Μητσοτάκης για τα γλυπτά Παρθενώνα: Θα συνεχίσουμε τις διεκδικήσεις – Είναι ζήτημα για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα

Την ανάγκη επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, «Διάλογοι για την Αθήνα».

«Σε μια εποχή που η δημοκρατία αμφισβητείται από τα δεξιά και από τα αριστερά, αυτή η ιστορία έχει μια ιδιαίτερη παγκόσμια πολιτική αντήχηση. Και γι’ αυτό πιστεύω ότι η ενοποίηση των γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια μοναδική περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

«Προτιμώ τον όρο ενοποίηση αντί για επιστροφή»

Εξήγησε, μάλιστα, ότι προτιμά να χρησιμοποιήσει τον όρο «ενοποίηση» αντί για τον όρο «επιστροφή», γιατί θα ήθελε να δει τα γλυπτά του Παρθενώνα, «ως μια πολύ μοναδική περίπτωση, ουσιαστικά είναι μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε».

«Θα ήθελα να το παρουσιάσω αυτό ως μια πρόταση win-win. Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία. Θα μπορούσαμε να του προσφέρουμε πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης, σχολίασε ότι «για όσους από εμάς στεναχωρήθηκαν όταν έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την ευρωπαϊκή οικογένεια, ενδιαφερθήκαμε ιδιαίτερα για τα σχόλια που έγιναν από τον Βρετανό Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε κανείς να φανταστεί μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης. Ναι, τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης. Αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα για την Ελλάδα, είναι ζήτημα για την Ευρώπη».

«Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει σε ποιον ανήκουν τα γλυπτά»

Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη πρόοδο που μπορεί να έχει γίνει όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο, ο πρωθυπουργός θέλησε να υπενθυμίσει ότι το πρώτο αίτημα για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έγινε το 1836 και ενώ έχουν περάσει σχεδόν δύο αιώνες, δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος.

«Προτιμώ να χρησιμοποιώ τον όρο «επανένωση» αντί για τον όρο «επιστροφή» επειδή θεωρώ ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα είναι μια μοναδική περίπτωση. Ήταν ουσιαστικά μέρος ενός μνημείου που διαμελίστηκε, ήταν καθαρά κλεμμένα από τον λόρδο Έλγιν και δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί πραγματικά να αμφισβητήσει σε ποιον ανήκουν. Αλλά το ζήτημα ξεπερνά το θέμα της ιδιοκτησίας», τόνισε με νόημα.

«Ο Παρθενώνας είναι παγκόσμιο σύμβολο»

«Ο Παρθενώνας είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο και όχι μόνο σύμβολο του ελληνικού πολιτισμού», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι εμφανίζεται στο σήμα της UNESCO. Είπε επίσης πως είναι ένα «μοναδικό μνημείο που αφηγείται την ιστορία της πρώτης δημοκρατίας στην ιστορία».

Υπογράμμισε ότι «σε μια εποχή που η δημοκρατία δέχεται προκλήσεις από δεξιά και από αριστερά αυτή η ιστορία έχει μια παγκόσμια πολιτική αντήχηση. Για αυτό και νομίζω ότι η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι τόσο επίκαιρο θέμα και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα μοναδικό, ξεχωριστό ζήτημα».

Απαντώντας σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων είπε με ειλικρίνεια ότι δεν έχουν προχωρήσει.

«Θα εγείρουμε μεγαλύτερες απαιτήσεις απέναντι και στη βρετανική κυβέρνηση»

«Θα ενισχύσουμε ξεκάθαρα την ένταση των απαιτήσεών μας όχι μόνο απέναντι στο Βρετανικό Μουσείο αλλά και στη βρετανική κυβέρνηση» υπογράμμισε.

Τόνισε ότι απαιτείται μία εξαίρεση, μία αλλαγή στον νόμο αποδέσμευσης και ανέφερε ότι ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, ήταν αδιαμφισβήτητα υπέρ της επιστροφής.

Πρόσθεσε ότι «θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στο Βρετανικό Μουσείο μια μοναδική πολιτιστική συνεργασία με πρόσβαση σε προσωρινές εκθέσεις ελληνικών θησαυρών που δεν έχουν φύγει ποτέ από τη χώρα».

