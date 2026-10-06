Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Απαράδεκτες οι επιθέσεις πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα»

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Απαράδεκτες, χαρακτηρίζει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τις επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς τα πλήγματα συνέβησαν εντός αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας.

«Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τα σημερινά πλήγματα σε δύο εμπορικά πλοία εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας.

«Η κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία. Εμπορικά πλοία – και αθώα πληρώματα – γίνονται στόχος επιθέσεων, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη χαθεί ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Σήμερα, δύο εμπορικά πλοία χτυπήθηκαν εντός της οικονομικής ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα», υπογραμμίζει. Υπενθυμίζουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά την επίθεση σε τουρκικό πλοίο που μετέφερε ουκρανικά σιτηρά και βυθίστηκε στα ανοικτά των ρουμανικών ακτών.

«Αν και οι ακριβείς συνθήκες αυτών των περιστατικών διερευνώνται ακόμη, οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία», αναφέρει η πρόεδρος της Επιτροπής. «Οι επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας είναι απαράδεκτες», υπογραμμίζει και καταλήγει: «Εκφράζουμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τα κράτη μέλη μας στην ανατολική πτέρυγα».