Δούρου: Η αποστολή μου στον ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι «πολιτική αυτοκτονία», αλλά ιερή υποχρέωση – Το «καρφί» στον Τσίπρα

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξη που παραχώρησε υπογράμμισε ότι «πρώτα βρίσκονται το συλλογικό, οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μετά έρχεται το προσωπικό. Δεν θεωρώ “πολιτική αυτοκτονία” την ευθύνη της ανάληψης της ηγεσίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά ως ιερή υποχρέωση».

Το «καρφί» στον Τσίπρα

«H Αριστερά που εκπροσωπεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι μια Αριστερά που κάποιοι και κάποιες θεωρούσαν ότι πρέπει να εξαφανιστεί. Θα προσπαθήσω να είμαι εγγυήτρια ενός ιστορικού κύκλου που δεν έκλεισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπήρχε πριν τον Τσίπρα και τη Δούρου, θα υπάρχει και μετά τον Τσίπρα και τη Δούρου», υπογράμμισε.

«Ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι κάναμε μια σπουδαία προσπάθεια αποδεικνύοντας την αναγκαιότητα της Αριστεράς, την αναγκαιότητα της κοινωνίας, ανακόψαμε την περιδίνηση των δημοσκοπικών ευρημάτων που ήταν στα όρια του τραγέλαφου… τέλη Ιουνίου στο 0,5%. Τώρα χωρίς να πανηγυρίζουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φαίνεται να έχει ανοδική τάση στο σύνολο των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως από τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου» πρόσθεσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αναφορικά με το ενδεχόμενο προγραμματισμού συνεδρίου για την εκλογή ηγεσίας από τη βάση, η Ρένα Δούρου υπερασπίστηκε το τρέχον σχήμα λέγοντας: «Σε μία άτυπη προεκλογική περίοδο το να δώσουμε έναν αγώνα και να και να αφιερώσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας σε ένα συνέδριο, σημαίνει ότι γυρνάμε την πλάτη στους αλιείς, στους κατοίκους της Κυψέλης, στους φουρνάρηδες. Έχουμε συλλογική ηγεσία και αποδεικνύεται και μέσα από τις εκτιμήσεις ψήφου, ότι η συλλογική ηγεσία δεν βλάπτει, ωφελεί. Τα τελευταία χρόνια πληγώσαμε τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες της Αριστεράς λόγω του μεσσιανισμού και της προσωπολατρίας». «Θέλουμε να φτάσουμε στην κάλπη με όσο το δυνατόν περισσότερες προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ των κομμάτων που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικά», τόνισε.

Τι είπε για τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Κυψέλης

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκανε ειδική αναφορά στις διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι ζουν εδώ και μήνες σε ένα καθεστώς ανασφάλειας λόγω των εκτεταμένων ζημιών που έχουν δημιουργήσει σε πολυκατοικίες της περιοχής, οι εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό: «Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, βρεθήκαμε δίπλα στους κατοίκους, άνδρες και γυναίκες, από την πρώτη στιγμή. Έχουμε μάλιστα καταθέσει Ερώτηση στο αρμόδιο υπουργείο. Δεν λείπουμε από τις διαμαρτυρίες, διότι η Αριστερά πρέπει να ξαναβρεί τα νήματα που έκοψε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, δηλαδή τη σχέση με τα κινήματα, τη σχέση με την κοινωνία». Σημείωσε, επίσης, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ ήταν το πρώτο κόμμα που «έβαλε τα ζητήματα στεγαστικής πολιτικής». «Στην Ελλάδα, η στέγη αφορά το 70% του μηνιαίου εισοδήματος μας για ένα ενοίκιο. Καταθέσαμε εδώ και έξι χρόνια την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα ζητήματα της στεγαστικής πολιτικής που δεν έχει εισακουστεί», εξήγησε, ενώ επέρριψε την ευθύνη για τη στεγαστική κρίση αποκλειστικά στην κυβέρνηση: «Δεν μπορείς να την αποδώσεις ούτε στη βάρβαρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ούτε στην ενεργειακή κρίση, ούτε πουθενά», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές του Μαξίμου έχουν οδηγήσει σε «αστεγία τις νεότερες γενιές».

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρθηκε και στους αγώνες των Ελλήνων αλιέων που συνθλίβονται από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και το γεγονός ότι δεν μπορούν να βγουν να ψαρέψουν: «συν ότι έχουν πιεστεί πάρα πολύ από την απουσία προάσπισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να παρενοχλούνται από τους Τούρκους αλιείς». Η ίδια επικαλέστηκε σχετικά τα στοιχεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σύμφωνα με τα οποία, «τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει περισσότεροι φούρνοι απ’ ότι κλείσανε στα χρόνια της κατοχής, τουλάχιστον 1.300, πάλι λόγω του ενεργειακού κόστους».