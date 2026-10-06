Μαύρη Θάλασσα: Επιθέσεις με drones σε δύο εμπορικά πλοία στα ανοιχτά της Βουλγαρίας – Βυθίστηκε το ένα, αγνοείται το πλήρωμα

Δύο εμπορικά πλοία δέχθηκαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί και το πλήρωμά του να αγνοείται. Οι βουλγαρικές αρχές έχουν κινητοποιηθεί για μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση διάσωσης, ενώ ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης και των επιπτώσεων στην περιφερειακή ασφάλεια.

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Διεθνή Νέα

Μαύρη Θάλασσα πλοία Βουλγαρία
Φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον δύο εμπορικών πλοίων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε, ενώ το πλήρωμα του εξακολουθεί να αγνοείται. Οι ναυτικοί από το δεύτερο πλοίο έχουν διασωθεί.
  • Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε την κυβέρνηση της χώρας σε άμεση κινητοποίηση, με τον πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεφ να συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές της Βουλγαρίας έπειτα από πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον δύο εμπορικών πλοίων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της χώρας στη Μαύρη Θάλασσα.

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Το ένα από τα δύο πλοία βυθίστηκε, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται γιγαντιαία επιχειρησιακή επιχείρηση διάσωσης για τον εντοπισμό του πληρώματος που αγνοείται.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ρούμεν Νικόλοφ, διευθυντής του Κέντρου Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης στη Βάρνα, η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εξελίσσεται ανατολικά του Ακρωτηρίου του Αγίου Αθανασίου και της πόλης Μπιάλα, σε απόσταση 80 μιλίων από τις βουλγαρικές ακτές.

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Τα δύο πλοία εξέπεμψαν σήμα κινδύνου στις 04:00 τα ξημερώματα. Περίπου στις 09:00 το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, το ένα από τα δύο πλοία εξαφανίστηκε από τα ραντάρ της Συνοριακής Αστυνομίας, όπως μεταδίδει το BNR.

Διάσωση και αγνοούμενοι

Το πλήρωμα του ενός πλοίου εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ οι ναυτικοί από το δεύτερο πλοίο έχουν διασωθεί, επιβεβαίωσε ο Ρούμεν Νικόλοφ.

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Και τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι μεγάλης χωρητικότητας, με μικτή χωρητικότητα 25.000 τόνων το καθένα.

Το ένα, με την ονομασία «ABLE», φέρει σημαία Παλάου, ενώ το δεύτερο, με την ονομασία «ALFA WATAN», φέρει σημαία Τόγκο.


Οι δυνάμεις διάσωσης συνεχίζουν τις σαρώσεις στη θαλάσσια περιοχή για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στη θάλασσα.

Έκτακτη σύσκεψη

Η σοβαρότητα του περιστατικού οδήγησε την κυβέρνηση της χώρας σε άμεση κινητοποίηση.

Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή των επικεφαλής των υπουργείων Άμυνας, Εσωτερικών και των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειμένου να εκτιμηθεί η κατάσταση και οι επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη δήλωση για το συμβάν.

 

 

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