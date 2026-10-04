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Ρωσία: Ανακοίνωσε πλήγματα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου και σε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – «Νομίζουν ότι δεν θα αντιδράσουμε;» προειδοποιεί ο Ζελένσκι

Η Ρωσία ανακοίνωσε πλήγματα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου και σε δύο φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε μια οργισμένη αντίδραση, κατηγορώντας τον Πούτιν για κλιμάκωση που στοχεύει στην αποδυνάμωση της ουκρανικής αντίστασης και προειδοποίησε για αντίποινα. Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε προσπάθειες Αμερικανών απεσταλμένων για τη διοργάνωση τριμερούς συνάντησης σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

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Διεθνή Νέα

Βόρεια Γέφυρα Κίεβο
Φωτογραφία: hromadske
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία ανακοίνωσε πλήγματα στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε διαδρομή μεταφοράς στρατιωτικού φορτίου, ενώ έπληξε και δύο φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που κατευθύνονταν στην Οδησσό.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι προσπαθεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας μέσω της κλιμάκωσης των βομβαρδισμών, προειδοποιώντας: «Νομίζουν ότι δεν θα αντιδράσουμε;»
  • Η Ρωσία δεσμεύτηκε να εντατικοποιήσει τα πλήγματά της στην Ουκρανία, ως απάντηση στις δηλώσεις του Ζελένσκι ότι το Κίεβο θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

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Σε κλιμάκωση των εχθροπραξιών προχωρά η Ρωσία, με το υπουργείο Άμυνας να ανακοινώνει ότι έπληξε την Κυριακή τη Βόρεια Γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο στο Κίεβο, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαδρομή που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά στρατευμάτων και στρατιωτικού φορτίου.

Τα ρωσικά διυλιστήρια στο στόχαστρο του Κιέβου – Η νέα στρατηγική Ζελένσκι

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν δημοσιευθεί φωτογραφίες και βίντεο από τις ζημιές που προκλήθηκαν στη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου.


Παρά τις ζημιές που υπέστη η γέφυρα, η διέλευση των οχημάτων από τη συγκεκριμένη κρίσιμη υποδομή της ουκρανικής πρωτεύουσας δεν έχει διακοπεί πλήρως.


Παράλληλα, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το γραφείο Τύπου της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 4ης Οκτωβρίου (από τις 18:00 της 3ης Οκτωβρίου), η Μόσχα εξαπέλυσε συνολικά 135 επιθετικά UAVs.

Η επίθεση περιελάμβανε drones τύπου Shahed -εκ των οποίων τα 52 ήταν αεριωθούμενα-, καθώς και drones παραπλάνησης τύπου «Parody».


Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι έπληξε δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν στρατιωτικό εξοπλισμό με προορισμό το λιμάνι της Οδησσού, στη βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα.

Σε προγενέστερη ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε γνωστοποιήσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ένα φορτηγό πλοίο ανατολικά της Οδησσού, καθώς και ένα κέντρο logistics της εταιρείας Nova Poshta στο Τσιορνομόρσκ, αλλά και ένα κέντρο δεδομένων στην Οδησσό.

Απειλές Μόσχας

Την Κυριακή, η Ρωσία δεσμεύτηκε να εντατικοποιήσει τα πλήγματά της στην Ουκρανία, ως απάντηση στις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στο πρακτορείο Reuters, όπου τόνισε ότι το Κίεβο θα κλιμακώσει τις επιθέσεις του κατά των ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι οι δυνάμεις αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 559 ουκρανικά drones μεταξύ 20:00 ώρα Μόσχας το Σάββατο και 08:00 ώρα Μόσχας την Κυριακή, πάνω από πολλαπλές ρωσικές περιφέρειες, καθώς και πάνω από την Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα.

Το πρακτορείο Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.

Οργισμένη αντίδραση Ζελένσκι: «Θέλουν να κάμψουν την αντίστασή μας»

Από την πλευρά του, ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι προσπαθεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας μέσω της κλιμάκωσης των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων.

Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο Ζελένσκι στηλίτευσε τη τακτική της Μόσχας.

«Βομβαρδίζουν γέφυρες – νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατόν περισσότερο», επισημαίνοντας ότι η Ρωσία επιδιώκει να εξαναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.


Παράλληλα, ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι Αμερικανοί απεσταλμένοι καταβάλλουν προσπάθειες για τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης σε τεχνικό επίπεδο μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Όπως σημείωσε ο ίδιος, η Ουκρανία παραμένει ανοιχτή στο ενδεχόμενο πραγματοποίησης αυτής της συνάντησης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.


Με πληροφορίες από: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ, Blik

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