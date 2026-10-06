Φίλιππος Καμπούρης: Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση με την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ – Τι λέει η δικηγόρος πρώην εργαζόμενης του προέδρου του ΛΑΟΣ

Πάνω από πέντε εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά στον ΕΦΚΑ και συνολικά στο ελληνικό Δημόσιο, που έχει προκαλέσει η δράση του κυκλώματος απάτης, το οποίο εξαρθρώθηκε από την Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, όπως έγινε γνωστό από αρμόδιες αστυνομικές πηγές.

Σημειώνεται ότι έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων και οι κατηγορούμενοι ως αρχηγικά στελέχη, που φέρονται ότι είναι ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και παρουσιαστής Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος του, στους οποίους οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στο σπίτι τους στον Άλιμο.

Είχαν ανοίξει 25 επιχειρήσεις από το 2021

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η απάτη συνίσταται στην έκδοση τιμολογίων από εικονικές εταιρείες, που έστηναν οι κατηγορούμενοι στα ονόματα αχυρανθρώπων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μια εταιρεία έκοβε τιμολόγια χωρίς να αποδίδει ΦΠΑ και χωρίς να καταβάλλει τις προβλεπόμενες εισφορές στον ΕΦΚΑ. Στη συνέχεια έκλειναν την μια εταιρεία και άνοιγαν άλλη, επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων είχαν ανοίξει συνολικά 25 εικονικές εταιρείες από το 2021, που προσδιορίζεται χρονικά η δράση του κυκλώματος, με βασικούς αχυρανθρώπους δύο αλλοδαπούς (μία γυναίκα βουλγαρικής υπηκοότητας και έναν άνδρα ρουμανικής υπηκοότητας) και δύο Έλληνες. Από αυτούς έχουν συλληφθεί οι δύο Έλληνες και οι δύο άλλοι αναζητούνται, ενώ στην απάτη φέρονται ότι εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, λογιστές και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται η πιθανότητα να έχουν εκδοθεί τιμολόγια από τις διαφημιστικές εταιρείες προς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του αρχηγού του κυκλώματος.

Για μήνες στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα ο Φίλιππος Καμπούρης

Σημειώνεται επίσης ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγος του, που φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος, είχαν μπει στο μικροσκόπιο και της της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικού χρήματος, που κάνει παράλληλη έρευνα, καθώς είχαν εντοπιστεί ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, που οδηγούσαν τους ελεγκτές σε ευρωπαϊκή χώρα, όπου φέρονται ότι έχουν βγάλει κεφάλαια από την Ελλάδα.

Οι 8 συλληφθέντες κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Τι λέει η δικηγόρος πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε η Βιργινία Λαμπροπούλου, η οποία είναι δικηγόρος πρώην εργαζόμενης του Φίλιππου Καμπούρη που έκανε την καταγγελία στις αρχές, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης.

«Η εντολέας μου έπαιρνε πολύ κατώτερο ποσό από τον βασικό μισθό. Ήταν εργαζόμενη στον ίδιο τον κ. Καμπούρη. Η πρόσληψή της έγινε τον Φεβρουάριο του 2021 με καθήκοντα αρχικά να ενημερώνει το διαδικτυακό του site, και εν συνεχεία την αρχισυνταξία των εκπομπών του. Αυτό που είχε συμφωνηθεί μαζί του ήταν να την καταβάλει διατραπεζικά τον μισθό των 600 ευρώ και να την ασφαλίζει, χωρίς δώρα και χωρίς επιδόματα αδείας. Για τον λόγο αυτό της είχε πει ο κ. Καμπούρης και η εντολέας μου το αποδέχθηκε, ότι θα συνάπτουν κάθε μήνα ανανέωση της σύμβασής της για να γλιτώνει τα δώρα» ανέφερε αρχικά η κ. Λαμπροπούλου.

Και πρόσθεσε: «Η εντολέας μου ήταν σε πλήρη οικονομική ανάγκη. Είναι διαζευγμένη με δύο ανήλικα παιδιά τότε σε προετοιμασία για τις Πανελλήνιες και μένει σε ενοίκιο. Είχε απόλυτη ανάγκη να εργαστεί και αποδέχθηκε αυτούς τους επαχθείς όρους εργασίας. Εργάστηκε από τον Φεβρουάριο του 2021 στον κ. Καμπούρη. Τέλη Μαΐου του 2024, όταν πήγε να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση στον λογιστή, εκείνος της είπε ότι φαινόταν να έχει εισπράξει 19.500 ευρώ από μισθούς για τον 2023 και εξ αυτού θα έχανε όλες τις κοινωνικές παροχές (επίδομα ενοικίων, επίδομα παιδιών, επίδομα θέρμανσης) και τα παιδιά της δεν μπορούσαν να γραφτούν στο κοινωνικό φροντιστήριο».

«Τον Ιούνιο του 2024 ήρθε σε εμένα και για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της υπόθεσης ήταν να ανατρέξουμε στην σελίδα της ΑΑΔΕ, βρήκαμε ποιοι δήλωναν την εντολέα μου στην εφορία, βρήκαμε ποιοι της κατέβαλαν τα 600 ευρώ κάθε μήνα στον τραπεζικό της λογαριασμό, και ανακαλύψαμε ότι 3 εταιρείες με έναν κοινό νόμιμο εκπρόσωπο-“αχυράνθρωπο” της εμφάνιζαν στην ΑΑΔΕ υπέρογκα ποσά και 3 άλλες εταιρείες, με τον ίδιο “αχυράνθρωπο” και τη σύζυγό του, της κατέβαλαν τα 600. Επίσης βρήκαμε ποιοι την ασφάλιζαν στον ΕΦΚΑ. Τότε κάναμε καταγγελία σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, στην ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Οικονομική Αστυνομία» συμπλήρωσε.