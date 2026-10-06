Θάνατος Μαζωνάκη: Έγγραφο ντοκουμέντο – Τι σημαίνουν τα alarm κατά την πλασμαφαίρεση – Η ΕΛΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

Τέσσερις συναγερμούς κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη καταγράφει έγγραφο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, με τις συγκεκριμένες χρονικές ενδείξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης για τις συνθήκες της διαδικασίας.

Στο έγγραφο καταγράφεται έναρξη της θεραπείας στις 14:42, ενώ εμφανίζονται συναγερμοί στις 14:25, 14:26, 15:23 και 15:45.

Το έγγραφο παρουσιάστηκε στην εκπομπή «News Room» του ΕΡΤnews. Για τη σημασία των συγκεκριμένων ενδείξεων μίλησαν στην εκπομπή ο Γιώργος Βασιλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, ο Δημήτρης Μανίκης, αναισθησιολόγος στο «Αττικόν», και ο Γιάννης Ρήγας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας Γιώργος Βασιλόπουλος εξήγησε ότι οι συναγερμοί σε ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να οφείλονται σε μεταβολές της πίεσης, παρουσία αέρα στο κύκλωμα, διαφυγή αίματος, προβλήματα με την αντιπηκτική αγωγή ή διαταραχές στον όγκο των υγρών.

Όπως είπε, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη θεωρεί πιθανότερο το ενδεχόμενο ανεπαρκούς αναπλήρωσης υγρών, με αποτέλεσμα την πτώση της πίεσης και τη μειωμένη παροχή προς το μηχάνημα. Δεν απέκλεισε, ωστόσο, άλλα ενδεχόμενα, όπως θρόμβωση ή εμβολή από αέρα.

«Όταν χτυπάει το αλάρμ, κάτι σημαίνει», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι συναγερμοί δεν θα πρέπει να αποδίδονται αυτομάτως σε αστοχία του μηχανήματος.

«Με επιφύλαξη, θα μπορούσε να είχε σωθεί»

Καθοριστικό ήταν το ερώτημα για το τι θα μπορούσε να είχε συμβεί εάν η διαδικασία είχε διακοπεί στον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο συναγερμό.

Ο κ. Βασιλόπουλος απάντησε «με επιφύλαξη, ναι», όταν ρωτήθηκε εάν μια έγκαιρη διακοπή της διαδικασίας θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε διαφορετική εξέλιξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Με επιφύλαξη απάντησε και ο αναισθησιολόγος του «Αττικόν» Δημήτρης Μανίκης, ο οποίος συμφώνησε ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μπορεί να αποκλειστεί, χωρίς όμως να μπορεί να διατυπωθεί βέβαιο συμπέρασμα.

Ο Γιάννης Ρήγας, μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΙΣΑ, απέφυγε να τοποθετηθεί ειδικά για την υπόθεση Μαζωνάκη, καθώς ενδέχεται να κληθεί να την εξετάσει θεσμικά. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα αλάρμ δεν πρέπει να αγνοούνται, ακόμη και όταν υπάρχει η εντύπωση ότι πρόκειται για υπερευαισθησία του μηχανήματος.

Οι πιθανές επιπτώσεις της απώλειας υγρών

Ο κ. Μανίκης στάθηκε ιδιαίτερα στην κατάσταση του ασθενούς πριν από τη διαδικασία. Εφόσον είχε προηγηθεί υδροθεραπεία, όπως αναφέρθηκε, ο ασθενής θα μπορούσε να είναι αφυδατωμένος και να εμφανίζει χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Σε μια τέτοια κατάσταση, η αφαίρεση μεγαλύτερης ποσότητας υγρών θα μπορούσε, όπως εξήγησε, να προκαλέσει περαιτέρω υπόταση και να οδηγήσει σε μειωμένη οξυγόνωση ζωτικών οργάνων, μεταξύ των οποίων και ο εγκέφαλος, με πιθανές εκδηλώσεις σύγχυσης και διέγερσης.

Ο κ. Βασιλόπουλος πρόσθεσε ότι, εφόσον είχε προηγηθεί σημαντική απώλεια υγρών, θα έπρεπε, κατά την εκτίμησή του, να έχει προηγηθεί βασικός βιοχημικός έλεγχος, με έλεγχο και των ηλεκτρολυτών, πριν από την έναρξη της διαδικασίας.

«Η ομάδα είναι εκείνη που σώζει τον ασθενή»

Ο Ιωάννης Ρήγας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των γιατρών στις σύνθετες ιατρικές πράξεις.

