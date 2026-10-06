Θάνατος Μαζωνάκη: Το μήνυμα για πλασμαφαίρεση και μέθη στην κόρη των γιατρών – Σε ρήξη ο 56χρονος με την σύζυγό του

Νέες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σε μήνυμα που είχαν ανταλλάξει οι εργαζόμενες του ιατρείου της Καρνεάδου αναφέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, πως η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να είχε κάνει πλασμαφαίρεση, αλλά και μέθη, στην κόρη της. Η ρήξη μεταξύ των δύο κατηγορούμενων γιατρών φαίνεται να βαθαίνει με φόντο τις συνεχείς αποκαλύψεις για την υπόθεση.

Το μήνυμα στο Viber για την μέθη στην κόρη των γιατρών

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Star, από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, έχει προκύψει ένα μήνυμα των εργαζομένων του ιατρείου, σε ομαδική συνομιλία στο Viber, όπου φέρονται να γράφουν πως η κατηγορούμενη γιατρός δεν έκανε μόνο πλασμαφαίρεση στην κόρη της, αλλά και μέθη.

Το μήνυμα αυτό εστάλη στις 26 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν ο Γιώργος Μαζωνάκης βρεθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και καταρρεύσει κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ρήξη μεταξύ των κατηγορούμενων γιατρών

Πληροφορίες αναφέρουν ότι με φόντο τις νέες αποκαλύψεις, μεγαλώνει η απόσταση στην υπερασπιστική γραμμή που ακολουθούν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί.

Σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως υπάρχει ρήξη μεταξύ του ζευγαριού των γιατρών και μάλιστα από το περιβάλλον του 56χρονου κάνουν λόγο για αποστασιοποίηση από την σύζυγό του μετά τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με αναζητήσεις που φέρεται να έχει κάνει η σύζυγός του σε σχέση με τις ουσίες που αφορούν στη μέθη.

Δεκτό το αίτημα του γιατρού για κατάθεση τριών νέων μαρτύρων

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, ο ανακριτής έκανε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισης του γιατρού να καταθέσουν ως μάρτυρες τρία πρόσωπα, που μέχρι στιγμής δεν είχαν κληθεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για την κόρη του ζευγαριού των προφυλακισμένων γιατρών, η οποία βρισκόταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, μία εργαζόμενη στο δεύτερο ιατρείο του ζευγαριού στην Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, αλλά και έναν ασθενή, πελάτη του προφυλακισμένου γιατρού, που, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο τον εξέτασε πριν από τις 3 το μεσημέρι της μοιραίας ημέρας και πριν η κάμερα τον καταγράψει να βρίσκεται σε εστιατόριο του Κολωνακίου και να αναχωρεί στη συνέχεια με κατεύθυνση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Άνοιξε το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη

Τα βλέμματα στράφηκαν σήμερα και στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, όπου άνοιξε, παρουσία συγγενών του και δικηγόρου της οικογένειας, το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, που είχε εντοπιστεί στο σπίτι του τραγουδιστή στη Βούλα.

Το χρηματοκιβώτιο κατασχέθηκε από τις αρχές και μεταφέρθηκε στο ΑΤ Κυψέλης, ύστερα από σχετική εντολή που είχε δώσει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Στο ΑΤ Κυψέλης μετέβη ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ενώ αναμένονταν και οι αδελφές του τραγουδιστή.