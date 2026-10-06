Ισπανία: Στα πρότυπα της νομοθετικής πρότασης Μαρικάρμεν τα δυο διατάγματα Σάντσεθ κατά των εξώσεων

Σε μια κίνηση ρουα – ματ υπέρ των ενοικιαστών και παρακάμπτοντας επί της ουσίας τις αντιδράσεις της συντηρητικής αντιπολίτευσης ο Πέδρο Σάντσεθ υπέγραψε σήμερα δυο διατάγματα.

Η κίνηση του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ έρχεται μια ημέρα μετά την προκήρυξη των εθνικών εκλογών υπό το βάρος ότι δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει την στήριξη της συντηρητικής αντιπολίτευσης για το ζήτημα της προστασίας των ενοικιαστών και την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και οι διαδηλώσεις πολιτών συνεχίζονται.

Τα δυο διατάγματα Σάντσεθ κατά των εξώσεων

Νωρίτερα σήμερα (6/10), λοιπόν, ο Πέδρο Σάντσεθ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου αφότου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα, παρόμοια με εκείνα που καταψήφισε το Κογκρέσο την περασμένη εβδομάδα. Το πρώτο, παρόμοιο με το αποκαλούμενο «διάταγμα Μαρικάρμεν», θα χρησιμεύσει στην αναστολή των εξώσεων και θα τεθεί σε ισχύ άμεσα, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από τους δικηγόρους προσώπων που βρίσκονται στο χείλος της έξωσης, προκειμένου να τις αποτρέψουν. Σε αυτή τη δεύτερη εκδοχή έχει προστεθεί μια καινοτομία: 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια ύψους έως 50.000 ευρώ ανά άτομο με μηδενικό επιτόκιο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. «Στόχος είναι να βοηθηθούν πολίτες με σταθερά εισοδήματα αλλά χωρίς αποταμιεύσεις να κάνουν το βήμα προς την ιδιοκτησία», εξήγησε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Το δεύτερο διάταγμα, το οποίο προβλέπει αόριστη παράταξη των μισθώσεων, πιθανότατα δεν θα τεθεί καν σε ισχύ καθώς δεν διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους στη μόνιμη αντιπροσωπεία (diputación permanente) του Κοινοβουλίου για να προχωρήσει, και ο πρόεδρος έχει ήδη ανακοινώσει ότι δεν θα εφαρμοστεί μέχρι να ψηφιστεί, οπότε γεννιέται νεκρό.

Κατά την τοποθέτησή του μετά το υπουργικό συμβούλιο, ο Πέδρο Σάντσεθ επικεντρώθηκε στο πρώτο διάταγμα – το οποίο είχε συμφωνηθεί με όλους, συμπεριλαμβανομένου του κόμματος Junts – προκειμένου να μπει δυναμικά στην προεκλογική μάχη και να διατρανώσει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί την εξουσία μέχρι τέλους – δηλαδή ότι θα υπάρξουν κι άλλα διατάγματα – για την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών.

Είχε προηγηθεί η παρέμβαση στην ενεργειακή αγορά

«Κάναμε παρέμβαση στην ενεργειακή αγορά με την ιβηρική λύση. Και λειτούργησε. Γιατί να μην μπορούμε να κάνουμε το ίδιο σε μια αγορά που κινείται πολύ πάνω από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης;», διερωτήθηκε ο Πέδρο Σάντσεθ. «Με αυτό το διάταγμα παρεμβαίνουμε στην αγορά, κάτι που χαίρει ευρείας διακομματικής στήριξης στην Ισπανία», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ. «Αυτή η Κυβέρνηση ούτε παραδίδει τα όπλα ούτε αφήνει τον κόσμο εκτεθειμένο. Δεν θα επιτρέψουμε ούτε μία παραπάνω έξωση σαν εκείνη της Μαρικάρμεν. Ούτε στο υπόλοιπο της θητείας ούτε ελπίζουμε ούτε στην επόμενη, αν οι πολίτες μάς δώσουν μια πιο ηχηρή πλειοψηφία», διακήρυξε ο πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

