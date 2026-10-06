Επίδομα μετεγκατάστασης: Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Ποιες περιοχές αφορά, το ποσό της ενίσχυσης

Την ημερομηνία για το άνοιγμα της πλατφόρμας του προγράμματος μετεγκατάστασης ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Όπως είπε, η κα Μιχαηλίδου, στις 14 Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του προγράμματος και οι πολίτες που θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας θα λάβουν 10.000 ευρώ, ωστόσο το 50% του ποσού θα δοθεί προκαταβολικά.

Ποιες περιοχές αφορά

Μετά τον Έβρο, το πρόγραμμα της Μετεγκατάστασης διευρύνεται σε Κιλκίς, Φλώρινα, Καστοριά, Δράμα, Πέλλα, Γρεβενά, Κοζάνη, Σέρρες, Ιωάννινα και Θεσπρωτία. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν πολίτες που ζουν σήμερα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό και επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα απλοποιήθηκε με βάση τις ανάγκες που ανέδειξαν οι ίδιες οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να γίνει πιο εύχρηστο και πιο ελκυστικό για όσους θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα στις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν απαιτείται πλέον ο ενδιαφερόμενος να αποδεικνύει ότι εργάζεται στον τόπο εγκατάστασης. Αρκεί να διαθέτει ή να μισθώνει κατοικία στην περιοχή, ενώ η μετεγκατάσταση μπορεί να γίνει και σε πόλη και όχι αποκλειστικά σε χωριό.

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