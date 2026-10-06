Μάστιγα ο παράνομος τζόγος: Τράπερ, πασίγνωστα μοντέλα και παίκτες ριάλιτι ανάμεσα στους 18 influencers που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών

Ούτε ένας, ούτε δύο ή τρεις, αλλά συνολικά 18 influencers, με συνολικό άθροισμα 3,6 εκατομμυρίων ακολούθων, βρίσκονται στο επίκεντρο προανακριτικής διαδικασίας, καθώς φέρονται να προωθούσαν παράνομα τυχερά παιχνίδια. Ανάμεσά τους είναι τράπερ, μοντέλα αλλά και παίκτες ριάλιτι. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν την παρανομία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρεις τράπερ, δύο πολύ γνωστά μοντέλα, αλλά και δύο παίκτες μεγάλων ριάλιτι με συνολικά περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια ακολούθους. Σε όλους έχει γίνει μήνυση.

Είναι ενδεικτικό ότι το 2025, σε παράνομους ιστότοπους, παίχτηκαν συνολικά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για 15.000 παράνομες ιστοσελίδες με παράνομο τζόγο. Όλες έχουν μπει στη “μαύρη λίστα” των αρχών, όμως οι διαχειριστές τους ακολουθούν το εξής κόλπο:

Όταν εντοπίζονται και “κατεβαίνουν” οι ιστότοποι, τότε οι άνθρωποι που τις “τρέχουν”, απλώς αλλάζουν τη διεύθυνσή (url) τους, οπότε επιστρέφουν κανονικά στη λειτουργία τους στο διαδίκτυο.

Περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ ανησυχητικό είναι το γεγονός, ότι οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) φέρεται να εντόπισε την προβολή 11 μη αδειοδοτημένων ιστοτόπων και οκτώ μη αδειοδοτημένων παρόχων. Το προφίλ με τη μεγαλύτερη απήχηση αριθμούσε 623.000 ακολούθους.

Σύμφωνα με το mega, η υπόθεση αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η παράνομη αγορά τζόγου αξιοποιεί τη δημοφιλία προσώπων στα κοινωνικά δίκτυα για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα μαζικό κοινό, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Πρόκειται για μία από τις πρώτες παρεμβάσεις μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου τον περασμένο Ιούνιο, με την ΕΕΕΠ να ενισχύει τους ελέγχους και να στρέφεται στην τεχνητή νοημοσύνη τόσο για τον εντοπισμό της παρανομίας όσο και για την έγκαιρη αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών.

Πιερρακάκης: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα

Έχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers για την προώθηση παράνομου τζόγου και οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης που είχε στα γραφεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με θέμα τις εξελίξεις και τις δράσεις της μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της αγοράς τυχερών παιγνίων και την ενίσχυση της Επιτροπής.

Αναλυτικά, ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε τα εξής:

«Στην πολιτική, ένας νόμος κρίνεται την ημέρα που ψηφίζεται. Κυρίως όμως κρίνεται από το αν εφαρμόζεται και, τελικά, από το αν αλλάζει την πραγματικότητα. Και στην περίπτωση του παράνομου τζόγου, η δύσκολη πραγματικότητα που είχαμε μπροστά μας αποτυπώνεται σε τρεις αριθμούς:

Το 2025,

περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά,

περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και

περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ’ όλα, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου και ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, που βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης. Ταυτόχρονα, μια παράνομη αγορά τεράστιας οικονομικής κλίμακας, που στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και εκείνων που τηρούν τους κανόνες.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο επειδή ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή. Μεταφέρεται στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να εμφανιστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε ένα τεράστιο κοινό μέσα από ένα link, ένα βίντεο, έναν influencer ή έναν streamer. Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει.

Αυτή ήταν η δέσμευση που αναλάβαμε και γι’ αυτό τον περασμένο Ιούνιο αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο.

Δώσαμε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ισχυρότερα μέσα για να κάνει αποτελεσματικότερα τη δουλειά της,

ενισχύσαμε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες,

στελεχώσαμε την Επιτροπή με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ώστε να διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα που απαιτεί μια σύγχρονη εποπτική Αρχή.

θεσπίσαμε τη δυνατότητα άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Σήμερα, λίγους μήνες μετά, είμαστε εδώ για να δούμε πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην πράξη. Υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Γνωρίζουμε, όμως, ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.

Και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.

Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην επιβολή κυρώσεων όταν η παράβαση έχει ήδη συντελεστεί. Το πραγματικό στοίχημα είναι να εντοπίζουμε την παρανομία νωρίτερα και να παρεμβαίνουμε γρηγορότερα. Και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η δουλειά που γίνεται εδώ με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να μπορούμε να χαρτογραφούμε παράνομα δίκτυα, να εντοπίζουμε ταχύτερα παράνομους ιστοτόπους και τα κανάλια μέσα από τα οποία προωθούνται και, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης, να προχωρούμε στον αποκλεισμό τους.

Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος πιο εύκολο για τον πολίτη. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο για να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό στην προστασία του πολίτη. Ένα κράτος που δεν περιμένει απλώς μια καταγγελία για να κινηθεί, αλλά αξιοποιεί δεδομένα, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για να εντοπίζει, να ελέγχει και να παρεμβαίνει.

Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Το γεγονός ότι μια παράνομη δραστηριότητα γίνεται στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη». Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή. Και το γεγονός ότι η προώθηση γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους.

Όμως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός. Χρειαζόμαστε πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή. Γι’ αυτό και η ΕΕΕΠ πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι νέοι.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη Αρχή και η ανεξαρτησία της είναι απολύτως σεβαστή. Η πολιτική ηγεσία ούτε υποδεικνύει ποιος θα ελεγχθεί ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ένας έλεγχος. Η δική μας ευθύνη είναι να διαμορφώνουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να δίνουμε στην Αρχή τους ανθρώπους και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Και έχουμε ταυτόχρονα την ευθύνη να παρακολουθούμε αν η δημόσια πολιτική που σχεδιάσαμε παράγει το αποτέλεσμα για το οποίο σχεδιάστηκε.

Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Δεν ψηφίσαμε τον νόμο τον Ιούνιο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Τον ψηφίσαμε για να εφαρμοστεί και να φέρει πραγματική αλλαγή. Και θα είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε σε κάθε σας βήμα».