Ρωσία: Ανακοίνωσε πλήγματα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου και σε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – «Νομίζουν ότι δεν θα αντιδράσουμε;» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

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Σε κλιμάκωση των εχθροπραξιών προχωρά η Ρωσία, με το υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι έπληξε την Κυριακή τη Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαδρομή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και βίντεο από τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου.



Παρά τις ζημιές που υπέστη η γέφυρα, η διέλευση των οχημάτων από τη συγκεκριμένη κρίσιμη υποδομή της ουκρανικής πρωτεύουσας δεν έχει διακοπεί πλήρως.



Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο Τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 4ης Οκτωβρίου (από τις 18:00 της 3ης Οκτωβρίου), η Μόσχα εξαπέλυσε συνολικά 135 επιθετικά UAVs.

Η επίθεση περιελάμβανε drones τύπου Shahed -εκ των οποίων τα 52 ήταν αεριωθούμενα-, καθώς και drones παραπλάνησης τύπου «Parody».



Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι έπληξε δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό το λιμάνι της Οδησσού, στη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα.

Σε προγενέστερη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε γνωστοποιήσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα φορτηγό πλοίο ανατολικά της Οδησσού, καθώς και ένα κέντρο logistics της εταιρείας Nova Poshta στο Τσιορνομόρσκ, αλλά και ένα κέντρο δεδομένων στην Οδησσό.

Απειλές Μόσχας

Την Κυριακή, η Ρωσία δεσμεύτηκε να εντατικοποιήσει τα πλήγματά της στην Ουκρανία, ως απάντηση στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στο πρακτορείο Reuters, όπου τόνισε ότι το Κίεβο θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 559 ουκρανικά drones μεταξύ 20:00 ώρα Μόσχας το Σάββατο και 08:00 ώρα Μόσχας την Κυριακή, πάνω από πολλαπλές ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από την Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.

Οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι: «Θέλουν να κάμψουν την αντίστασή μας»

Από την πλευρά του, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι προσπαθεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας μέσω της κλιμάκωσης των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων.

Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Ζελένσκι στηλίτευσε τη τακτική της Μόσχας.

«Βομβαρδίζουν γέφυρες – νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν περισσότερο», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει να εξαναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

The Russians are escalating. I am not surprised by Russia’s hatred of Ukraine, but I am surprised by this approach. They struck our warehouses – Nova Poshta, Ukrposhta, and others. We gave them a fitting response with Wildberries. Now they are striking bridges. Do they really think we won’t respond? They are striking data centers. All of this affects people. This is certainly not some kind of military infrastructure. How can they strike data centers, mobile communications? How does Putin not think about the fact that mobile communications are used not only in Kyiv, in Ukraine? They are used in Moscow too. I am really surprised by this savage desire to escalate every single day. In other words, he is counting on constant escalation. He wants this very much. This is an answer to everyone – to those who believe that all you have to do is simply ask Putin and he will end the war for real. It won’t happen simply. From the press conference with Friedrich Merz. (2/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026



Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.

Yesterday, I spoke with the American negotiating team. Today, the American side is in contact with both Ukraine and Russia and is proposing a trilateral meeting at the technical level by the end of October. Yesterday, I confirmed to them that our side is ready to support holding such a meeting by the end of October. There is no new information here. We are open to the United Arab Emirates or another country proposed by the American side. I know they will propose this to the Russian side as well, or may have already done so. We will wait for the response. We respond positively to negotiations. From the press conference with Friedrich Merz. (3/3) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026



Με πληροφορίες από: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Blik