Απάτη στον e-ΕΦΚΑ: Ο Καμπούρης με χειροπέδες στην Ευελπίδων – «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία» φώναζε βγαίνοντας από την ΓΑΔΑ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στην Ευελπιδων οδηγήθηκε το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθηκαν για απάτη σε βάρος του e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 10 το πρωί της Τετάρτης (7/10) , ο Φίλιππος Καμπούρης αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων.

Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, φορώντας χειροπέδες και συνοδευόμενος από αστυνομικούς, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είναι «αθώος» και έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του.

Στην οικονομική αστυνομία πασίγνωστοι τραγουδιστές για να καταθέσουν

Περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές, από τον χώρο του λαϊκού και του παραδοσιακού τραγουδιού, αναμένεται να κληθούν στην Οικονομική Αστυνομία για να καταθέσουν.

Οι καλλιτέχνες θα εξεταστούν ως μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το πολυπλόκαμο κύκλωμα φέρεται να είχε δημιουργήσει περίπου 25 εταιρείες από το 2021 και μετά, χρησιμοποιώντας πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, αλλά σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δεν είχαν τον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς κλάδους, από τη διαφήμιση και την εστίαση μέχρι τα νυχτερινά κέντρα και τα καταστήματα ένδυσης. Το κοινό τους χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τις Αρχές, ήταν ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να δημιουργούνταν και στη συνέχεια να εγκαταλείπονταν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο και τον e-ΕΦΚΑ.

Περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο

Η ζημιά για τον e-ΕΦΚΑ υπολογίζεται σε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, περίπου 3,5 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές παραβάσεις και απλήρωτους φόρους.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Στον πυρήνα της υπόθεσης βρίσκεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένας μηχανισμός που βασιζόταν στη διαδοχική δημιουργία επιχειρήσεων.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να ίδρυαν εταιρείες και να τοποθετούσαν σε αυτές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Οι τελευταίοι εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά έγγραφα ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές, ενώ οι Αρχές ερευνούν ποιοι βρίσκονταν πραγματικά πίσω από τη λειτουργία και τη διαχείριση των επιχειρήσεων.

Οι εταιρείες φέρεται να ανέπτυσσαν κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα, εκδίδοντας τιμολόγια και δημιουργώντας φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν αποδίδονταν ο ΦΠΑ και οι παρακρατούμενοι φόροι, ενώ δεν καταβάλλονταν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον e-ΕΦΚΑ. Παράλληλα, εξετάζονται περιπτώσεις απόκρυψης εσόδων και εμφάνισης εικονικών δαπανών.

Όταν οι οφειλές άρχιζαν να συσσωρεύονται και ενεργοποιούνταν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρεία φέρεται να έκλεινε ή να εγκαταλειπόταν.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την έρευνα, δημιουργούνταν νέα επιχείρηση με διαφορετικό εμφανιζόμενο ιδιοκτήτη και η ίδια διαδικασία ξεκινούσε από την αρχή.

Με αυτόν τον τρόπο, οι οφειλές έμεναν πίσω στις παλιές εταιρείες, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούσε να συνεχίζεται μέσω νέων εταιρικών σχημάτων.

Οι 25 εταιρείες

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περίπου 25 εταιρείες που συνδέονται με το υπό έρευνα δίκτυο.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για:

διαφημιστικές εταιρείες,

εστιατόρια,

νυχτερινά κέντρα,

καταστήματα ένδυσης,

και άλλες επιχειρήσεις.

Οι «αχυράνθρωποι»

Σημαντικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των εταιρειών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, ανάμεσα στους λεγόμενους «αχυρανθρώπους» βρίσκονται δύο Έλληνες, οι οποίοι έχουν συλληφθεί, καθώς και δύο αλλοδαποί — μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και ένας άνδρας ρουμανικής υπηκοότητας — οι οποίοι αναζητούνται.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα χρησιμοποιούνταν για να καλύπτονται οι πραγματικοί διαχειριστές των εταιρειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας έχουν συλληφθεί λογιστές και επιχειρηματίες, καθώς η αστυνομία εξετάζει τον ρόλο που είχε κάθε πρόσωπο στη δημιουργία, τη λειτουργία και το κλείσιμο των επιχειρήσεων.