Τόνισε ότι έχει έρθει η ώρα, η βρετανική κοινή γνώμη να υποστηρίξει την επανένωση των γλυπτών και είναι τώρα η ώρα να ασκηθεί πίεση σε αυτή την κατεύθυνση.

Επεσήμανε ακόμη, ότι «για όσους είδαμε το Ηνωμένο Βασίλειο να εγκαταλείπει την ευρωπαϊκή οικογένεια είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα σχόλια του βρετανού πρωθυπουργού ότι θα φανταζόταν μια ισχυρότερη σχέση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης».

Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι μέρος της συζήτησης μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης»

«Τα γλυπτά του Παρθενώνα θα είναι επίσης μέρος αυτής της συζήτησης», ανέφερε επισημαίνοντας ότι είναι και ένα θέμα που αφορά την Ευρώπη.

Νομίζω ότι ξεκάθαρα ανήκουν εδώ αλλά μετά υπάρχει κι ένα άλλο επιχείρημα που αφορά στο τι ανήκει τελικά στα μουσεία, ανέφερε ο Ντάνιελ Μέντελσον, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει και μια συμβολική διάσταση σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει συνολικά με τον ελληνικό πολιτισμό, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

Στο κάδρο της συζήτησης και η ταινία «Οδύσσεια»

«Δεν μπορώ παρά να είμαι ευχαριστημένος για την επιτυχία της Οδύσσειας» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ερωτηθείς σχετικά με την ταινία του Νόλαν, σε συζήτηση με τον συγγραφέα Ντάνιελ Μέντελσον, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα – Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα», στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε, ότι αν και δεν είναι κριτικός τέχνης, «είναι ευχής έργον να κινηματογραφούνται ταινίες στη χώρα μας και ότι όσο γινόμαστε μέρος του δημιουργικού κύκλου και στον τομέα του κινηματογράφου, τόσο το καλύτερο θα είναι για τη χώρα μας»,ανέφερε.

Σημείωσε επίσης, «ότι η μεγάλη εμπορική επιτυχία της ταινίας αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τις κλασσικές ελληνικές σπουδές, κάτι που βρίσκεται στον πυρήνα των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης».

«Η ταινία ήταν η καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα μας»

Ο κ. Μητσοτάκης, τόνισε επίσης, ότι η ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει στην Ελλάδα γιατί «ως χώρα δεν έχουμε δώσει μόχλευση όσο θα μπορούσαμε στην ιστορία, τον πολιτισμό, την κληρονομιά μας» και τόνισε ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος διαφήμισης της Ελλάδας από μια ταινία που έχει εν μέρει γυριστεί και στη χώρα μας», υπογράμμισε.

«Η Αθήνα θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό μουσείο»

Σε ερώτηση σχετικά με τους δημόσιους χώρους στην Αθήνα, το πρόβλημα της έλλειψης στέγης, την υπερπληθώρα αυτοκινήτων και κίνησης και το κατά πόσο η Αθήνα, θα μπορούσε να επανεφεύρει την «Αγορά», με μια ευρύτερη έννοια, ο πρωθυπουργός απάντησε «ότι η Αθήνα είναι μια συναρπαστική πόλη με μια μοναδική ιστορία».

Αναγνώρισε «ότι αναπτύχθηκε χαοτικά στις δεκαετίες του ’50 και ’60 χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, ενώ θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ένα ζωντανό μουσείο», όπως επεσήμανε.

Είπε ότι οι παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν περιορίζονται από την ίδια τη φύση της πόλης. Αναφέρθηκε ωστόσο στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, ώστε οι χώροι να είναι προσβάσιμοι όχι μόνο στους τουρίστες αλλά και στους ίδιους τους Αθηναίους.

«Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης χρειάζεται κίνητρα»

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε «ότι η κρίση στέγασης είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα και ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα και να υπάρξει πολιτική συμφωνία για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν».