«Η ομάδα είναι εκείνη που σώζει τον ασθενή», ανέφερε, τονίζοντας ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνος του όλες τις παραμέτρους μιας σύνθετης διαδικασίας.

Ο κ. Ρήγας αναφέρθηκε επίσης στη σημασία του προεγχειρητικού ελέγχου, σημειώνοντας ότι στις προγραμματισμένες επεμβατικές πράξεις η σωστή προετοιμασία του ασθενούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλειά του.

Το μητρώο των γιατρών και οι ασφαλιστικές δικλείδες

Η υπόθεση ανοίγει παράλληλα τη συζήτηση για τις ασφαλιστικές δικλείδες στην ιατρική πράξη, αλλά και για τη δυνατότητα των ασθενών να ελέγχουν την ειδικότητα και τα επαγγελματικά προσόντα των γιατρών.

Ο Ιωάννης Ρήγας σημείωσε ότι οι πολίτες μπορούν να αναζητούν τις σχετικές πληροφορίες στο μητρώο του Ιατρικού Συλλόγου, ενώ τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ασθενείς.

Στο επίκεντρο παραμένει το έγγραφο με τους τέσσερις συναγερμούς, καθώς οι χρονικές καταγραφές αποτελούν κρίσιμο στοιχείο για την αποτίμηση όσων συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι οι συγκεκριμένες ενδείξεις από μόνες τους δεν αρκούν για οριστικό ιατρικό συμπέρασμα και πρέπει να συνεκτιμηθούν με το σύνολο του ιατρικού φακέλου και των δεδομένων της υπόθεσης.

Η ΕΛΑΣ ανοίγει το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή

Το χρηματοκιβώτιο το οποίο εντοπίστηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα και κατασχέθηκε από τις Αρχές, αναμένεται να ανοίξει εντός της ημέρας και να αποκαλύψει τυχόν ευρήματα τα οποία ενδεχομένως να φωτίσουν κι άλλες πτυχές της πολύκροτης υπόθεσης του θανάτου του στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Παρών στην διαδικασία, θα είναι ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός φίλος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, ενώ είναι πιθανό να παρευρεθούν στη διαδικασία η και οι αδελφές του.

Το χρηματοκιβώτιο φυλάσσεται στην υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών.

Η… προποφόλη

Στις πρώτες ενδείξεις των τοξικολογικών εξετάσεων καταγράφονται ίχνη προποφόλης, ενώ τα αρχικά ιστολογικά ευρήματα φέρεται να καταδεικνύουν εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου. Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν διαδικτυακές αναζητήσεις της 56χρονης κατηγορούμενης γιατρού για την προποφόλη και τη μιδαζολάμη, διαγραμμένες επικοινωνίες και φωτογραφίες, μαρτυρίες εργαζομένων σχετικά με τη χορήγηση μέθης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να αποκτήθηκαν οι συγκεκριμένες ουσίες.

Οι Αρχές συσχετίζουν τα δεδομένα αυτά με τα ευρήματα από την άρση του απορρήτου στα κινητά τηλέφωνα της κατηγορούμενης γιατρού και εργαζομένων του ιατρείου, καθώς και με στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ψηφιακών συσκευών.

Οι αναζητήσεις της 56χρονης γιατρού

Από το ιστορικό των ηλεκτρονικών αναζητήσεων φέρεται να προκύπτει ότι η 56χρονη γιατρός αναζητούσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, πληροφορίες που σχετίζονταν με την κατάσταση του τραγουδιστή.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να είχε αναζητήσει πληροφορίες για:

αντίδοτο στην προποφόλη ,

, πιθανές παρενέργειες της ουσίας,

της ουσίας, τον συνδυασμό προποφόλης με μιδαζολάμη ,

, το εάν η πτώση της αρτηριακής πίεσης αποτελεί παρενέργεια,

αποτελεί παρενέργεια, τον τρόπο επαναφοράς ενός ασθενούς μετά τη μέθη.

Η κατηγορούμενη αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη και περιγράφει τις ενέργειες που υποστηρίζει ότι έκανε όταν αντιλήφθηκε ότι ο τραγουδιστής αντιμετώπιζε πρόβλημα. «Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον γιατρό. Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Αντέδρασα. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Αρνούμαι την κατηγορία που μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε εσωτερικό θρήνο και ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση», ισχυρίζεται η κατηγορούμενη γιατρός.

«Πριν φτάσει το ΕΚΑΒ, η γιατρός αφαίρεσε τα φίλτρα από το μηχάνημα και μου τα έδωσε για να τα πετάξω», κατέθεσε νοσηλεύτρια.

Τα διαγραμμένα στοιχεία

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το κινητό τηλέφωνο της κατηγορούμενης είχαν διαγραφεί κλήσεις και μηνύματα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και φωτογραφίες του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.