Τα τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της έρευνας αφορά τις οικονομικές σχέσεις των εταιρειών με τον ΛΑΟΣ.

Οι Αρχές εξετάζουν καταγγελίες και στοιχεία σύμφωνα με τα οποία εταιρείες που συνδέονται με το κύκλωμα φέρεται να εξέδιδαν τιμολόγια προς το κόμμα.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει επίσης τραπεζικές κινήσεις, καθώς και μισθωτήρια ακινήτων που ερευνάται εάν ήταν εικονικά.

Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε ένα κρίσιμο ερώτημα: εάν και σε ποιον βαθμό τα χρήματα που διακινούνταν μέσω των συγκεκριμένων επιχειρήσεων κατέληγαν σε λογαριασμούς του κόμματος ή προσώπων που συνδέονται με αυτό.

Το συγκεκριμένο σκέλος της έρευνας βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο οι τραπεζικές συναλλαγές

Παράλληλα με την έρευνα για την εισφοροδιαφυγή και τη φοροδιαφυγή, οι Αρχές εξετάζουν και τη διαδρομή του χρήματος.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος είχε ήδη βάλει στο μικροσκόπιο τις οικονομικές δραστηριότητες του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα και συναλλαγές που οδηγούσαν σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ελεγκτές επιχειρούν να διαπιστώσουν την προέλευση των χρημάτων, τους τελικούς αποδέκτες και εάν υπάρχουν μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, με στόχο να εντοπιστούν επιπλέον στοιχεία για τη λειτουργία του κυκλώματος.

Ο. Τσάπαλος: «Έχουμε καταφέρει να αποκαλύψουμε πολλά κυκλώματα από τη γένεσή τους»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (7/10) καλεσμένος στην εκπομπή «Ώρας Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και μίλησε για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ.

«Έχουμε καταφέρει να αποκαλύψουμε πολλά κυκλώματα από τη γένεσή τους», τόνισε μιλώντας για τον Φίλιππο Καμπούρη για τη ζημιά προκλήθηκε στο Δημόσιο από τη δράση του.

Η διαδρομή του Καμπούρη από την trash TV… στην ηγεσία του ΛΑΟΣ και στην απάτη των 5 εκατομμυρίων ευρώ

Πριν βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης οικονομικής έρευνας, ο Φίλιππος Καμπούρης είχε διαγράψει μια διαδρομή που ξεκίνησε από την τηλεόραση και κατέληξε στην πολιτική.

Γεννημένος στον Πειραιά στις 26 Ιουνίου 1981, μπήκε από νεαρή ηλικία στον χώρο των ΜΜΕ.

Το πρώτο μεγάλο τηλεοπτικό βήμα ήρθε στο Alter. Στις 5 Σεπτεμβρίου 2005 έκανε πρεμιέρα το μεσημεριανό μαγκαζίνο «TV Hello», με τον Καμπούρη στο πάνελ μαζί με τη Στέλλα Καπεζάνου, την Τάνια Ιακωβίδου και τη Βάσια Λόη.

Το όνομά του, ωστόσο, συνδέθηκε περισσότερο με το Extra 3.

Ο «βασιλιάς» της trash TV

Το 2006 ξεκίνησε η εκπομπή «Made in Greece», σε μια τηλεοπτική ζώνη που χαρακτηρίστηκε από τις έντονες αντιπαραθέσεις και τις ιδιαίτερες τηλεοπτικές προσωπικότητες που φιλοξενούσε.

Στο πλατό εμφανίζονταν πρόσωπα όπως ο «Εθνικός Σταρ» Ανδρέας Ευαγγελόπουλος, ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», αλλά και ο «Κωλοτούμπας», ο οποίος είχε συχνή παρουσία στις εκπομπές του.

