«Trump Liberty Line»: Νέα γραμμή ρεύματος Μολδαβίας – Ρουμανίας βαφτίζεται προς τιμήν του Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει η σχεδιαζόμενη γραμμή υψηλής τάσης που θα συνδέει τη Μολδαβία με τη Ρουμανία. Το έργο, που θα ονομαστεί «Trump Liberty Line», υποστηρίζεται από επένδυση ύψους 130 εκατ. δολαρίων της αμερικανικής κυβέρνησης και έχει στόχο να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία της Μολδαβίας.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κισινάου ανακοίνωσε την ονομασία του έργου μέσω ανάρτησης στο X, σημειώνοντας ότι η νέα διασύνδεση θα συμβάλει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας.

«Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ωφελούν τους πολίτες, ιδιαίτερα εκείνες που διασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας και τις ενεργειακές της υποδομές», δήλωσε στο Reuters ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντουμίτρου Τσιορίτσι.

Οι ρουμανικές αρχές δεν σχολίασαν άμεσα την ανακοίνωση.

Η εξάρτηση της Μολδαβίας από τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας

Η Μολδαβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης και υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισάγει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται μέσω υφιστάμενων διασυνδέσεων με τη Ρουμανία και την Ουκρανία.

Οι ρωσικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας έχουν στο παρελθόν προκαλέσει προβλήματα και διακοπές στις συγκεκριμένες ροές, ενισχύοντας την ανάγκη του Κισινάου για εναλλακτικές και ασφαλέστερες πηγές τροφοδοσίας.

Όλο και περισσότερα έργα παίρνουν το όνομα Τραμπ

Η νέα ενεργειακή διασύνδεση δεν είναι το μόνο έργο εκτός ΗΠΑ που συνδέεται πλέον με το όνομα του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με το Reuters, το όνομα του Τραμπ έχει αποδοθεί ή προταθεί και για άλλα διεθνή έργα, μεταξύ των οποίων ένας σχεδιαζόμενος μεταφορικός διάδρομος μέσω της Αρμενίας και μια προγραμματιζόμενη στρατιωτική βάση στην Πολωνία, καθώς κυβερνήσεις επιδιώκουν στενότερες σχέσεις με την Ουάσινγκτον.