Αστυνομικές και δικαστικές πηγές αξιολογούν τις συγκεκριμένες ενέργειες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου σχετικά με όσα φέρεται να ακολούθησαν.

«Μας είπε ο κατηγορούμενος γιατρός ότι όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι και ότι όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια γραμμή. Μετά έφυγαν, δεν μας είπαν πού πάνε», ανέφερε η 56χρονη νοσηλεύτρια.

Στη συνέχεια, η νοσηλεύτρια πρόσθεσε: «Μου είπε η γιατρός τι να καταθέσω. Μου τηλεφώνησε όταν ήταν ήδη στο τμήμα και, πριν ακόμη πάω εγώ για να καταθέσω, μου είπε να πω πως ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15:00 με 15:30. Μου είπε επίσης ότι δεν είπε κάτι για τις άλλες συναδέλφους, ότι δηλαδή ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος, και να μην αναφέρω τίποτα για την υδροθεραπεία που έγινε στις 08.09.2026».

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Εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου στα πρώτα ιστολογικά ευρήματα

Νέα δεδομένα προκύπτουν και από τις πρώτες ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή του ANT1 «Αποκαλύψεις», από την εξέταση διαπιστώθηκε εκτεταμένη ισχαιμία του μυοκαρδίου, η οποία φέρεται να είχε αρχίσει τουλάχιστον 8 έως 12 ώρες πριν από τον θάνατό του. Τα πρώτα ευρήματα φέρεται επίσης να καταδεικνύουν χρόνια επιβάρυνση της καρδιάς.

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Τι είναι η προποφόλη που εντοπίστηκε στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη

Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό, η χορήγηση του οποίου απαιτεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές, ακόμη και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αναζητήσεις που φέρεται να έκανε η γιατρός στο διαδίκτυο σχετικά με την προποφόλη. Παράλληλα, η οικογένεια του τραγουδιστή αναφέρει ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η συγκεκριμένη ουσία εντοπίστηκε στον οργανισμό του.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προποφόλη πρέπει να χορηγείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις, καθώς μπορεί να προκαλέσει άπνοια και πτώση της αρτηριακής πίεσης σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ο καλύτερος γιατρός να είναι, αυτό το φάρμακο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αν δεν έχει περάσει από την Αναισθησιολογία. Και δεν λέμε να έχει κάνει δύο-τρεις μήνες, αλλά να έχει ζήσει την ειδικότητα, γιατί μπορούν να συμβούν τα πάντα, τα οποία για τον ειδικό αναισθησιολόγο είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστούν, ενώ για έναν μη ειδικό γιατρό μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν», αναφέρει στον ANT1 ο αναισθησιολόγος Νίκος Γάτος.

Η χορήγηση της προποφόλης γίνεται από αναισθησιολόγους σε νοσοκομειακό περιβάλλον ή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, όπου υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός παρακολούθησης των ζωτικών λειτουργιών, καθώς και δυνατότητα συνεχούς παροχής οξυγόνου, ώστε να υποστηριχθεί άμεσα ο ασθενής εφόσον χρειαστεί.

«Με το που θα δώσουμε μια δόση προποφόλης για να κοιμηθεί ο ασθενής, αμέσως μπορεί να δείτε άπνοια, μέσα σε ένα λεπτό από την ώρα που θα τη δώσουμε, και μπορεί να πέσει και η πίεση. Αυτά, όμως, σε ελεγχόμενο περιβάλλον συμβαίνουν και αντιμετωπίζονται με απόλυτη ασφάλεια», εξηγεί ο κ. Γάτος.

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Τι αποκάλυψε το ομαδικό Chat των συνεργατών της γιατρού

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκονται και ψηφιακές επικοινωνίες προσώπων που συνδέονται με το ιατρείο της Καρνεάδου. Η έρευνα αφορά τόσο αναφορές για χορήγηση μέθης όσο και την προμήθεια προποφόλης και μιδαζολάμης.

Σύμφωνα με το Star, από την έρευνα στα κινητά τηλέφωνα εντοπίστηκαν αναφορές σχετικά με τη χορήγηση μέθης. Συνεργάτιδες της γιατρού φέρεται να είχαν δημιουργήσει ομαδική συνομιλία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία συζητούσαν περιστατικά που είχαν δει ή ακούσει στο ιατρείο.

Στην επικοινωνία αυτή εντοπίστηκε αναφορά στη μέθη, ενώ, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, βρέθηκε και μήνυμα εργαζόμενης προς τον σύντροφό της, στο οποίο γινόταν σαφής αναφορά στη χορήγησή της.