Οι καβγάδες στον αέρα, οι προσωπικές αντιπαραθέσεις, οι καταγγελίες, οι σχέσεις και τα θέματα μεταφυσικού ενδιαφέροντος έγιναν χαρακτηριστικά της εκπομπής.

Ο Καμπούρης απέκτησε έτσι ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό προφίλ και αναγνωρισιμότητα που ξεπέρασε τα όρια του σταθμού.

Τον Ιανουάριο του 2008 ακολούθησε η εκπομπή «Δεν ήξερες, δεν ρώταγες», με τον ίδιο στην παρουσίαση.

Από το πλατό περνούσαν και πάλι πρόσωπα που είχαν γίνει γνωστά στο κοινό των συγκεκριμένων εκπομπών, ενώ οι τηλεοπτικές κόντρες της εποχής έμελλε αργότερα να αποκτήσουν νέα ζωή μέσα από το YouTube και τα social media.

Η στροφή στην πολιτική

Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στη διαδρομή του ήταν η είσοδος στην πολιτική.

Το 2010 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος Πειραιά με τον συνδυασμό του Πέτρου Μαντούβαλου.

Στη συνέχεια βρέθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο του Γιώργου Καρατζαφέρη, παρουσιάζοντας στο ART την εκπομπή «Στη Φόρα».

Η τηλεοπτική του παρουσία άρχισε πλέον να συνδέεται περισσότερο με πολιτικά και καταγγελτικά θέματα.

Ακολούθησαν αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις.

Το 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Το 2023 κατέβηκε ως υποψήφιος βουλευτής με την Ελληνική Λύση, χωρίς να εκλεγεί, και στη συνέχεια διεκδίκησε την Περιφέρεια Αττικής, συγκεντρώνοντας 3,18% και δύο έδρες.

Το 2024 ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΛΑΟΣ, χωρίς να καταφέρει να εκλεγεί.

Η άνοδος στην ηγεσία του ΛΑΟΣ

Το σημαντικότερο πολιτικό βήμα ήρθε στις 17 Δεκεμβρίου 2023.

Ο Φίλιππος Καμπούρης εξελέγη πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, του κόμματος που είχε ιδρύσει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.

Έτσι, ο πρώην τηλεπαρουσιαστής βρέθηκε στην ηγεσία ενός πολιτικού κόμματος, ολοκληρώνοντας μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα τηλεοπτικά πλατό και πέρασε από την τοπική αυτοδιοίκηση και τις εκλογικές αναμετρήσεις.

Η σχέση με τον Γιώργο Καρατζαφέρη και οι δικαστικές διαφορές

Μετά τη σύλληψη του Καμπούρη, ο Γιώργος Καρατζαφέρης μίλησε δημόσια για τον πρώην συνεργάτη του.

Αποκάλυψε ότι οι δύο άνδρες έχουν βρεθεί αντιμέτωποι σε τρεις δικαστικές υποθέσεις, διευκρινίζοντας ότι αυτές αφορούν στην περίοδο κατά την οποία ο Καμπούρης εργαζόταν στο τηλεοπτικό κανάλι του και όχι το ίδιο το κόμμα.

Ο Καρατζαφέρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός μετά τη σύλληψη, δηλώνοντας ότι η Πολιτεία άργησε να κινηθεί και αμφισβητώντας την πολιτική θέση του Καμπούρη στην ηγεσία του ΛΑΟΣ.

Οι προηγούμενες αντιπαραθέσεις με τη Δικαιοσύνη

Ο Καμπούρης είχε βρεθεί και στο παρελθόν σε δικαστικές αντιπαραθέσεις.

Το 2023 είχε καταθέσει μήνυση κατά του συγγραφέα Πέτρου Τατσόπουλου για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση, με αφορμή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Είχε επίσης κινηθεί νομικά κατά της σκηνοθέτιδας της ταινίας «Αδέσποτα Κορμιά», με αφορμή την αφίσα της ταινίας.

Παράλληλα, είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, αναφέροντας ότι οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη.