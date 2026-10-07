Επίσκεψη Ρούμπιο: Τα αμυντικά προγράμματα στη βαλίτσα των συζητήσεων και τα «δώρα» από τις ΗΠΑ

Η επίσκεψη υψηλόβαθμων αμερικανικών αξιωματούχων στην Αθήνα με αφορμή τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ δεν συνοδεύεται από την παρουσίαση ενός προκαθορισμένου, κλειστού πακέτου στρατιωτικού υλικού, αλλά λειτουργεί ως κορυφαία πολιτική ώθηση για την προώθηση ελληνικών αιτημάτων που βρίσκονται επί τάπητος.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι συζητήσεις αυτές, πέρα από τον διπλωματικό τους χαρακτήρα, αποτυπώνουν μια βαθύτερη προσπάθεια αναδιάρθρωσης των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα από προγράμματα πλεονάζοντος υλικού, αιτήσεις αποδέσμευσης προηγμένων οπλικών συστημάτων και στρατηγικές συμπράξεις στον ναυτικό τομέα. Τα δημοσιεύματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αντικατοπτρίζουν διεργασίες σε εξέλιξη, όπου τίποτα δεν είναι οριστικά κλειδωμένο, ωστόσο η κινητικότητα είναι μεγαλύτερη από ποτέ, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη μέρα της εθνικής αποτροπής.

Στρατός Ξηράς

Στον τομέα του Στρατού Ξηράς, το κύριο βάρος των διαβουλεύσεων μέσω του προγράμματος πλεονάζοντος υλικού πέφτει στα αμερικανικά τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Stryker.

Το ενδιαφέρον της Αθήνας έχει επικεντρωθεί στην απόκτηση έως και 300 μονάδων από τα αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών, αριθμός που διαμορφώθηκε έπειτα από εντατικές συζητήσεις που ανέβασαν τον πήχη στα 250 με 300 οχήματα. Η ελληνική πλευρά αναμένει τα επίσημα στοιχεία από την Ουάσινγκτον αναφορικά με τη διαθεσιμότητα, τις διαθέσιμες εκδόσεις, την τεχνική κατάσταση των συστημάτων και το ακριβές κόστος επαναφοράς τους σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Παρότι τα ίδια τα οχήματα ενδέχεται να παραχωρηθούν με ελάχιστο ή μηδενικό τίμημα, η διαδικασία συνεπάγεται υπολογίσιμες δαπάνες για τη μεταφορά, την επισκευή, την προμήθεια ανταλλακτικών και τη μακροχρόνια υποστήριξη, ακολουθώντας το επιτυχημένο προηγούμενο της ένταξης των 1.200 οχημάτων M1117 Guardian στο οπλοστάσιο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την αξιοποίηση των Stryker στα μεγάλα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, προσφέροντας υψηλή ευελιξία, ισχυρή πυρός υποστήριξη και ταχεία αντίδραση σε κρίσιμους τομείς επιχειρήσεων.

Πολεμική Αεροπορία

Η Πολεμική Αεροπορία προετοιμάζει το έδαφος μέσω επίσημων εγγράφων ενδιαφέροντος για την αποδέσμευση ενός πακέτου 6 κρίσιμων όπλων που αναμένεται να απογειώσουν τις δυνατότητες προληπτικής κρούσης και κυριαρχίας στον αέρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πύραυλοι αέρα-αέρα AIM-120D AMRAAM, οι προηγμένοι AIM-260 JATM και οι AIM-9X Block II, οι οποίοι εξασφαλίζουν απόλυτη υπεροχή στις εμπλοκές πέρα από το οπτικό πεδίο. Παράλληλα, τα βλήματα cruise AGM-158B JASSM-ER προσφέρουν στρατηγική ικανότητα προσβολής στόχων υψηλής αξίας σε μεγάλες αποστάσεις, οι πύραυλοι αντιπλοϊκών αποστολών Harpoon θωρακίζουν το θαλάσσιο μέτωπο, ενώ τα έξυπνα πυρομαχικά GBU-53/B StormBreaker μεγιστοποιούν την ακρίβεια κατά κινουμένων στόχων υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Οι πρώτες επαφές αφήνουν θετικά μηνύματα για την έγκριση σημαντικού μέρους αυτού του οπλοστασίου, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αποδέσμευση των αντιραντάρ πυραύλων AGM-88E, οι οποίοι θεωρούνται από την αμερικανική πλευρά ως το ιδανικό αντίδοτο για την εξουδετέρωση αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Την ίδια στιγμή, αναμένεται η LOA από τις ΗΠΑ, που θα σημάνει και την οριστικοποίηση της αναβάθμισης επιπλέον 38 μαχητικών F-16 Block 50 σε επίπεδο Viper, κίνηση που θα ομογενοποιήσει τον στόλο, δημιουργώντας την μοναδική αεροπορία της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου με 121 «οχιές» και θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες δικτυοκεντρικού πολέμου.

Υποβρύχια και κορβέτες

Πέραν των χερσαίων και εναέριων μέσων, το Πολεμικό Ναυτικό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από τις προτάσεις ναυπήγησης νέων κορβετών και υποβρυχίων.

Οι ΗΠΑ κομίζουν προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ελληνικού στόλου, ενσωματώνοντας μάλιστα τη δυνατότητα εγχώριας ναυπήγησης στα ελληνικά ναυπηγεία.

Μια τέτοια εξέλιξη διασφαλίζει όχι μόνο την άμεση ανανέωση του ναυτικού μας οπλοστασίου με πλοία υψηλών επιδόσεων, αλλά προσφέρει και τεράστια οφέλη στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, διατηρώντας τεχνογνωσία, θέσεις εργασίας και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη αυτονομία στη συντήρηση και υποστήριξη των μονάδων επιφανείας και υποβρυχίων σε βάθος χρόνου.