Τα στοιχεία που εξετάζονται φέρεται να υποδεικνύουν ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό. Εργαζόμενη είχε αναφέρει σε μαρτυρία της στο Star ότι μέθη είχε χορηγηθεί και σε άλλον ασθενή τον Αύγουστο.

Παράλληλα, έχει δοθεί άδεια για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου που ερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης. Η διαδικασία αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσία του συνηγόρου της οικογένειας.

Η τρίτη έκθεση της ΔΕΕ

Σύμφωνα με το Star, το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου παραδόθηκε στον ανακριτή η τρίτη κατά σειρά έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.

Είχαν προηγηθεί δύο ακόμη εκθέσεις, οι οποίες παραδόθηκαν το πρωί της Παρασκευής και αφορούσαν αποκλειστικά το κινητό τηλέφωνο της γιατρού.

Η νέα συμπληρωματική έκθεση επικεντρώνεται στις επαφές της κατηγορούμενης, με στόχο να διαπιστωθεί ποιος φέρεται να την προμήθευσε με προποφόλη και μιδαζολάμη.

Σύμφωνα με το Star, οι συγκεκριμένες ουσίες φέρεται να είχαν αποκτηθεί παράνομα. Το ρεπορτάζ αναφέρει ακόμη ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται και να χορηγούνται μόνο σε νοσοκομεία, τα οποία τις προμηθεύονται απευθείας από φαρμακαποθήκες.

Αστυνομικοί και ανακριτικές Αρχές επιχειρούν πλέον να χαρτογραφήσουν τις επαφές της γιατρού και να εξακριβώσουν τόσο τον τρόπο προμήθειας των ουσιών όσο και τα πρόσωπα από τα οποία φέρεται να προήλθαν.

Για τον σκοπό αυτό εξετάζονται ψηφιακά ίχνη από μηνύματα, εφαρμογές και επικοινωνίες, ενώ τα ευρήματα αξιολογούνται σε συνδυασμό με τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις μαρτυρικές καταθέσεις.

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Λέων για Μαζωνάκη: «Η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες, επιδεινώνουν την ισχαιμία και σε οδηγούν στον θάνατο»

Το καρδιολογικό πρόβλημα που φέρεται να αντιμετώπιζε ο τραγουδιστής και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ανέλυσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο ιατροδικαστής αναφέρθηκε στις πρώτες εκτιμήσεις για οξύ καρδιολογικό πρόβλημα, το οποίο, όπως είπε, φαίνεται να προϋπήρχε της πλασμαφαίρεσης. Παράλληλα, εξήγησε τη σημασία του προεγχειρητικού και αναισθησιολογικού ελέγχου, ενώ στάθηκε στη χορήγηση αναισθητικών ουσιών και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που αναμένονται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Είναι ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα και, μάλιστα, φαίνεται, τουλάχιστον με τις πρώτες εκτιμήσεις που άκουσα κι εγώ, ότι προϋπήρχε. Δηλαδή, ο Μαζωνάκης πήγε με αυτό το πρόβλημα εκεί. Αν είχε γίνει πράγματι ο ορθός προεγχειρητικός και αναισθησιολογικός έλεγχος, θα παραπεμπόταν άμεσα σε ειδικό καρδιολόγο ή σε νοσηλευτική μονάδα», ανέφερε ο Γρηγόρης Λέων.

Για τη δυνατότητα αντιμετώπισης ενός τέτοιου καρδιολογικού προβλήματος, σημείωσε ότι η έγκαιρη διάγνωσή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαφορετική ιατρική διαχείριση. «Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα αυτού του είδους για τους καρδιολόγους είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται και, φυσικά, ο ασθενής μπορεί να σωθεί», είπε.

Αναφερόμενος στον έλεγχο που προηγείται μιας τέτοιας ιατρικής πράξης, τόνισε: «Θα φαινόταν και, με βεβαιότητα, επίσης δεν θα έμπαινε ο ασθενής στην πλασμαφαίρεση».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γρηγόρης Λέων στη χρήση προποφόλης και μιδαζολάμης, επισημαίνοντας ότι η χορήγηση ουσιών στο πλαίσιο αναισθησίας απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς.

«Καταρχάς, ήταν επικίνδυνο το γεγονός ότι γινόταν μια τέτοια πράξη αναισθησίας από μη ειδικούς, από μη αναισθησιολόγους. Ένα δεύτερο είναι ότι γινόταν χωρίς τα κατάλληλα μέσα. Ο αναισθησιολόγος έχει οπωσδήποτε μόνιτορ», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες ουσίες επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τη λειτουργία της αναπνοής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρακολούθηση τόσο της καρδιακής όσο και της αναπνευστικής λειτουργίας.