«Θέλω να σκεφτούμε την αγορά όπως ήταν στην αρχαία Αθήνα ως ένα είδος ιδεολογικού χώρου», επεσήμανε ο Ντάνιελ Μέντελσον, υπογραμμίζοντας «ότι ενώ δεν μπορεί να ανασυσταθεί η αγορά ως φυσικός χώρος, μπορούμε να κρατήσουμε ότι η αγορά ήταν ένας χώρος όπου οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να ανταλλάξουν ιδέες και αναφέροντας ότι ακόμη και το Ίντερνετ είναι σήμερα ένα είδος αγοράς».

Ο πρωθυπουργός τόνισε, «ότι το πρόβλημα με την ψηφιακή αγορά είναι ότι ελέγχεται από τους αλγορίθμους των κοινωνικών δικτύων και τελικά παύει να λειτουργεί ως «αγορά» αφού καταλήγεις να έρχεσαι σε επαφή μόνο με ανθρώπους που έχουν τις ίδιες απόψεις». Υπογράμμισε «ότι η ανάγκη για ανοιχτή ανταλλαγή είναι θεμελιώδες πρόβλημα της σύγχρονης δημόσιας πλατείας και σε έναν βαθμό εξηγεί την σημερινή πόλωση».

«Οι ζώνες πρασίνου θα είναι προσβάσιμες σε όλους»

Τόνισε ότι «πρέπει να δούμε νέες ευκαιρίες προς τη θάλασσα. Πρόσθεσε ότι πρέπει να διασφαλίσουμε πως οι ζώνες πρασίνου, θα διατηρηθούν και θα είναι πλήρως προσβάσιμες σε όλους».

Υπογράμμισε «ότι τον τελευταίο χρόνο η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης, η Ελλάδα δεν είχε κρίση στέγασης κατά τη διάρκεια της κρίσης αλλά τώρα διαχειριζόμαστε ουσιαστικά τις παρενέργειες αυτού που είναι ουσιαστικά μια θετική εξέλιξη».

«Είμαστε μία από τις λίγες κυβερνήσεις, αν όχι η μοναδική κυβέρνηση που παρέχει άμεση στήριξη ενοικίου σε κάθε Έλληνα που νοικιάζει ένα ακίνητο ως κύρια κατοικία στην Ελλάδα», πρόσθεσε. Επεσήμανε ωστόσο ότι το θέμα αφορά και την προσφορά που πρέπει να αυξηθεί και αναφέρθηκε στο θέμα των παλιών πολυκατοικιών στην Αθήνα, ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.

«Το μεγαλύτερο έργο δημόσιας επένδυσης τώρα στην Αθήνα είναι το μετρό»

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα των μέσων μαζικής μεταφοράς ο πρωθυπουργός ξεκίνησε από την κρίση με τις τιμές των καυσίμων που δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά παγκόσμιο πρόβλημα και τόνισε πως γίνεται προσπάθεια, ώστε περισσότεροι πολίτες να στραφούν προς τις δημόσιες συγκοινωνίες. Είπε ότι είναι κρίσιμο να δοθούν «ποιοτικές λύσεις» στους πολίτες, για να μη χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους, αλλά να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ανέφερε ότι έχουν βελτιωθεί τα μέσα αλλά η επόμενη πρόκληση είναι η πυκνότητα των δρομολογίων.

Πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο έργο δημόσιας επένδυσης τώρα στην Αθήνα είναι το μετρό, αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής του ηλεκτρικού και τόνισε πως προτεραιότητα είναι να βεβαιωθούμε πως οι δημόσιες συγκοινωνίες, είναι ασφαλείς.

Μέντελσον: «Υπάρχει κίνδυνος στο να εξιδανικεύσουμε το πώς ήταν η αρχαία Αθήνα»

Σε ερώτημα σχετικά με τις δημοκρατικές αξίες και το κατά πόσο τις συναντάμε σήμερα στη φιλελεύθερη δημοκρατία μας ή στην παράδοση της δημόσιας συζήτησης, ο Ντάνιελ Μέντελσον, επεσήμανε πως «υπάρχει κίνδυνος στο να εξιδανικεύσουμε το πώς ήταν η αρχαία Αθήνα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το δίδαγμα μπορεί να είναι «ότι η αθηναϊκή δημοκρατία ξέρουμε ότι κατέρρευσε και όπως οι σοφιστές χρησιμοποιούσαν την πειθώ στην αρχαία Αθήνα, σήμερα έχουμε τη χρήση των μέσων ενημέρωσης, των απίστευτων τεχνολογιών και στην ουσία έχουμε ξανά μπροστά μας τα ερωτήματα του Σωκράτη και του Πλάτωνα, για το πώς μπορεί η πολιτική να προφυλαχθεί όταν μπορείς τόσο εύκολα να κάνεις το χειρότερο να φαίνεται καλύτερο».

