάμπου σε συνεργασία με τον Καρλ Ντέισεροθ, όπου οι παλμοί φωτός προκάλεσαν δυναμικά δράσης με υψηλή χρονική ακρίβεια.

Η πρώτη εφαρμογή της οπτογενετικής σε ένα ανέπαφο ζώο, το νηματώδη σκώληκα Caenorhabditis elegans, που δημοσιεύθηκε το 2005 από τους Τζόρτζ Νάγκελ και Αλεξάντερ Γκοτσκαλκ, βασίστηκε σε ένα μεταλλαγμένο ChR2 (H134R) που είχε δημιουργήσει ο Τζόρτζ Νάγκελ για να βελτιώσει τα φωτορευματα. Η πρώτη επιτυχής οπτογενετική αναστολή της νευρωνικής έκφυσης/δραστηριότητας (2007) βασίστηκε στα προηγούμενα πειράματα του Τζόρτζ Νάγκελ με την αλοροδοψίνη από το Natronomonas pharaonis.

Το 2007, σε άλλη μια συνεργασία με τον Πέτερ Χέγκεμαν, ο Τζορτζ Νάγκελ ξεκίνησε την οπτογενετική χειραγώγηση του cAMP.[8] Το 2005, ο Georg Nagel και ο Shiqiang Gao, μαζί με την ομάδα του Alexander Gottschalk, χαρακτήρισαν την πρώτη ένζυμο ροδοψίνη 8 TM, την Cyclop, η οποία αυξάνει τη συγκέντρωση του cGMP όταν ενεργοποιείται με φως.

Μέσω της ανάπτυξης γενετικά κωδικοποιημένων εργαλείων, η ομάδα του Τζορτζ Νάγκελ ώθησε τα όρια του οπτικού ελέγχου από τους ιοντικούς διαύλους και αντλίες στα συστήματα δευτερευόντων αγγελιαφόρων (second messenger systems), και τα έχει εφαρμόσει σε πολλούς διαφορετικούς τύπους οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των φυτών.

Ποιος είναι ο Καρλ Ντέισεροθ

Ο Καρλ Ντέισεροθ, γεννημένος στις 18 Νοεμβρίου 1971 είναι Αμερικανός επιστήμονας και ιατρός. Είναι Καθηγητής Βιομηχανικής του Ιδρύματος D.H. Chen και καθηγητής ψυχιατρικής και συμπεριφορικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Stanford.

Είναι γνωστός για την ανάπτυξη τεχνολογιών χημείας υδρογέλης – ιστών (π.χ. CLARITY και STARmap) και οπτογενετικής, καθώς και για την εφαρμογή ολοκληρωμένων οπτικών και γενετικών στρατηγικών με σκοπό τη μελέτη της φυσιολογικής λειτουργίας των νευρικών κυκλωμάτων και της δυσλειτουργίας σε νευρολογικές και ψυχιατρικές παθήσεις.

Το 2019, ο Καρλ Ντέισεροθ εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ για τις ανακαλύψεις του και τον έλεγχο των νευρωνικών σημάτων που διέπουν τη συμπεριφορά των ζώων στην υγεία και τη νόσο, με τη χρήση μοριακών και οπτικών εργαλείων. Είναι επίσης μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ και της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ. Το 2026, του απονεμήθηκε από κοινού το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας μαζί με τους Τζορτζ Νάγκελ και Πίτερα Χεγκεμαν Hegemann «για τις ανακαλύψεις τους σχετικά με τους ελεγχόμενους από το φως ιοντικούς διαύλους και την οπτογενετική».

Ο Καρλ Ντέισεροθ απέκτησε Πτυχίο Τεχνών (Bachelor of Arts) στις βιοχημικές επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Harvard το 1992 και πτυχίο MD – PhD στη νευροεπιστήμη από το Πανεπιστήμιο Stanford το 1998. Ολοκλήρωσε την ιατρική του πρακτική άσκηση και την ειδίκευση στην ψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Stanford.

Ο Καρλ Ντέισεροθ διευθύνει το εργαστήριό του στο Πανεπιστήμιο Stanford από το 2004. Υπηρετεί ως θεράπων ιατρός στο Νοσοκομείο και τις Κλινικές του Stanford και συνδέεται με το Ιατρικό Ινστιτούτο Howard Hughes (HHMI) από το 2009. Μεταξύ 2014 και 2019, διετέλεσε ξένος αναπληρωτής καθηγητής στο Ινστιτούτο Karolinska της Σουηδίας.

Το 2021, συνέγραψε ένα βιβλίο με τίτλο Projections: A Story of Human Emotions, το οποίο εκδόθηκε από τον οίκο Random House, στο οποίο εξερεύνησε τις καταβολές των ανθρώπινων συναισθημάτων μέσω προσωπικών συναντήσεων με νευροψυχιατρικούς ασθενείς.

Με πληροφορίες από το Wikipedia