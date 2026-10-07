«Φρούριο» η Αθήνα ελέω.. Ρούμπιο: Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς και drones της ΕΛΑΣ – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

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Σε «κόκκινο συναγερμό» βρίσκεται η Αθήνα λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, με τις Αρχές να έχουν καταρτίσει ένα εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας για το κέντρο της πρωτεύουσας.

Ο σχεδιασμός αφορά κυρίως το κέντρο της Αθήνας και τις περιοχές από τις οποίες αναμένεται να διέλθει η αμερικανική αντιπροσωπεία.

Χιλιάδες αστυνομικοί επί ποδός, drones της ΕΛΑΣ «δεν αφήνουν να πετάξει ούτε πουλί»

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στα μέτρα έχουν διατεθεί δυνάμεις από:

την Αστυνομία Αθηνών,

την Ασφάλεια,

την Τροχαία,

καθώς και άλλες υπηρεσίες που συμμετέχουν στον σχεδιασμό ασφαλείας.

Παράλληλα, στην επιτήρηση της περιοχής θα χρησιμοποιηθούν και drones της ΕΛΑΣ, τα οποία θα μεταδίδουν εικόνα από αέρος και θα συμβάλλουν στην παρακολούθηση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο.

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ιδιαίτερα αυξημένη στα σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των μετακινήσεων.

Ποιοι δρόμοι βρίσκονται στο επίκεντρο των κυκλοφοριακών μέτρων

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αφορούν κυρίως την περιοχή γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, αλλά και σημαντικές λεωφόρους και κεντρικούς δρόμους.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο βρίσκονται:

η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας,

η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου,

η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας,

η οδός Πανεπιστημίου,

η οδός Σταδίου,

καθώς και άλλα οδικά σημεία, όπου θα κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων.

Οι περιορισμοί δεν θα εφαρμόζονται απαραίτητα με τον ίδιο τρόπο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όπως διευκρινίζει η ΕΛ.ΑΣ., οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Η σύσταση της Αστυνομίας προς τους οδηγούς

Με δεδομένο ότι σήμερα Τετάρτη (7/10) αναμένεται η μεγαλύτερη ανάπτυξη των μέτρων, η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι πολίτες καλούνται να προτιμήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των μέτρων.

Για όσους, ωστόσο, χρειαστεί να κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, η ΕΛ.ΑΣ. ζητά να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τροχονόμων που θα βρίσκονται σε καίρια σημεία, οι οποίοι θα επιχειρούν να διευκολύνουν την κυκλοφορία και να κατευθύνουν τους οδηγούς προς εναλλακτικές διαδρομές όπου αυτό απαιτείται.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων και μηχανοκίνητων πορειών

Παράλληλα με τα μέτρα ασφαλείας και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τίθεται σε εφαρμογή και απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και των μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.

Η απαγόρευση ισχύει από σήμερα στις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση ελήφθη από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Η περιοχή όπου ισχύει η απαγόρευση

Η απαγόρευση αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις ακόλουθες οδούς:

Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.

Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει σημαντικό τμήμα του κεντρικού οδικού δικτύου της Αθήνας και γειτνιάζει με σημεία στα οποία αναμένεται αυξημένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Γιατί απαγορεύονται οι συναθροίσεις

Στην απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρεται ότι η απαγόρευση επιβάλλεται λόγω του κινδύνου που, σύμφωνα με την Αστυνομία, θα μπορούσε να προκύψει για τη δημόσια ασφάλεια από τη διεξαγωγή συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών.

Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε πιθανή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. επικαλείται τον κίνδυνο σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής τόσο στην περιοχή όπου εφαρμόζεται η απαγόρευση όσο και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Στο επίκεντρο και το Μετρό

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στη λειτουργία του Μετρό, καθώς οι Αρχές θέλουν να αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ταλαιπωρία των πολιτών που θα χρειαστεί να μετακινηθούν προς ή από το κέντρο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, οι σταθμοί του Μετρό ενδέχεται να κλείνουν προσωρινά για μικρά χρονικά διαστήματα, μόνο για όσο διάστημα κρίνεται απολύτως απαραίτητο από τις συνθήκες ασφαλείας.

Τα μέτρα θα εφαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της επίσκεψης και τις ανάγκες που θα προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για τον σταθμό Ευαγγελισμός, καθώς βρίσκεται δίπλα στο νοσοκομείο της περιοχής.

Όπως αναφέρουν ανώτατοι αξιωματικοί, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο συγκεκριμένος σταθμός να μην κλείσει καθόλου, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση στο νοσοκομείο.