«Είναι μια εξαιρετική στιγμή να εξετάσουμε τις υπέροχες αξίες της δημοκρατίας που μετέδωσαν στον κόσμο οι Έλληνες αλλά να δούμε επίσης τι συνέβη στην Αθήνα, πώς η εκμετάλλευση του πολιτικού λόγου διαβρώνει τη δημοκρατία», τόνισε επισημαίνοντας πως είναι το ίδιο το παλιό πρόβλημα.

Ο πρωθυπουργός συμφώνησε με την ανάλυση επισημαίνοντας πως είναι συναρπαστική και σωστή και ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Η σύγχρονη δημοκρατία βασίζεται σε μια παράδοση εκατοντάδων ετών πολιτικού φιλελευθερισμού που έχει δημιουργήσει αυτή την ισορροπία ανάμεσα στη θέληση του λαού, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των μειονοτήτων, τη διάκριση των εξουσιών. Άρα υπάρχει μεγάλο κεφάλαιο διανόησης που έχει παραχθεί επί αιώνες για να φθάσουμε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι είναι συναρπαστικό να κοιτάμε τις αποτυχίες της δημοκρατίας που αναγνωρίστηκαν στην πραγματικότητα και από τους αρχαίους στοχαστές και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τέλος της μέρας ο λαός δεν είναι απαραίτητα πάντα δίκαιος γιατί οι Αθηναίοι ψήφισαν για τη Σικελική Εκστρατεία επειδή χειραγωγήθηκαν από έναν λαϊκιστή», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Μέντελσον: «Η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και το τεχνητό είναι τεχνητό»

Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με τις ανθρωπιστικές επιστήμες οι οποίες φαίνεται να χάνουν έδαφος και το πώς ακαδημαϊκή κοινότητα και πολιτικοί ηγέτες, μπορούν να υπερασπιστούν την πολιτισμική κληρονομιά.

Ο Ντάνιελ Μέντελσον μίλησε για την αξία του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων και τόνισε τη σημασία οι ακαδημαϊκοί ως δάσκαλοι, να αλληλεπιδρούν με τους φοιτητές και όλοι να συνειδητοποιούμε ότι «η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και το τεχνητό είναι τεχνητό κι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει».

«Σκεφτόμουν ότι σε μια εποχή που η γνώση είναι τόσο εύκολα διαθέσιμη και βασικές δεξιότητες μπορούν να αναπαραχθούν από την Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πιο ενδιαφέρον να ξαναδούμε τις κλασσικές σπουδές μέσα από μια διαφορετική οπτική» ανέφερε. Ένα παράδειγμα, όπως είπε, είναι το αν οι εταιρείες ΤΝ θα προσλάμβαναν φιλοσόφους για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους και να θέτουν το ανάλογο βάρος ως προς τις ηθικές συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνουν αυτά τα μοντέλα. Επίσης τόνισε ότι «ποιος θα φανταζόταν πως λέγαμε στα παιδιά μας να γίνουν προγραμματιστές και τώρα η ΤΝ μπορεί να γράφει κώδικα καλύτερα από τους καλύτερους προγραμματιστές αλλά δεν μπορεί να απαντήσει σε θεμελιώδεις ερωτήσεις για τις ηθικές επιλογές και θα χρειαζόταν να εκπαιδευτείτε στην κλασική φιλοσοφία για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε ότι πρέπει να στραφούμε σε αυτό που είναι πραγματικά αληθινό, να ασχοληθούμε με ενδιαφέρουσες ιδέες και σκέψεις κι αυτή είναι μια πρόκληση για όλους μας.

«Οπότε περιμένω ότι ίσως δούμε μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τη μελέτη των κλασικών έργων αλλά και γι’ αυτό που ονομάζουμε παραδοσιακό πρόγραμμα φιλελεύθερης εκπαίδευσης που παραδοσιακά ξεκινά πάντα με τα κλασικά κείμενα», τόνισε.