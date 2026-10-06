Euroleague: Απέρριψε την εξαγορά της από το ΝΒΑ – Προχωράει το μοντέλο των μόνιμων αδειών και η αύξηση των ομάδων από 20 σε 24

«Λευκός καπνός» δεν βγήκε από τη γενική συνέλευση της Euroleague (5-6/10) για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην ιταλική πόλη Κόμο. Η πρόταση του NBA ν’ αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση της Euroleague, στην οποία απαράβατοι όροι από πλευράς Αμερικανών ήταν να διατηρηθούν στους 13 οι σύλλογοι-μέτοχοι και να διατηρηθεί το τρέχον φόρματ των 20 ομάδων, απορρίφθηκε από το σύνολο των ιδιοκτητών της διοργάνωσης. Η πρόταση του ΝΒΑ, σε οικονομικούς όρους, άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των συμμετεχουσών ομάδων της Euroleague συμφώνησαν πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν την αυτονομία τους στο ΝΒΑ, και πως ήταν αντίθετοι στην πρόταση για διατήρηση του υπάρχοντος φορμάτ, το οποίο θα εμπόδιζε την εξέλιξη, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η προθεσμία που είχε ορίσει το ΝΒΑ για την απάντηση της Euroleague στη σχετική πρόταση λήγει σήμερα (6/10) και ήδη η Euroleague απάντησε αρνητικά.

Στις συζητήσεις στο Κόμο βρίσκονται για λογαριασμό του Ολυμπιακού οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καθώς και οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι Βασίλης Παρθενόπουλος, Γιώργος Αθανασίου, Μαργαρίτα Θάνου.

Τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσωπεί ο CEO και μέλος του ΔΣ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ. Τη Μπαρτσελόνα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Ζοάν Λαπόρτα. Την Αρμάνι Μιλάνο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Λέο Ντελ ‘Όρκο. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Σιμόν Μιζράχι. Την Αναντολού Εφές εκπροσωπεί ο Επίτιμος Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Τουντζάι Οζιλχάν. Την ΤΣΣΚΑ Μόσχας εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης, Αντρέι Βατούτιν. Την Μπάγερν Μονάχου εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Χέρμπερτ Χάινερ. Την Μπασκόνια εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Χοσέ Αντόνιο Κερεχέτα. Την Βιλερμπάν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Τόνι Πάρκερ. Την Ζάλγκιρις Κάουνας εκπροσωπεί ο Ιδιοκτήτης, Παούλιους Μοτιεγιούνας. Την Φενέρμπαχτσε εκπροσωπεί ο GM, Ντέρια Γιανιέρ.

Προχωράει η μετατροπή των δεκαετών αδειών σε franchise για τους 13 συλλόγους-μετόχους

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της γενικής συνέλευσης της Euroleague (5-6/10) για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην ιταλική πόλη Κόμο και την απόφαση απόρριψης της πρότασης για εξαγορά της από το ΝΒΑ, η διοργανώτρια Αρχή, με ανακοίνωσή της ενημέρωσε πως προχωρά στη διαδικασία μετατροπής των δεκαετών αδειών σε καθεστώς “franchise” για τους 13 συλλόγους-μετόχους.

Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Euroleague αποφάσισαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchises. «Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες,» αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της η Euroleague. Η σχετική πρόταση προς έγκριση αφορά σε επιπλέον τέσσερις έως οκτώ μόνιμων αδειών, ενώ δεν αποκλείεται να δοθούν wild cards τη σεζόν 2027-28. Θα προηγηθεί, πάντως η μετατροπή των 13ων συλλόγων-μετόχων σε “franchises”.

H Εuroleague ανακοίνωσε επίσης πως προχωρά στην αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 (με φορμάτ δύο περιφερειών) από τη σεζόν 2027-28.

Τέλος, η Euroleague απέρριψε και την πρόταση περί διορίας 30 ημερών για νέα προσφορά από τους Αμερικανούς, κατόπιν ψηφοφορίας.

Στη σχετική ανακοίνωση της Euroleague αναφέρεται:

«Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague Commercial Assets (ECA) συναντήθηκαν την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στο Τσερνόμπιο της Ιταλίας, προκειμένου να συζητήσουν και να ευθυγραμμιστούν ως προς βασικές στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με το μέλλον της συλλογικής τους ιδιοκτησίας.

Ο Πρόεδρος της Euroleague Basketball, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξήρε το έργο που έχουν επιτελέσει οι σύλλογοι τις τελευταίες δεκαετίες, το οποίο οδήγησε σε πρωτοφανή ανάπτυξη, αυξημένο ενδιαφέρον και δυναμική για το ευρωπαϊκό μπάσκετ συλλόγων.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με παρουσίαση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Euroleague Basketball, Τσους Μπουένο, ο οποίος ενημέρωσε για την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε σχέση με τον εγκεκριμένο στρατηγικό οδικό χάρτη και το δεκαετές επιχειρηματικό πλάνο, καθώς και για τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες. Σε αυτές περιλαμβάνονταν η προτεινόμενη μετατροπή των υφιστάμενων δεκαετών αδειών που κατέχουν οι δεκατρείς σύλλογοι-μέτοχοι σε καθεστώς franchise, καθώς και οι ευκαιρίες επέκτασης που προκύπτουν από πολλαπλές δεσμευτικές προτάσεις που έχουν ληφθεί από κορυφαίους επαγγελματικούς συλλόγους.

Μετατροπή σε καθεστώς “Franchise”

Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων που παρευρέθηκαν συμφώνησαν να προχωρήσουν στη διαδικασία μετατροπής των υφιστάμενων δεκαετών αδειών σε καθεστώς franchise για τους δεκατρείς συλλόγους-μετόχους της ECA: Αναντολού Εφές, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα, Μπάγιερν Μονάχου, Φενερμπαχτσέ, Βιλερμπάν, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ Μαδρίτης και Ζαλγκίρις Κάουνας.

Επέκταση του καθεστώτος “Franchise”

Οι σύλλογοι συμφώνησαν να συνεχίσουν τη διαδικασία για την αύξηση του αριθμού των franchises. Οι ιδιοκτήτες των συλλόγων ανέθεσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης και να παρουσιάσει μια τελική εισήγηση προς έγκριση μέσα στις επόμενες εβδομάδες».