Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Νέα κρατική παρέμβαση ύψους 95 εκατ. ευρώ για στήριξη του κόστους ενέργειας στη βιομηχανία

Σε μια «νέα συμφωνία προόδου και ευημερίας» κάλεσε τα μέλη του ΣΕΒ, ως μέλη της παραγωγικής τάξης της χώρας ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμευόμενος για ελάφρυνση στο ενεργειακό κόστος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εξήγγειλε «νέα κρατική παρέμβαση ύψους 95 εκατ. ευρώ για στήριξη του κόστους ενέργειας στην βιομηχανία». Οι κλάδοι που θα λάβουν στήριξη ενεργειακού κόστους αφορούν την βιομηχανία των τσιμέντων, των χαρτικών, των πλαστικών. Ο ίδιος υπενθύμισε, όμως, ότι σε πρότερο χρόνο -δηλαδή – για την μείωση του λειτουργικού κόστους της βιομηχανίας, είχαν γίνει παρεμβάσεις για την «αύξηση της αντιστάθμισης του άνθρακα με ορυκτά καύσιμα» και «έχουμε μειώσει κατά 50% την εισφορά στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τις επιχειρήσεις». Πρόκειται για παρεμβάσεις που άγγιξαν τα 500 δισ. ευρώ.

Επιμένοντας στην αναφορά του για το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και υποστήριξε ότι η στροφή στο νέο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχει καταστήσει την Ελλάδα «σε μια από τις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές χοντρικής στην ηλεκτρική ενέργεια» και «πλέον κάνουμε εξαγωγή ενέργειας», δεν παρέλειψε να παραδεχθεί ότι «το φυσικό αέριο επηρεάζει αρνητικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το diesel δυσχεραίνει την κατάσταση έναντι του ανταγωνισμού». «Πρέπει να δουλέψουμε μαζί για να περάσει και αυτή η καταιγίδα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα μέλη του ΣΕΒ.

Υποστήριξε, πάντως, ότι «η αξιοπιστία μας είναι η βάση της σταθερότητας και η σταθερότητα το εφαλτήριο της ανάπτυξης». «Όσοι περάσατε τις Συμπληγάδες της κρίσης του 2015, μπορείτε να κατανοήσετε την αξία της σταθερότητας που έχουμε σήμερα», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε ειδική αναφορά στη σταθερότητα των τραπεζών και είπε: «Προτρέπουμε τις τράπεζες να παίρνουν τα επενδυτικά ρίσκα και να συμβάλουν σε νέες επενδύσεις». Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην πορεία ένταξης επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο, ενημερώνοντας ότι «έχουν ήδη εγκριθεί 928 σχέδια ύψους 3,5 δισ. ευρώ» και «η έγκριση γίνεται πλέον εντός 90 ημέρων».

Αναφερόμενος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, που βρίσκεται σε φάση διαπραγματεύσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε ότι «προβλέπεται ειδική γραμμή χρηματοδότησης για την ανταγωνιστικότητα». «Το ζήτημα για εμάς είναι να διεκδικήσουμε όσο τον δυνατόν περισσότερους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωσης», υπογράμμισε. «Το ζητούμενο είναι να φορούμε περισσότερο το ευρωπαϊκό καπέλο και λιγότερο το εθνικό για την προσέλκυση επενδύσεων, την προσέλκυση start ups και την διευκόλυνση της αδειοδότησής τους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κάνοντας ένα βήμα παραπέρα είπε: «Πρέπει να πρωταγωνιστήσουμε στην πράσινη μετάβαση, αλλά πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν ότι σε κλάδους της βιομηχανίας αυτή είναι πολύ ακριβή, οπότε αυτή η μετάβαση θα πρέπει να αντισταθμιστεί και να αποσοβήσουμε τον κίνδυνο κάποιοι κλάδοι της βιομηχανίας να αφανιστούν».