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Την προσοχή των πολιτών συνιστά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι επιτήδειοι χρησιμοποιούν παράνομα το λογότυπο της Αρχής με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά από ανυποψίαστους πολίτες.

Οι καταγγελίες έχουν τεθεί υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για την εξακρίβωση των περιστατικών και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η Αρχή τονίζει ότι δεν ζητά από πολίτες, ούτε μέσω των υπαλλήλων της στοιχεία πρόσβασης σε τραπεζικούς ή άλλους λογαριασμούς, προσωπικά δεδομένα ή κωδικούς, ενώ δεν ζητά την πραγματοποίηση οικονομικών συναλλαγών.

Παράλληλα, καλεί τους πολίτες να μην ανταποκρίνονται σε τέτοιου είδους αιτήματα και να μην κοινοποιούν προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε πρόσωπα που επικαλούνται την ιδιότητα της Αρχής ή χρησιμοποιούν τα διακριτικά της στοιχεία.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η χρήση της επωνυμίας και του λογοτύπου της από τρίτους δεν συνιστά επίσημη επικοινωνία της και συνιστά στους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή.