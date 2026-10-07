Τεκμαρτό εισόδημα και αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις «φουσκώνουν» τον φόρο εισοδήματος – Στα 5,1 δισ. ευρώ ο φετινός λογαριασμός

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Η τεκμαρτή φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, η άνοδος των εισοδημάτων λόγω των αυξήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά και η διεύρυνση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από την πλευρά της φορολογικής διοίκησης, «φουσκώνουν» χρόνο με το χρόνο τις κρατικές εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος.

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία και των εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων, φέτος ο συνολικός φόρος εισοδήματος ανήλθε στα 5,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έως τις 5 Οκτωβρίου είχαν υποβληθεί 6,83 εκατ. δηλώσεις, περίπου 100.000 περισσότερες σε σχέση με τις 6,73 εκατ. που είχαν υποβληθεί έως τις 24 Ιουλίου, όταν έληξε η κανονική προθεσμία.

Το ποσό είναι ήδη αυξημένο κατά περίπου 53,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, όταν ο φόρος είχε ανέλθει στα 5,069 δισ. ευρώ, ενώ η τελική εκκαθάριση αναμένεται να ανεβάσει ακόμη περισσότερο τον λογαριασμό.

Η «καμπύλη» του φόρου εισοδήματος είναι σταθερά ανοδική τα τελευταία χρόνια. Το 2022 είχαν βεβαιωθεί 3,207 δισ. ευρώ, το 2023 ανήλθαν σε 3,79 δισ., το 2024 σε 4,814 δισ. και το 2025 σκαρφάλωσαν στα 5,069 δισ. ευρώ.

Η ενίσχυση των ονομαστικών μισθών, μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού και των τριετιών, σε συνδυασμό με την αύξηση των μέσων αποδοχών, οδήγησε μεγάλη μερίδα των φορολογουμένων σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια.

Αυτό μεταφράστηκε σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων. Ιδιαίτερο βάρος έχει και το τεκμαρτό σύστημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Για περίπου 400.000 επαγγελματίες, το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα για το φορολογικό έτος 2025 αυξήθηκε κατά περίπου 6%, στα 12.320 ευρώ από 11.620 ευρώ. Για όσους φορολογήθηκαν με βάση το τεκμήριο, ο τελικός φόρος εισοδήματος αυξήθηκε έως και 33,8% σε σχέση με πέρυσι.

Παράλληλα, η εντατικοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και η διεύρυνση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων περιορίζουν τα περιθώρια απόκλισης μεταξύ των στοιχείων που δηλώνουν οι φορολογούμενοι και εκείνων που διαθέτει η φορολογική διοίκηση.

Αυτόματα πρόστιμα

Οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν εκπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, εφόσον από την εκκαθάριση προκύπτει φόρος άνω των 100 ευρώ. Εξαιρούνται οι εκπρόθεσμες δηλώσεις που υποβάλλονται για λογαριασμό ανηλίκου, καθώς και οι δηλώσεις εισοδήματος γονέα για εισοδήματα ανήλικων τέκνων.

Η ΑΑΔΕ μάλιστα, έχει αρχίσει να επιβάλλει αυτόματα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων, σύμφωνα με το ERTNews.

Η διαδικασία άρχισε φέτος με τα νομικά πρόσωπα και το επόμενο διάστημα αναμένεται να επεκταθεί και στα φυσικά πρόσωπα. Τα πρόστιμα εκδίδονται και κοινοποιούνται αυτόματα μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη παρέμβαση της φορολογικής διοίκησης.