«Αυτές οι ουσίες, σας θυμίζω, επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, επηρεάζουν ακόμη και το κέντρο της αναπνοής και, ουσιαστικά, πρέπει να έχουμε συνεχώς τον ασθενή, να το πω απλά, “καλωδιωμένο”, έτσι ώστε να παρακολουθούμε και την καρδιακή του λειτουργία και την αναπνευστική λειτουργία. Οποιαδήποτε πράξη γίνεται εκτός αυτού του πρωτοκόλλου, προφανώς και είναι μια επικίνδυνη, για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς, πράξη», είπε.

Για το ενδεχόμενο να βρισκόταν σε εξέλιξη έμφραγμα κατά τον χρόνο της πλασμαφαίρεσης, ο ιατροδικαστής υποστήριξε ότι ο συνδυασμός της διαδικασίας με τις αναισθητικές ουσίες θα μπορούσε να επιβαρύνει την ισχαιμία.

«Εάν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει εν εξελίξει έμφραγμα, πηγαίνει και, αντί να τον πάνε στο νοσοκομείο, ουσιαστικά τον οδηγούν στην πλασμαφαίρεση, σαν να οδηγούν έναν άνθρωπο στον θάνατο, γιατί η πλασμαφαίρεση μαζί με τις αναισθητικές ουσίες ουσιαστικά επιδεινώνουν την ισχαιμία και τελικά τον οδηγούν στον θάνατο», ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Λέων αναφέρθηκε επίσης στην αφυδάτωση, η οποία φέρεται να είχε προηγηθεί έπειτα από άλλη θεραπεία την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη μία παράμετρο που πρέπει να διερευνηθεί.

«Είναι άλλος ένας παράγοντας ο οποίος προφανώς και θα πρέπει να ελεγχθεί», είπε.

Τι αναμένεται να δείξουν οι τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις

Καθοριστικής σημασίας για την αποσαφήνιση των συνθηκών θανάτου χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Όπως τόνισε, πρέπει να διαπιστωθεί επισήμως ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, αλλά και αν χρησιμοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα αντίδοτα στις περιπτώσεις όπου αυτά υπάρχουν.

«Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να βγουν επίσημα οι τοξικολογικές εξετάσεις, να επιβεβαιωθεί όντως τι έχει γίνει, να δούμε ποιες ουσίες χορηγήθηκαν, αλλά και τι δεν χορηγήθηκε. Γιατί κάποιες από αυτές έχουν αντίδοτο και πρέπει να δούμε αν χορηγήθηκε το αντίδοτο», τόνισε.

Τα ιστολογικά ευρήματα, όπως εξήγησε, αναμένεται να προσδιορίσουν εάν υπήρξε ισχαιμία, αλλά και το χρονικό σημείο κατά το οποίο εκδηλώθηκε.

«Θα πρέπει να δούμε μετά τις ιστολογικές εξετάσεις, να δούμε εάν υπήρξε όντως η ισχαιμία και σε ποια χρονική στιγμή εμφανίστηκε. Εκεί, προφανώς, θα αποδοθούν ευθύνες και είναι βέβαιο ότι θα είναι περισσότερες από μία», είπε.

Ο ιατροδικαστής εκτίμησε, τέλος, ότι η ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων θα επιτρέψει την περαιτέρω διερεύνηση πράξεων και παραλείψεων που ενδέχεται να συνδέονται με τον μηχανισμό θανάτου.

«Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι, μόλις ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, θα ανοίξει μια τεράστια βεντάλια ευθυνών, παραλείψεων και πράξεων που έχουν συσχετιστεί με τον μηχανισμό θανάτου και οδήγησαν στον θάνατο», κατέληξε.

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Κλειώ Μαζωνάκη: «Να τιμωρηθούν, με τον χειρότερο τρόπο»

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, προχώρησε σε μία μικρή εξομολόγηση για τον χαμό του γιου της και όλα όσα τραγικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας, με την τεράστια, όπως δείχνουν τα στοιχεία, ευθύνη των δύο προφυλακισμένων γιατρών, της 56χρονης και του συζύγου της, στο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Μιλώντας στο Open, ζήτησε την τιμωρία όλων των υπευθύνων. Στο απόσπασμα που προβλήθηκε, η μητέρα του αγαπημένου ερμηνευτή τόνισε:

«Να τιμωρηθούν, να τιμωρηθούν. Να βρει το παιδί μου το δίκιο του. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Να τιμωρηθούν, με τον χειρότερο τρόπο».