Ζητώντας την στήριξη του καταλανικού κόμματος

«Έχω την πεποίθηση ότι αν η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου γυρίζει την πλάτη στους πολίτες σε ένα ζήτημα όπως η στέγαση, οι πολίτες οφείλουν να εκλέξουν ένα νέο Κοινοβούλιο», επέμεινε ο Πέδρο Σάντσεθ σε άλλο σημείο για να δικαιολογήσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες την οποία τόσες φορές είχε αρνηθεί.

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ κατέστησε σαφές ότι δεν έχουν ακόμη τη διαβεβαίωση ότι το PNV, το χριστιανοδημοκρατικό κόμμα των Βάσκων, θα στηρίξει το διάταγμα – αρκεί η δική του ψήφος, δεν απαιτείται του Junts, του καταλανικού κόμματος – αλλά τους το ζήτησε ευθέως. «Ζητώ από τις κοινοβουλευτικές ομάδες να κυρώσουν αυτά τα διατάγματα στη μόνιμη αντιπροσωπεία. Δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα, είναι θέμα ανθρωπιάς, καθαρής κοινής λογικής», τόνισε ο Πέδρο Σάντσεθ.

Σάντσεθ: «Αυτή είναι η Κυβέρνηση του λαού»

«Όταν το Κογκρέσο γυρίζει την πλάτη στον δρόμο, η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να κοιτάξει αλλού. Αυτή είναι η Κυβέρνηση του λαού. Διεκδικώ με περηφάνια να προσφέρω την δημόσια υπηρεσία», υπογράμμισε ο Πέδρο Σάντσεθ. «Οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ζουν με αγωνία βλέποντας ότι οι μισθοί τους δεν επαρκούν για να πληρώσουν το ενοίκιο ή τη δόση του στεγαστικού», είπε ο Πέδρο Σάντσεθ. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την καθυστέρηση οκτώ ετών στην έγκριση μέτρων όπως αυτό, ο Πέδρο Σάντσεθ επέμεινε ότι «στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις όπως ο νόμος για τη στέγαση, αλλά σε αυτή τη θητεία σχεδόν ό,τι επιχειρήθηκε να περάσει ναυάγησε στο Κοινοβούλιο εξαιτίας της συντηρητικής πλειοψηφίας των PP, Vox και Junts».

Επίθεση Σάντσεθ στην Δεξιά

Παράλληλα, ο Πέδρο Σάντσεθ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του PP (το δεξιό κόμμα) και του Vox (ακροδεξιό κόμμα), χαράσσοντας ήδη βασικούς άξονες της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά απέφυγε την ευθεία σύγκρουση με το Junts, παρότι ο Κάρλος Πουτζεμόντ – ο οποίος ακριβώς σήμερα έλαβε την οριστική αμνηστία από το Συνταγματικό Δικαστήριο – ήταν εκείνος που τελικά καταδίκασε την Κυβέρνηση απορρίπτοντας το διάταγμα Μαρίμεν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πέδρο Σάντσεθ διευκρίνισε μεν ότι δεν θα υπάρξει κοινή φωτογραφία με τον Κάρλος Πουτζεμόντ σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ισπανία, πλην όμως απέφυγε να οξύνει τους τόνους εναντίον του και υποστήριξε ότι δεν μετανιώνει «ούτε για την αμνηστία ούτε για την απόδοση χάρης», καθώς θεωρεί ότι υπήρξαν εξαιρετικά χρήσιμες για την εξομάλυνση της πολιτικής ζωής στην Καταλονία και αποτελούσαν αναγκαίο βήμα για να κλείσει το κεφάλαιο της διαδικασίας απόσχισης (procés).

Με στοιχεία από την El Pais