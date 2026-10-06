Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο – Η θερμή αγκαλιά με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ – ΒΙΝΤΕΟ

Στην Αθήνα έφτασε λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο για τον 6ο Γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Τον Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γιώργος Γεραπετρίτης με τον οποίο αντήλλαξαν θερμή χειραψία και αγκαλιά, και αμέσως μετά αναχώρησαν μαζί. Παρούσα στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο

Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς, βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο κ. Ρούμπιο, σύμφωνα με το πρόγραμμά του όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, θα συναντηθεί στις 19.00 το απόγευμα της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αμέσως μετά, στις 20.00 θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Νωρίς το πρωί, στις 9.00 θα μεταβεί στο υπουργείο Εξωτερικών όπου θα τον υποδεχθεί ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Αμέσως μετά, στις 11.00 ο κ. Ρούμπιο αναμένεται να μεταβεί στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα όπου θα παραβρεθεί στα εγκαίνια των έργων ανακαίνισής της.

Θα ακολουθήσει στις 12.00 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο η συνεδρία του του Στρατηγικού Διαλόγου, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αμερικανού ομολόγου του, Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, στις 18.00, μία ώρα πριν τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη θα μιλήσει στην Πνύκα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας.

Τι περιλαμβάνει ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος ΗΠΑ – Ελλάδας

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών κ. Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο ΗΠΑ – Ελλάδας, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης σε βασικές προτεραιότητες της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια,» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την επίσκεψη του κ. Ρούμπιο σε Ισλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο ίδιος από τη Διακλαδική Βάση Άντριους, πριν επιβιβαστεί στο αεροσκάφος για την περιοδεία του στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είπε ότι στην Ελλάδα υπάρχει όχι μόνο στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ, αλλά και ισχυροί οικονομικοί δεσμοί.

Ο Στρατηγικός Διάλογος, θα ξεκινήσει με τη θεματική που αφορά στα περιφερειακά ζητήματα, θα ακολουθήσει αυτή που αφορά στους δεσμούς των δύο λαών και θα υπογραφεί Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) για την εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα.

Ελλάδα – ΗΠΑ θα ανανεώσουν το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού έως τον 15ο αιώνα μ.Χ. Επίσης, θα υπογράψουν Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, βάσει της Διεθνούς Σύμβασης STCW 1978. Στόχος του Μνημονίου είναι η διευκόλυνση της απασχόλησης των ναυτικών και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.

Στο γεύμα εργασίας των δύο αντιπροσωπειών θα ζητηθούν παγκόσμια ζητήματα, όπως αναφέρει το σχετικό πρόγραμμα του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θα ακολουθήσουν θεματικές για την ασφάλεια και την εφαρμογή του νόμου, την ενέργεια, τη ναυτιλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις και την άμυνα.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 17.00

Σημειώνεται ότι ο Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ εγκαινιάστηκε το 2018. Ο προηγούμενος, 5ος Γύρος, είχε πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον τον Φεβρουάριο του 2024.