Αμαλιάδα: Θρήνος για τον πρώην δημοτικό σύμβουλο, Πέτρο Πυλαρινό – Σκοτώθηκε σε τροχαίο

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Θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία, η τραγική κατάληξη που είχε το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας – Ρουπακίου, στο ύψος της διασταύρωσης του Αμπελοκάμπου.

Ο 76χρονος οδηγός, Πέτρος Πυλαρινός, ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στα συντρίμμια του οχήματός του έπειτα από σφοδρή πρόσκρουση, εξέπνευσε λίγη ώρα μετά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών στην αίθουσα αναζωογόνησης.

Σύμφωνα με το patris news, το θανατηφόρο τροχαίο εκτυλίχθηκε όταν το επιβατικό αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, κατευθυνόταν προς την επαρχιακή οδό. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, εγκλωβίζοντας τον οδηγό μέσα στην καμπίνα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμαλιάδας που απεγκλώβισαν τον άνδρα, παραδίδοντάς τον στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις παρέπεμπαν σε εκτροπή του αυτοκινήτου από την πορεία του, η εικόνα των παραμορφώσεων του οχήματος και τα ευρήματα στο οδόστρωμα υποχρέωσαν τους αστυνομικούς της Τροχαίας Ήλιδας, να διευρύνουν τις έρευνές τους.

Στο επίκεντρο παραμένουν όλα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης και της εμπλοκής δεύτερου οχήματος.

Στο πένθος τα Καλύβια

Ο 76χρονος Πέτρος Πυλαρινός, υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, αφήνοντας πίσω του πολυετή προσφορά στα κοινά. Υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος, φροντίζοντας πάντα για το κοινό καλό. Είχε έντονη παρουσία και πολιτική δράση, αφού υπήρξε και μέλος της Τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Ιδιαίτερο κομμάτι της ζωής του υπήρξε η ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο. Επί δύο δεκαετίες, διετέλεσε Πρόεδρος στην ποδοσφαιρική ομάδα του Ιφίτου Καλυβίων, ενώ στο παρελθόν είχε διατελέσει και παρατηρητής αγώνων.

Παράλληλα, διατήρησε στενή σχέση με την παράδοση και την εκκλησία, καθώς υπήρξε ψάλτης στον Αμπελόκαμπο, ενώ τραγουδούσε στο Σύλλογο Φίλων Παραδοσιακού Δημοτικού Τραγουδιού, «Ο Μοριάς». Ήταν παντρεμένος με τη Γεωργία Μπουτσικάκη, με την οποία απέκτησαν τρία παιδιά, τη Νατάσσα, την Παναγιώτα και τον Διονύση, που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία.