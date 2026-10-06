Μαύρη Θάλασσα: Επιθέσεις με drones σε δύο εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το πλήρωμα

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον δύο εμπορικών πλοίων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.

Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία επιχειρησιακή επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό του πληρώματος που αγνοείται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρούμεν Νικόλοφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Βάρνα, η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εξελίσσεται ανατολικά του Ακρωτηρίου του Αγίου Αθανασίου και της πόλης Μπιάλα, σε απόσταση 80 μιλίων από τις βουλγαρικές ακτές.

Τα δύο πλοία εξέπεμψαν σήμα κινδύνου στις 04:00 τα ξημερώματα. Περίπου στις 09:00 το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, το ένα από τα δύο πλοία εξαφανίστηκε από τα ραντάρ της Συνοριακής Αστυνομίας, όπως μεταδίδει το BNR.

Διάσωση και αγνοούμενοι

Το πλήρωμα του ενός πλοίου εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι ναυτικοί από το δεύτερο πλοίο έχουν διασωθεί, επιβεβαίωσε ο Ρούμεν Νικόλοφ.

Και τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι μεγάλης χωρητικότητας, με μικτή χωρητικότητα 25.000 τόνων το καθένα.

Το ένα, με την ονομασία «ABLE», φέρει σημαία Παλάου, ενώ το δεύτερο, με την ονομασία «ALFA WATAN», φέρει σημαία Τόγκο.

У Чорному морі в економічній зоні Болгарії дрони атакували два торгові судна. ALFA WATAN затонуло, доля його екіпажу невідома. На борту ABLE спалахнула пожежа, 18 моряків евакуювали, серед них є поранені. https://t.co/WGiHvCOJU6 — Громадське радіо (@HromadskeRadio) October 6, 2026



Οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις σαρώσεις στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στη θάλασσα.

Έκτακτη σύσκεψη

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε την κυβέρνηση της χώρας σε άμεση κινητοποίηση.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας, Εσωτερικών και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και οι επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη δήλωση για το συμβάν.