Παρέμβαση του Νίκου Παπανδρέου για τον θάνατο Μαζωνάκη στο Ευρωκοινοβούλιο: Να εμποδίσουμε όσους πουλάνε «αθάνατο νερό» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου παρενέβη στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ζητώντας εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τόνισε την ανάγκη προστασίας των πολιτών από την εκμετάλλευση μέσω παράνομων φαρμάκων και προϊόντων ευεξίας που υπόσχονται "αθάνατο νερό"

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

Νίκος Παπανδρέου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου προχώρησε σε παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε κέντρο ευεξίας, εγείροντας ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση τέτοιων επιχειρήσεων.
  • Ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρθηκε στο θέμα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από επιτήδειους που υπόσχονται το «αθάνατο νερό», ζητώντας εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Τόνισε ότι ο Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) είναι η πλατφόρμα που θα βοηθήσει να σταματήσει αυτό το κακό, ώστε «να μην εκμεταλλευτούν αυτή ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε παρέμβαση με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα προχώρησε μέσω ομιλίας του ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου στο Ευρωκοινοβούλιο.

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα στοιχεία που φέρεται να διέγραψε η 56χρονη γιατρός μετά τον θάνατο του τραγουδιστή

Ο Νίκος Παπανδρέου αναφέρθηκε στο θέμα της εκμετάλλευσης του ανθρώπου, στο να ζήσει όλο και περισσότερο από επιτήδειους που υπόσχονται το «αθάνατο νερό», ενώ ζήτησε εποπτεία και έλεγχο στην αδειοδότηση επιχειρήσεων ευεξίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

«Το θέμα μας είναι η προστασία των πολιτών από παράνομα και παραποιημένα φάρμακα. Απ’ ότι καταλαβαίνουμε έχει παραγίνει το κακό. Δεν είναι μόνο τα φάρμακα υγείας.

Γιώργος Μαζωνάκης: Εντοπίστηκε προποφόλη στον οργανισμό του τραγουδιστή, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων

Είναι και τα προϊόντα wellness, που λέμε στα ελληνικά “ευεξία”. Και τέλος, διαφημίζονται και διαδικασίες υγείας», τόνισε ο Έλληνας ευρωβουλευτής και πρόσθεσε:

«Και δυστυχώς πριν δύο βδομάδες πέθανε σε ένα κέντρο ευεξίας ένας πολύ αγαπημένος τραγουδιστής στην Ελλάδα, ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες καταγγελίες για την 56χρονη γιατρό, έκανε «διάγνωση» ακόμα και για μετεμψύχωση – Έντονος καβγάς στη φυλακή για ένα… τσιγάρο

Αυτά εγείρουν πολλά ερωτήματα για την εποπτεία και την αδειοδότηση, και την επιστημονική τεκμηρίωση τέτοιων προτάσεων.

Όπως τονίσατε κι εσείς και η πολιτική μας ομάδα, το DSA, στα ελληνικά “Κανονισμός για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες”, είναι η πλατφόρμα που θα μας βοηθήσει να εφαρμοστεί και να σταματήσει
αυτό το κακό».

«Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια των ανθρώπων να ζήσουν για πάντα, αλλά πρέπει να ελέγξουμε να μην εκμεταλλευτούν αυτή ελπίδα για το κακό των ιδίων, πουλώντας αθάνατο νερό», κατέληξε ο Νίκος Παπανδρέου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